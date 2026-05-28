Γιορτή σήμερα 29 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αν αναρωτιέστε ποια είναι η γιορτή σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου και σε ποιους φίλους ή συγγενείς πρέπει να σηκώσετε το τηλέφωνο για ευχές, έχουμε όλες τις απαντήσεις από το επίσημο εορτολόγιο.

Ας δούμε αναλυτικά ποιοι γιορτάζουν σήμερα, αλλά και την ιδιαίτερη ιστορία πίσω από τη σημερινή ημέρα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Μαΐου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, η γιορτή σήμερα φέρνει στο προσκήνιο μερικά πολύ όμορφα και ιδιαίτερα ονόματα. Σημειώστε για να μην ξεχάσετε κανέναν:

Θεοδοσία, Θεοδόσω

Υπομονή

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν τα ονόματα.

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία σήμερα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σπουδαίων προσωπικοτήτων που σφράγισαν την πίστη με τη στάση ζωής τους. Συγκεκριμένα, στις 29 Μαΐου τιμώνται:

Η Αγία Θεοδοσία η Παρθενομάρτυς (η εν Κωνσταντινουπόλει).

Η Οσία Υπομονή.

Ο Άγιος Ολβιανός, επίσκοπος πόλεως Ανέου.

Η συγκλονιστική ιστορία της Αγίας Θεοδοσίας

Η Αγία Θεοδοσία έζησε τον 8ο αιώνα μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη και έμεινε στην ιστορία για το απίστευτο θάρρος της κατά την περίοδο της Εικονομαχίας.

Όταν ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος διέταξε να κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Πόλης, η Θεοδοσία μαζί με άλλες γυναίκες αναέτρεψαν τη σκάλα του στρατιώτη για να προστατεύσουν την εικόνα. Για τη θαρραλέα πράξη της αυτή φυλακίστηκε και θανατώθηκε, αποτελώντας σύμβολο πίστης και αποφασιστικότητας.

Ποια ήταν η Οσία Υπομονή;

Πίσω από το πανέμορφο όνομα «Υπομονή» κρύβεται μια σπουδαία ιστορική προσωπικότητα. Πρόκειται για την Ελένη Δραγάση, τη μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, έγινε μοναχή με το όνομα Υπομονή, ξεχωρίζοντας για τη σοφία και την πνευματικότητά της.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa