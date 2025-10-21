newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.10.2025 | 15:46
Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο - Οι δύο τρόποι έκδοσής του
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Wall Street: Αλμα 500 μονάδων για τον Dow, η Αpple ώθησε το ράλι ανόδου
Διεθνής Οικονομία 21 Οκτωβρίου 2025 | 00:15

Wall Street: Αλμα 500 μονάδων για τον Dow, η Αpple ώθησε το ράλι ανόδου

Οι επενδυτές στη Wall Street αναμένουν ένα πιθανό τέλος στο συνεχιζόμενο shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
A
A
Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές στη Wall Street τη Δευτέρα, χάρη στην άνοδο της Apple, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν ένα πιθανό τέλος στο συνεχιζόμενο shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς και μια σειρά από εταιρικά αποτελέσματα και στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ο βιομηχανικός Dow Jones διαπραγματεύτηκε 515 μονάδες υψηλότερα, ή 1,12%. Ο S&P 500 επίσης αυξήθηκε κατά 71 μονάδες ή 1,07%, ενώ ο Nasdaq αυξήθηκε κατά 310 μονάδες ή 1,37%.

Η Apple ηγήθηκε της αγοράς σημειώνοντας άνοδο 4% μετά την αναβάθμιση που έλαβε η Loop Capital για αγορά από τη θέση hold. Η εταιρεία επεσήμανε τη βελτίωση των τάσεων ζήτησης για τα iPhone της εταιρείας, λέγοντας ότι «βρισκόμαστε ΤΩΡΑ στο μπροστινό μέρος του πολυαναμενόμενου κύκλου υιοθέτησης της AAPL, που υποδηλώνει συνεχιζόμενη επέκταση των αποστολών iPhone έως το 2027».

Η Apple ηγήθηκε της αγοράς σημειώνοντας άνοδο 4% μετά την αναβάθμιση που έλαβε η Loop Capital για αγορά από τη θέση hold

Δίνοντας επίσης ώθηση στις μετοχές, το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο έχει πλέον εισέλθει στην 20ή ημέρα, «είναι πιθανό να τελειώσει κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Kevin Hassett, στο CNBC. Πρόσθεσε ότι οι «μετριοπαθείς» Δημοκρατικοί θα ενωθούν αυτή την εβδομάδα για να καταλήξουν σε συμφωνία και ότι ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να λάβει αυστηρότερα μέτρα για να επιβάλει τον τερματισμό της διακοπής εάν δεν υπάρξει συμφωνία αυτή την εβδομάδα.

Τα εταιρικά αποτελέσματα έδωσαν ισχυρό ξεκίνημα

Η αγορά έρχονται μετά από μια ασταθή εβδομάδα συναλλαγών, κλείνοντας τελικά με άνοδο παρά τις κλιμακούμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μια μαζική πώληση που πυροδοτήθηκε από τις ζημίες από περιφερειακά τραπεζικά δάνεια και τις μειώσεις σε μερικά ονόματα της τεχνητής νοημοσύνης με υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο, ένα ισχυρό ξεκίνημα στην περίοδο αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου φαίνεται να ενισχύει το κλίμα, παράλληλα με την προσδοκία των επενδυτών για μια ακόμη μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στα τέλη Οκτωβρίου.

Μετά την πρώτη εβδομάδα της περιόδου αναφοράς, το 76% των 58 εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες για τα κέρδη τους, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της πρώτης εβδομάδας του 68% και ελαφρώς υψηλότερα από το ποσοστό 73% του περασμένου τριμήνου, σύμφωνα με την Bank of America.

Αυτή την εβδομάδα, αρκετές μεγάλες εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν τριμηνιαία αποτελέσματα. Netflix, Coca-Cola, Τesla και Intel είναι μεταξύ των εταιρειών που οι επενδυτές αναμένουν τα εταιρικά τους αποτελέσματα ευελπιστώντας ότι θα συνεχίσουν να καταγράφουν ισχυρά κέρδη, πιθανώς επισκιάζοντας τυχόν προκλήσεις στο μακροοικονομικό τοπίο.

«Οι αγορές βγαίνουν από τη δύσκολη θέση του συνεχιζόμενου δασμολογικού δράματος με την Κίνα και της αντιπαράθεσης για το shutdown στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και τώρα επικεντρώνονται περισσότερο στη νομισματική πολιτική και τα κέρδη, τα οποία είναι πολύ πιο θετικά και έχουν συνέπειες», δήλωσε ο Jamie Cox, διευθύνων σύμβουλος της Harris Financial Group. «Οι αγορές διευρύνονται και οι επενδυτές θα ήταν συνετό να το εκμεταλλευτούν όσο διαρκεί».

Οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για μια πιθανή εμπορική συμφωνία με την Κίνα ενόψει της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτόν τον μήνα στη Νότια Κορέα. Ο Τραμπ επανέλαβε ένα παρόμοιο συναίσθημα τη Δευτέρα, λέγοντας ότι αναμένει μια «δίκαιη» συμφωνία με τη χώρα.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε επίσης εκείνη την ημέρα ότι πιστεύει ότι «τα πράγματα έχουν αποκλιμακωθεί» με την Κίνα και ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτά τα σχόλια υπέδειξαν στους επενδυτές ότι η απειλή του Τραμπ για πρόσθετο δασμό 100% στις κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου μπορεί να μην πραγματοποιηθεί.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση 12 εκατομμυρίων χαπιών Captagon
Συρία 21.10.25

Οι Αρχές κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από το Κοινοβούλιο

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο
Πανικός 20.10.25

Σοκαριστικά πλάνα από το Παρίσι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο.

Σύνταξη
Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αφοσίωση των παικτών του, αλλά προειδοποίησε πως η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί, καθώς μάχεται για τίτλους σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς
Γάζα 20.10.25

Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
LIVE: Αλαβές – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25

Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»

Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο