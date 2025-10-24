newspaper
Ράλι στη Wall Street έφερε ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου
Διεθνής Οικονομία 24 Οκτωβρίου 2025 | 22:09

Ράλι στη Wall Street έφερε ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου

Η έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Σεπτεμβρίου έδειξε ότι ο πληθωρισμός κινήθηκε με ρυθμό 3% σε ετήσια βάση χαμηλότερος από το αναμενόμενο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Spotlight

Νέα ιστορικά υψηλά κατακτά η Wall Street, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις προσδοκίες για ταχύτερες μειώσεις των επιτοκίων από την Fed, ενώ το αισιόδοξο μήνυμα από τα κέρδη της Intel διατήρησαν τη δυναμική των μετοχών που σχετίζονται την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 565 μονάδες ή 1,2%. Ο S&P 500 πρόσθεσε επίσης περίπου 1%, ενώ ο Nasdaq Composite ανέβηκε κατά 1,3%. Και οι τρεις βασικοί μέσοι όροι έφτασαν σε νέα ενδοημερήσια υψηλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

O πληθωρισμός

Η έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Σεπτεμβρίου έδειξε ότι ο πληθωρισμός κινήθηκε με ρυθμό 3% σε ετήσια βάση χαμηλότερος από το αναμενόμενο, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της την επόμενη εβδομάδα.

Μετά τα στοιχεία του ΔΤΚ, οι έμποροι αύξησαν τα στοιχεία τους ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια και στις δύο υπόλοιπες δύο συνεδριάσεις της φέτος. Οι πιθανότητες για μείωση του Δεκέμβριο αρχικά αυξήθηκαν στο 98,5% από περίπου 91% πριν από τα στοιχεία, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Οι πιθανότητες για μείωση την επόμενη εβδομάδα παρέμειναν πάνω από 95%.

Οι ελπίδες ότι περισσότερες μειώσεις επιτοκίων θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα ώθησαν τις τραπεζικές μετοχές υψηλότερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τίτλους όπως η JPMorgan, η Wells Fargo και η Citigroup να αυξηθούν περισσότερο από 2%. Άλλες μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs και Bank of America, αυξάνονται με παρόμοιο τρόπο.

Βεβαίως, ο βασικός ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού παρουσίασε μια μικρή άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα περισσότερα κυβερνητικά οικονομικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των εβδομαδιαίων και μηνιαίων στοιχείων για την απασχόληση – παραμένουν αναβαλλόμενα λόγω του lockdown.

«Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία στη σημερινή έκθεση ΔΤΚ που να «τρομάζουν» την Fed και συνεχίζουμε να αναμένουμε περαιτέρω χαλάρωση στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα» υπογράμμισε η Lindsay Rosner, επικεφαλής επενδύσεων σταθερών εισαγωγών πολλαπλών τομέων στην Goldman Sachs Asset Management. «Μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο παραμένει επίσης πιθανή, καθώς η τρέχουσα ξηρασία δεδομένων παρέχει στην Fed ελάχιστους λόγους να παρεκκλίνει από την πορεία που χαράχθηκε στο dot plot».

Οι τρεις κύριοι δείκτες της Wall Street έκλεισαν την προηγούμενη συνεδρίαση υψηλότερα ωθούμενοι από τις εισροές σε μετοχές τεχνολογικών εταιρειών και το αισιόδοξο κλίμα εν όψει της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.Ο S&P 500 αυξήθηκε σχεδόν κατά 0,6%, ενώ ο Dow Jones κέρδισε 144 μονάδες ή 0,3%. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite ξεπέρασε την απόδοση, κλείνοντας την ημέρα με 0,9% υψηλότερα, καθώς οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης όπως η Nvidia και η Oracle έδωσαν ώθηση.

Οι μετοχές βρίσκονται σε τροχιά για να σημειώσουν εβδομαδιαία κέρδη, αφού οι κινήσεις της Πέμπτης διέγραψαν τις απώλειες της Τετάρτης, με τους τρεις κορυφαίους δείκτες να αναμένουν άνοδο του 2% στην περίοδο.

Πηγή: ot.gr

Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι
Κέρδισε τους νέους 24.10.25

Προεδρικές στην Ιρλανδία: Φαβορί η σοσιαλίστρια επικριτής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, Κάθριν Κόνολι

Έχοντας καταφέρει να ενώσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, η Κάθριν Κόνολι ετοιμάζεται να εκλεγεί πρόεδρος στην Ιρλανδία. Και ίσως να ταράξει τα νερά με τις θέσεις της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ρέτσος: «Το μουσείο του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο με αγάπη και φαίνεται – Να το επισκεφθείτε» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την κατάκτηση του Conference League, εξέφρασε τις εντυπώσεις του από το Μουσείο του Ολυμπιακού και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 24.10.25

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ

LIVE: Λιντς – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουέστ Χαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage
Πόλεμος στην Ουκρανία 24.10.25

Η Γαλλία θα παραδώσει στο Κίεβο επιπλέον πυραύλους Aster και μαχητικά Mirage

Την παράδοση στην Ουκρανία επιπλέον πυραύλων Aster και πολεμικών αεροσκαφών Mirage, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Επίσης, μίλησε για «πρωτοβουλίες» στο πλαίσιο της «συμμαχίας των προθύμων».

Σύνταξη
«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά
Στέφαν Σμερκ 24.10.25

«Είμαι ένας κατά συρροή δολοφόνος που σκότωσε μόνο μία φορά»: Σοκάρει ο δολοφόνος της Ρόμπιν Λόρενς 31 χρόνια μετά

Η Ρόμπιν Λόρενς, καλλιτέχνις και μητέρα ενός δίχρονου κοριτσιού, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ της Βιρτζίνια to 1994

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική – Φόβος για κλιμάκωση
Κόσμος 24.10.25

Αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδείας των ΗΠΑ σπεύδουν στην Λατινική Αμερική - Φόβος για κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την κόντρα τους με την Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία αποστέλλοντας το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στην Καραϊβική μαζί με άγνωστο αριθμό των πλοίων συνοδείας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
