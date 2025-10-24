Ράλι στη Wall Street έφερε ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου

Νέα ιστορικά υψηλά κατακτά η Wall Street, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις προσδοκίες για ταχύτερες μειώσεις των επιτοκίων από την Fed, ενώ το αισιόδοξο μήνυμα από τα κέρδη της Intel διατήρησαν τη δυναμική των μετοχών που σχετίζονται την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 565 μονάδες ή 1,2%. Ο S&P 500 πρόσθεσε επίσης περίπου 1%, ενώ ο Nasdaq Composite ανέβηκε κατά 1,3%. Και οι τρεις βασικοί μέσοι όροι έφτασαν σε νέα ενδοημερήσια υψηλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

O πληθωρισμός

Η έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Σεπτεμβρίου έδειξε ότι ο πληθωρισμός κινήθηκε με ρυθμό 3% σε ετήσια βάση χαμηλότερος από το αναμενόμενο, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της την επόμενη εβδομάδα.

Μετά τα στοιχεία του ΔΤΚ, οι έμποροι αύξησαν τα στοιχεία τους ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια και στις δύο υπόλοιπες δύο συνεδριάσεις της φέτος. Οι πιθανότητες για μείωση του Δεκέμβριο αρχικά αυξήθηκαν στο 98,5% από περίπου 91% πριν από τα στοιχεία, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Οι πιθανότητες για μείωση την επόμενη εβδομάδα παρέμειναν πάνω από 95%.

Οι ελπίδες ότι περισσότερες μειώσεις επιτοκίων θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα ώθησαν τις τραπεζικές μετοχές υψηλότερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τίτλους όπως η JPMorgan, η Wells Fargo και η Citigroup να αυξηθούν περισσότερο από 2%. Άλλες μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs και Bank of America, αυξάνονται με παρόμοιο τρόπο.

Βεβαίως, ο βασικός ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού παρουσίασε μια μικρή άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα περισσότερα κυβερνητικά οικονομικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των εβδομαδιαίων και μηνιαίων στοιχείων για την απασχόληση – παραμένουν αναβαλλόμενα λόγω του lockdown.

«Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία στη σημερινή έκθεση ΔΤΚ που να «τρομάζουν» την Fed και συνεχίζουμε να αναμένουμε περαιτέρω χαλάρωση στη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα» υπογράμμισε η Lindsay Rosner, επικεφαλής επενδύσεων σταθερών εισαγωγών πολλαπλών τομέων στην Goldman Sachs Asset Management. «Μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο παραμένει επίσης πιθανή, καθώς η τρέχουσα ξηρασία δεδομένων παρέχει στην Fed ελάχιστους λόγους να παρεκκλίνει από την πορεία που χαράχθηκε στο dot plot».

Οι τρεις κύριοι δείκτες της Wall Street έκλεισαν την προηγούμενη συνεδρίαση υψηλότερα ωθούμενοι από τις εισροές σε μετοχές τεχνολογικών εταιρειών και το αισιόδοξο κλίμα εν όψει της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.Ο S&P 500 αυξήθηκε σχεδόν κατά 0,6%, ενώ ο Dow Jones κέρδισε 144 μονάδες ή 0,3%. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite ξεπέρασε την απόδοση, κλείνοντας την ημέρα με 0,9% υψηλότερα, καθώς οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης όπως η Nvidia και η Oracle έδωσαν ώθηση.

Οι μετοχές βρίσκονται σε τροχιά για να σημειώσουν εβδομαδιαία κέρδη, αφού οι κινήσεις της Πέμπτης διέγραψαν τις απώλειες της Τετάρτης, με τους τρεις κορυφαίους δείκτες να αναμένουν άνοδο του 2% στην περίοδο.

