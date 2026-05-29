Από το «Made in China» στο «Made by China» – Η Κίνα κάνει εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 29 Μαΐου 2026, 00:15

Από το «Made in China» στο «Made by China» – Η Κίνα κάνει εμπόριο

Από το «Made in China» στο «Made by China»: Η Κίνα επεκτείνει διεθνώς τη βιομηχανία της, πουλώντας πλέον τεχνολογία και τεχνογνωσία.

Tη μαζική παραγωγή φθηνών προϊόντων που κατασκευάζονταν στα τεράστια εργοστάσια της Κίνας και εξάγονταν σε ολόκληρο τον κόσμο συμβόλιζε για δεκαετίες η φράση «Made in China» . Σήμερα όμως η κινεζική βιομηχανική στρατηγική αλλάζει ριζικά.

Η Κίνα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην εξαγωγή προϊόντων, εξάγει πλέον και την ίδια την παραγωγή της. Το «Made in China» μετατρέπεται σταδιακά σε «Made by China», καθώς κινεζικές επιχειρήσεις δημιουργούν εργοστάσια, επενδύσεις και παραγωγικές μονάδες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Λατινική Αμερική, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η νέα αυτή τάση ενισχύθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας πολλών παραγόντων. Από τη μία πλευρά, οι αυξημένοι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές οικονομίες στα κινεζικά προϊόντα έκαναν δυσκολότερη την απευθείας εξαγωγή από την Κίνα. Από την άλλη, η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και η αδύναμη εσωτερική κατανάλωση ώθησαν πολλές κινεζικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν νέες αγορές και νέες δυνατότητες ανάπτυξης στο εξωτερικό.

Έτσι, όλο και περισσότερες κινεζικές εταιρείες μεταφέρουν μέρος της παραγωγής τους εκτός Κίνας. Από μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτρικές συσκευές μέχρι αυτοκινητοβιομηχανίες και τεχνολογικά προϊόντα, οι κινεζικές επιχειρήσεις επεκτείνονται διεθνώς με ταχύ ρυθμό.

Η BYD χαρακτηριστικό παράδειγμα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD, που εξελίσσεται σε παγκόσμιο ανταγωνιστή κολοσσών όπως η Tesla. Η BYD έχει επενδύσει σε νέα εργοστάσια στη Βραζιλία και την Ουγγαρία, επιδιώκοντας να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στις αγορές της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης.

Ωστόσο, η διεθνής επέκταση των κινεζικών επιχειρήσεων προκαλεί και σημαντικές αντιδράσεις. Στη Βραζιλία, η BYD βρέθηκε αντιμέτωπη με καταγγελίες για παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων μεταναστών εργατών που συμμετείχαν στην κατασκευή εργοστασίων της. Οι βραζιλιάνικες αρχές έκαναν λόγο ακόμη και για «συνθήκες που έμοιαζαν με δουλεία». Η εταιρεία απάντησε ότι τερμάτισε τη συνεργασία με τον εργολάβο που ευθυνόταν για τις παραβιάσεις και δήλωσε ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρόμοιες ανησυχίες υπάρχουν και στην Ευρώπη. Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως αναφέρει η Journal, φοβούνται ότι οι κινεζικές επενδύσεις μπορούν να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδιαίτερα τον κρίσιμο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που στηρίζει εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ότι οι κινεζικές εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά εργοστάσια ως «πύλες εισόδου» στην ευρωπαϊκή αγορά, διατηρώντας όμως τον έλεγχο της τεχνολογίας, των εξαρτημάτων και της παραγωγικής αλυσίδας στην Κίνα.

Η Κίνα υπερπαράγει φθηνότερα

Η ανησυχία αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η κινεζική αγορά χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά σκληρό ανταγωνισμό και υπερπαραγωγή. Πολλές κινεζικές επιχειρήσεις λειτουργούν με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους και αναγκάζονται να επεκταθούν διεθνώς για να επιβιώσουν. Αυτό δημιουργεί φόβους ότι οι δυτικές εταιρείες ίσως δυσκολευτούν να ανταγωνιστούν τις πολύ χαμηλές τιμές και τη μαζική παραγωγή των κινεζικών ομίλων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ανησυχίες έχουν λάβει και πολιτική διάσταση. Πρόσφατα, αρκετοί Αμερικανοί βουλευτές ζήτησαν από την κυβέρνηση Τραμπ να απαγορεύσει την παραγωγή κινεζικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ ή μέσω Μεξικού και Καναδά, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία κινδυνεύει να χάσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στην Κίνα.

