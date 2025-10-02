newspaper
02.10.2025 | 23:00
Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες
Wall Street: Οι αγορές αγνοούν το shutdown και φτάνουν σε ιστορικά υψηλά
Διεθνής Οικονομία 02 Οκτωβρίου 2025 | 23:52

Wall Street: Οι αγορές αγνοούν το shutdown και φτάνουν σε ιστορικά υψηλά

Οι μετοχές στη Wall Street σημείωσαν νέα ιστορική άνοδο, με τους επενδυτές να αγνοούν τις ανησυχίες για το κλείσιμο της κυβέρνησης

Οι τρεις κύριοι δείκτες των Η.Π.Α. έκλεισαν σε ρεκόρ υψηλά την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές αδιαφόρησαν για ανησυχίες συνδεδεμένες με μία διακοπή της κυβέρνησης των Η.Π.Α. που είχε εισέλθει στη δεύτερη μέρα της.

Ο S&P 500 ανέβηκε 0,06% για να κλείσει στις 6.715,35.

Ο Dow Jones Industrial Average ανέβηκε 78,62 μονάδες, ή 0,17%, για να ολοκληρώσει την ημέρα στις 46.519,72, ενώ ο Nasdaq Composite αυξήθηκε 0,39% για να κλείσει στις 22.844,05.

Ο δείκτης τεχνολογίας βαριάς βαρύτητας έπιασε επίσης νέο ενδοημερήσιο ρεκόρ, υποστηριζόμενος από αύξηση στις μετοχές της Nvidia.

O Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent είπε στο CNBC την Πέμπτη ότι το ΑΕΠ μπορεί να «υποστεί πλήγμα» ως αποτέλεσμα της τρέχουσας διακοπής της κυβέρνησης.

Τα σχόλιά του ενίσχυσαν τους φόβους των επενδυτών ότι η οικονομική απόδοση των Η.Π.Α. θα υποστεί μεγαλύτερο πλήγμα όσο το shutdown παραμένει.

Οι ελπίδες ότι η ομοσπονδιακή διακοπή της χρηματοδότησης θα ήταν σύντομη και επομένως θα περιόριζε οποιαδήποτε σοβαρά αποτελέσματα στην οικονομία έστειλαν τους τρεις κύριους δείκτες των Η.Π.Α. στο πράσινο την Τετάρτη.

Ο S&P 500 κατέγραψε το 29ο κλείσιμο υψηλό της χρονιάς, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο των 6.700 για πρώτη φορά και ύστερα ο δείκτης έπιασε νέο ενδοημερήσιο υψηλό νωρίτερα την ημέρα. Ο Dow επίσης είδε ρεκόρ κλεισίματος στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η διακοπή ξεκίνησε αφού κορυφαίοι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι απέτυχαν την Τρίτη να συναντηθούν στην προθεσμία για να συμφωνήσουν σε μία συμφωνία που θα κρατούσε την κυβέρνηση χρηματοδοτούμενη. Οι νομοθέτες κατηγόρησαν ο ένας τον άλλον για τη διακοπή καθώς οι Δημοκρατικοί παρέμειναν σταθεροί στις απαιτήσεις τους να χρησιμοποιήσουν το μέτρο για να επεκτείνουν φορολογικές πιστώσεις υγειονομικής περίθαλψης για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ο πρόεδρος Donald Trump είπε την Πέμπτη ότι οι Δημοκρατικοί του έχουν δώσει μία ευκαιρία να μειώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

«Η διακοπή φαίνεται να εξελίσσεται όπως αναμενόταν με τις δύο πλευρές να προτιμούν να μιλούν η μία στην άλλη μέσω μικροφώνων παρά να διαπραγματευτούν έναν πραγματικό προϋπολογισμό που χρηματοδοτεί την κυβέρνηση μακροπρόθεσμα», είπε στο CNBC ο Brian Mulberry, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στην Zacks Investment Management.

«Οι αγορές θα το αντέξουν για λίγες μέρες, αλλά αν η διοίκηση επιτύχει στο να μειώσει διάφορα τμήματα, μπορεί να θεωρηθεί ως μακροπρόθεσμο θετικό αλλά βραχυπρόθεσμη αναστάτωση».

Ενώ η αγορά ιστορικά δεν έχει επηρεαστεί πολύ από διακοπές κυβέρνησης, οι επενδυτές δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτήν λόγω του πιο ασταθούς πολιτικού και μακροοικονομικού υποβάθρου, των υψηλών εκτιμήσεων της αγοράς και των επιπέδων συγκέντρωσης εν μέσω του ράλι υπό την ηγεσία της AI και των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Επιπλέον, ο Trump έχει απειλήσει με μόνιμες μαζικές απολύσεις τους ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, επιδεινώνοντας τις υπάρχουσες ανησυχίες για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Το μεγαλύτερο ερώτημα για τους επενδυτές είναι πόσο θα διαρκέσει το τρέχον αδιέξοδο. Είναι πιθανό να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρεις μέρες με τη Γερουσία να είναι εκτός συνεδρίασης την Πέμπτη λόγω του Yom Kippur, κάνοντας την Παρασκευή την επόμενη μέρα που οι Γερουσιαστές θα αναμένεται να ψηφίσουν ξανά. Στον τομέα των προβλέψεων είναι πολλοί που στοιχηματίζουν ότι η διακοπή μπορεί να διαρκέσει σχεδόν δύο εβδομάδες.

Πηγή: ΟΤ

World
Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

