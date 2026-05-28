Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 22:59

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
A
Δεν είναι μόνο η έλευση του «ειρηνιστή» Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ που έχει ήδη μειώσει σημαντικά την στρατιωτική υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο – ενώ ο επανακάμψας πρόεδρος διακήρυττε προτού αναλάβει ότι θα τερμάτιζε εντός 48 ωρών τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι και η επιστροφή λαϊκιστών, ευρωσκεπτικιστών και εσωστρεφών πολιτικών στην εξουσία ευρωπαϊκών χωρών, που αποδυναμώνει τη δυνατότητα των Ουκρανών να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές δυνάμεις.

Η μείωση των προθύμων χωρών κατά το ήμισυ είναι πολύ σημαντική

Ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας Πετρ Πάβελ σε άρθρο του στους «Financial Times» περιέγραψε διεξοδικά το φαινόμενο. Μόνο 9 χώρες, από 18 που ήταν πέρυσι, εξακολουθούν να χρηματοδοτούν πλέον την πρωτοβουλία της Τσεχίας για την αγορά πυρομαχικών για την ουκρανική άμυνα, αποκάλυψε στη βρετανική εφημερίδα ο Τσέχος πρόεδρος.

Η μείωση των προθύμων χωρών κατά το ήμισυ είναι πολύ σημαντική, «ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει κατά 50% στον εφοδιασμό των ουκρανικών δυνάμεων με βαρέα πυρομαχικά», όπως τόνισε ο Πάβελ.

Ο ρόλος του Μπάμπις

Ο Πετρ Πάβελ μέσω των «FT» προσπάθησε να καθησυχάσει τον κόσμο», γράφει ο Κλοντ Φουκέ στη γαλλική «Les Echos». Διότι, σύμφωνα με τον Τσέχο πρόεδρο, «η πρωτοβουλία εξακολουθεί να λειτουργεί, ακόμη και αν οι οικονομικοί υποστηρικτές του Κιέβου μειώθηκαν κατά το ήμισυ μέσα σε ένα χρόνο». Ο Πάβελ δεν έκρυψε ωστόσο ότι ο λόγος για αυτήν την απόσυρση της υποστήριξης είναι η πρόσφατη αλλαγή που συντελέστηκε στην πολιτική σκηνή της χώρας του με την επιστροφή του Αντρέι Μπάμπις.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πολιτικός, ο οποίος κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου προτάσσοντας μια λαϊκιστική και ευρωσκεπτικιστική ατζέντα, είχε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας απειλήσει να θέσει οριστικό τέλος σε αυτό το τσεχικής εμπνεύσεως πρόγραμμα υποστήριξης της Ουκρανίας.

Ο Μπάμπις υποστηρίζει ότι ο μηχανισμός αρωγής του Κιέβου δεν είναι διαφανής, ενώ εξέφρασε και τις αμφιβολίες του για το αν αυτή η πρωτοβουλία ωφέλησε πραγματικά τον όμιλο Czechoslovak Group (CSG), έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πυρομαχικών στην Ευρώπη, ο οποίος είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα από την αρχή.

Ποιοι «λακίζουν»

Οι «FT» σημειώνουν ότι η εκπεφρασμένη απροθυμία του επικεφαλής της κυβέρνησης της Πράγας να συνεχίσει την στήριξη προς το Κίεβο ευλόγως μειώνει τον ενθουσιασμό ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες, σύμφωνα με έναν δυτικό στρατιωτικό αξιωματούχο, «θεωρούν παράξενο να χρηματοδοτούν μια πρωτοβουλία που δεν υποστηρίζεται πραγματικά ούτε από τον ηγέτη της χώρας που την αναλαμβάνει».

Ποιες είναι όμως οι χώρες όμως που το ξενασκέφτονται και διστάζουν να συνεχίσουν τις προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού στην κυβέρνηση του Κιέβου ή ήδη έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους; «Το γραφείο του Τσέχου προέδρου αρνήθηκε να κατονομάσει τις χώρες που αποχώρησαν από το πρόγραμμα. Αλλά σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή που επικαλούνται οι «FT», η Γερμανία και κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης εξακολουθούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Καθησυχάζει η CSG

Καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας της Ευρώπης προς το Κίεβο εμφανίζεται πάντως ο μεγαλομέτοχος και διευθύνων σύμβουλος του τσεχικού ομίλου CSG Μίκαλ Στρναντ. Κατά τον Στρναντ η μείωση του αριθμού των άμεσων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το Κίεβο θα λάβει λιγότερα πυρομαχικά εφέτος.

Ο Τσέχος επιχειρηματίας εξήγησε στη γαλλική «Les Echos» ότι ορισμένες χώρες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν «εναλλακτικά κανάλια» για τη μεταφορά πυρομαχικών στην Ουκρανία. «Ορισμένες χώρες-χορηγοί απλώς έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν πλέον να χρηματοδοτούν την πρωτοβουλία και ως εκ τούτου αγοράζουν απευθείας εξοπλισμό από εμάς ή από άλλους προμηθευτές και τον παραδίδουν στους Ουκρανούς», τόνισε ο Μίκαλ Στρναντ.

Το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας δεν αναφέρει αν η διαδικασία άμεσης αγοράς πυρομαχικών από την CSG και άλλους προμηθευτές αντί για την απλή χρηματοδότηση της τσεχικής πρωτοβουλίας οφείλεται στις υποψίες για διαφθορά και συγκεκριμένα σε καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί για διασπάθιση στρατιωτικών κονδυλίων από στελέχη της ουκρανικής πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης ή και από άλλους ενδιαμέσους.

Η τσεχική πρωτοβουλία στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας ξεκίνησε το 2024 υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της προηγούμενης κυβέρνησης του Πετρ Φιάλα, ενός συντηρητικού Τσέχου πολιτικού που όμως καταποντίστηκε στις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Μέσα σε δύο χρόνια ο ουκρανικός στρατός έχει προμηθευτεί περίπου 4 εκατομμύρια βλήματα χάρη στην ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία, στην οποία πρωτοστατούν η Γερμανία, η Δανία και η Ολλανδία.

Πηγή: ΟΤ