Παράλληλα όμως, άλλοι οικονομολόγοι και πολιτικοί υποστηρίζουν ότι οι κινεζικές επενδύσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στις τοπικές οικονομίες. Υπενθυμίζουν ότι παρόμοιοι φόβοι υπήρξαν και τη δεκαετία του 1980, όταν οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες επένδυσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά, η παρουσία των ιαπωνικών εταιρειών ανάγκασε τις αμερικανικές βιομηχανίες να εκσυγχρονιστούν, να βελτιώσουν την ποιότητά τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κινεζικές επενδύσεις έχουν πράγματι συμβάλει στη διάσωση τοπικών βιομηχανιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία Ebro. Όταν η Nissan εγκατέλειψε ένα εργοστάσιο στη Βαρκελώνη, η κινεζική Chery Automobile επένδυσε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να επανεκκινήσει την παραγωγή. Το εργοστάσιο διατήρησε περίπου 1.600 θέσεις εργασίας και συνέβαλε στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος της τεχνολογίας και των εξαρτημάτων εξακολουθεί να προέρχεται από την Κίνα. Για αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέα μέτρα που θα υποχρεώνουν τις ξένες εταιρείες να χρησιμοποιούν περισσότερα ευρωπαϊκά εξαρτήματα, να μεταφέρουν τεχνογνωσία και να προσλαμβάνουν περισσότερους τοπικούς εργαζομένους.

Chuhai – Η κινεζική βιομηχανία «μπαρκάρει» για εξωτερικό

Η νέα αυτή στρατηγική αποτυπώνεται και στον όρο «chuhai», που χρησιμοποιούν πλέον οι κινεζικές επιχειρήσεις. Στα κινέζικα σημαίνει «βγαίνω στη θάλασσα» ή «πηγαίνω στο εξωτερικό» και περιγράφει τη νέα φάση διεθνούς επέκτασης της κινεζικής οικονομίας.

Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθούν και κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών συσκευών, όπως η Midea. Η εταιρεία, που ξεκίνησε στην Κίνα το 1968, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οικιακών συσκευών παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται επιθετικά στο εξωτερικό, ανοίγοντας εργοστάσια στη Βραζιλία και το Μεξικό και συνεργαζόμενη με δυτικές εταιρείες όπως η σουηδική Electrolux.

Η Midea παραδέχεται ανοιχτά ότι η ανάπτυξη στην κινεζική αγορά έχει επιβραδυνθεί και ότι ο ανταγωνισμός στο εσωτερικό της Κίνας έχει γίνει εξαιρετικά σκληρός. Για αυτόν τον λόγο, οι διεθνείς αγορές θεωρούνται πλέον απαραίτητες για τη μελλοντική επιβίωση και ανάπτυξη των κινεζικών ομίλων.

Η παγκόσμια επέκταση της κινεζικής βιομηχανίας φαίνεται πως θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Οι κινεζικές επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον τεχνογνωσία, τεράστια παραγωγική ικανότητα και κρατική υποστήριξη, γεγονός που τους επιτρέπει να ανταγωνίζονται όλο και πιο αποτελεσματικά τις δυτικές εταιρείες.

Το βασικό ερώτημα για τη Δύση δεν είναι πλέον αν η Κίνα θα αποτελέσει κυρίαρχη δύναμη στη διεθνή μεταποίηση, αλλά με ποιους όρους θα συμβεί αυτό. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας από τη μία πλευρά και στην προστασία των εγχώριων βιομηχανιών και στρατηγικών τομέων από την άλλη.

Σε κάθε περίπτωση, η μετάβαση από το «Made in China» στο «Made by China» σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την παγκόσμια οικονομία, όπου η κινεζική επιρροή δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα προϊόντα που καταναλώνει ο κόσμος, αλλά επεκτείνεται και στον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο παράγονται.

Πηγή: ΟΤ

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 26.05.26

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ' την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Οι συντάξεις σε μία Ευρώπη που γερνάει – Έχουν χάσει οι νέοι Ευρωπαίοι την πίστη τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα;

Η εμπιστοσύνη στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης μειώνεται μεταξύ των νεότερων γενεών, παρότι οι εισφορές συνεχίζονται. Πώς συγκρίνονται οι χώρες της ΕΕ όσον αφορά τη γνώμη για τις συντάξεις;

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Ελλάδα 28.05.26

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας

Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
«Συστηματική κατάχρηση» 28.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει
Αντίο επιστήμη; 28.05.26

Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει

Οι συστάσεις από διασημότητες όπως ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ – ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει υποβληθεί στο τελετουργικό πολλές φορές – έχουν εκτοξεύσει την «θεραπεία» στα ύψη τα τελευταία χρόνια.

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
Ελλάδα 28.05.26

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα

Οι αδερφές του Νικήτα Γεμιστού που εκτελέστηκε με 6 σφαίρες διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αδερφού τους λίγο πριν το 40νθήμερο μνημόσυνό του

Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»
Μπάσκετ 28.05.26

Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ΑΕΚ και ανέφερε πως όταν οι Ερυθρόλευκοι παίζουν δυνατά για 40 λεπτά, τότε όλα είναι περιορισμένα.

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26 Upd: 23:53

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά
Unretirement 28.05.26

«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά

Στη Βρετανία ο ένας στους έξι συνταξούχους επιστρέφει στη δουλειά. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αγγίζουν τους 300.000. Το φαινόμενο της «αποσυνταξιοδότησης» έχει διεθνείς διαστάσεις.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

