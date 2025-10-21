Wall Street: Αλμα 500 μονάδων για τον Dow, η Αpple ώθησε το ράλι ανόδου

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές στη Wall Street τη Δευτέρα, χάρη στην άνοδο της Apple, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν ένα πιθανό τέλος στο συνεχιζόμενο shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς και μια σειρά από εταιρικά αποτελέσματα και στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ο βιομηχανικός Dow Jones διαπραγματεύτηκε 515 μονάδες υψηλότερα, ή 1,12%. Ο S&P 500 επίσης αυξήθηκε κατά 71 μονάδες ή 1,07%, ενώ ο Nasdaq αυξήθηκε κατά 310 μονάδες ή 1,37%.

Η Apple ηγήθηκε της αγοράς σημειώνοντας άνοδο 4% μετά την αναβάθμιση που έλαβε η Loop Capital για αγορά από τη θέση hold. Η εταιρεία επεσήμανε τη βελτίωση των τάσεων ζήτησης για τα iPhone της εταιρείας, λέγοντας ότι «βρισκόμαστε ΤΩΡΑ στο μπροστινό μέρος του πολυαναμενόμενου κύκλου υιοθέτησης της AAPL, που υποδηλώνει συνεχιζόμενη επέκταση των αποστολών iPhone έως το 2027».

Δίνοντας επίσης ώθηση στις μετοχές, το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο έχει πλέον εισέλθει στην 20ή ημέρα, «είναι πιθανό να τελειώσει κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Kevin Hassett, στο CNBC. Πρόσθεσε ότι οι «μετριοπαθείς» Δημοκρατικοί θα ενωθούν αυτή την εβδομάδα για να καταλήξουν σε συμφωνία και ότι ο Λευκός Οίκος είναι έτοιμος να λάβει αυστηρότερα μέτρα για να επιβάλει τον τερματισμό της διακοπής εάν δεν υπάρξει συμφωνία αυτή την εβδομάδα.

Τα εταιρικά αποτελέσματα έδωσαν ισχυρό ξεκίνημα

Η αγορά έρχονται μετά από μια ασταθή εβδομάδα συναλλαγών, κλείνοντας τελικά με άνοδο παρά τις κλιμακούμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μια μαζική πώληση που πυροδοτήθηκε από τις ζημίες από περιφερειακά τραπεζικά δάνεια και τις μειώσεις σε μερικά ονόματα της τεχνητής νοημοσύνης με υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο, ένα ισχυρό ξεκίνημα στην περίοδο αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου φαίνεται να ενισχύει το κλίμα, παράλληλα με την προσδοκία των επενδυτών για μια ακόμη μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στα τέλη Οκτωβρίου.

Μετά την πρώτη εβδομάδα της περιόδου αναφοράς, το 76% των 58 εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες για τα κέρδη τους, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της πρώτης εβδομάδας του 68% και ελαφρώς υψηλότερα από το ποσοστό 73% του περασμένου τριμήνου, σύμφωνα με την Bank of America.

Αυτή την εβδομάδα, αρκετές μεγάλες εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσουν τριμηνιαία αποτελέσματα. Netflix, Coca-Cola, Τesla και Intel είναι μεταξύ των εταιρειών που οι επενδυτές αναμένουν τα εταιρικά τους αποτελέσματα ευελπιστώντας ότι θα συνεχίσουν να καταγράφουν ισχυρά κέρδη, πιθανώς επισκιάζοντας τυχόν προκλήσεις στο μακροοικονομικό τοπίο.

«Οι αγορές βγαίνουν από τη δύσκολη θέση του συνεχιζόμενου δασμολογικού δράματος με την Κίνα και της αντιπαράθεσης για το shutdown στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και τώρα επικεντρώνονται περισσότερο στη νομισματική πολιτική και τα κέρδη, τα οποία είναι πολύ πιο θετικά και έχουν συνέπειες», δήλωσε ο Jamie Cox, διευθύνων σύμβουλος της Harris Financial Group. «Οι αγορές διευρύνονται και οι επενδυτές θα ήταν συνετό να το εκμεταλλευτούν όσο διαρκεί».

Οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για μια πιθανή εμπορική συμφωνία με την Κίνα ενόψει της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτόν τον μήνα στη Νότια Κορέα. Ο Τραμπ επανέλαβε ένα παρόμοιο συναίσθημα τη Δευτέρα, λέγοντας ότι αναμένει μια «δίκαιη» συμφωνία με τη χώρα.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε επίσης εκείνη την ημέρα ότι πιστεύει ότι «τα πράγματα έχουν αποκλιμακωθεί» με την Κίνα και ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτά τα σχόλια υπέδειξαν στους επενδυτές ότι η απειλή του Τραμπ για πρόσθετο δασμό 100% στις κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου μπορεί να μην πραγματοποιηθεί.

Πηγή: ΟΤ