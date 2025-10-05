Φθηνά προϊόντα από την Κίνα κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά οδηγώντας στα «κάγκελα» τον κλάδο του λιανεμπορίου που ζητά άμεσα παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, πριν να είναι αργά.

Οι κινεζικές πλατφόρμες τύπου Temu, AliExpress και Shein έχουν κατορθώσει να έχουν πολύ χαμηλές τιμές προϊόντων αυξάνοντας το μερίδιο τους στην αγορά της Ευρώπης. Ενδεικτικά, το 2024, η ΕΕ δέχτηκε περίπου 4,5 δισ. μικροδέματα, με το 91% να προέρχεται από Κίνα.

Ειδικό τέλος στα δέματα από τις κινέζικες πλατφόρμες ζητούν εκπρόσωποι του λιανεμπορίου

Τα δέματα αξίας έως 150 ευρώ από κινεζικές πλατφόρμες εξαιρούνται από τελωνειακούς δασμούς γεγονός που τους δίνει προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού δεδομένου του χαμηλού κόστους παραγωγής τους και πολλές φορές της ποιότητάς τους.

«Θα έχουμε πρόβλημα»

«Το πρόβλημα είναι ότι αυτήν την στιγμή αντιμετωπίζει το σύνολο του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου, έναν αθέμιτο ανταγωνισμό από τις κινεζικές πλατφόρμες», λέει (MEGA) ο Θεόδωρος Καπράλος, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και ΓΓ της ΕΣΕΕ.

«Κάθε προϊόν που παραγγέλνει ένας πελάτης από αυτές τις ασιατικές πλατφόρμες έρχεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κάνοντας χρήση του de minimis. Κάθε πακέτο που είναι κάτω από 150€ έχει τη δυνατότητα να μην έχει τελωνειακό φόρο. Μπαίνει χωρίς δασμούς, πολύ φθηνότερα. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται η δήλωση του ΦΠΑ κατά δήλωση του πωλητή, άρα δεν ξέρουμε πόσο είναι ακριβώς το ποσό το οποίο είναι μέσα σε ένα κουτί και πώς τελικά πληρώνεται ο φόρος. Το τρίτο είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα δεν έχουν ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές νόρμες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολύ χαμηλές τιμές των προϊόντων σε αυτές τις πλατφόρμες οφείλεται σε «χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα, φθηνότερα εργοστάσια, τελωνειακό τέλος (…)».

Απώλεια εσόδων και θέσεων εργασίας

Όσο για την οικονομική η ζημιά προσδιορίζεται «σε πάνω από 600.000.000 τζίρο τον χρόνο» κάτι που μοιραία οδηγεί σε «περίπου 200.000.000 απώλεια εσόδων στην ελληνική οικονομία και πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας».

Η κρισιμότητα της κατάστασης αναδείχθηκε μέσα από τα αποκαλυπτικά συμπεράσματα της μελέτης της ΕΣΕΕ για τις ασιατικές πλατφόρμες.

Ο εκτιμώμενος τζίρος που έκαναν το 2024 στην Ελλάδα είναι 529 – 627 εκ. ευρώ.

Κατέλαβαν 17,63% – 20,9% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η συνολική δημοσιονομική απώλεια για το ελληνικό κράτος (φόροι, δασμοί, ασφαλιστικές εισφορές, απώλεια επενδύσεων και θέσεων εργασίας) εκτιμάται στα 188,1 – 204, 3 εκ. ευρώ, δηλαδή 3 φορές τα έσοδα της τεκμαρτής φορολόγησης λιανεμπορικών επιχειρήσεων ή το 100% του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα.

Επιτυγχάνουν κάθε χρόνο εκθετική αύξηση της διείσδυσής τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκμεταλλευόμενες τα κενά και τις στρεβλώσεις στο κανονιστικό πλαίσιο της ίδιας της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και ΓΓ της ΕΣΕΕ «αν δεν κάνουμε σήμερα παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα» και ζητά από την ΕΕ να «σταματήσει το όριο του de minimis» αλλά και να μπει «εθνικό τέλος στις πλατφόρμες αυτές».

Επείγουσα έκκληση για την επιβολή εθνικού τέλους σε όλα τα δέματα από τρίτες χώρες απευθύνει και η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) προς το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει, η ανεξέλεγκτη ροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως μέσω πλατφορμών που κατακλύζουν την ελληνική αγορά με υπερβολικά χαμηλού κόστους και αμφίβολης συμμόρφωσης στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα ασφαλείας προϊόντα, υπονομεύει συστηματικά τον ανταγωνισμό.

Τα σχέδια της Κομισιόν

Στην κατάργηση της απαλλαγής των μικροδεμάτων αξίας μικρότερης των 150 ευρώ από τρίτες χώρες, προσανατολίζεται η Κομισιόν. Αυτό αποκάλυψε η Joanna Zawistowska, Διευθύντρια Πολιτικής Λιανικού Εμπορίου στη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Μόνο το 2024, σχεδόν 8.000 προϊόντα το λεπτό εισήλθαν στην Ένωση, συνολικής αξίας 4,6 δισ. ευρώ» είπε η Γενική Διευθύντρια της Κομισιόν. Και πρόσθεσε: «Ο όγκος αυτός υπερφορτώνει τόσο την πρώτη γραμμή άμυνας, δηλαδή τις τελωνειακές αρχές, όσο και τη δεύτερη, δηλαδή τις αρχές εποπτείας της αγοράς».

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η «καταιγίδα» φθηνών προϊόντων στην Ευρώπη, η Επιτροπή έχει ήδη δρομολογήσει δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα:

Την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, μέσω αναθεώρησης του Κανονισμού για την Εποπτεία, ανάπτυξης και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων και στενότερης συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρχών εποπτείας στα κράτη μέλη.

Αναθεώρηση του τελωνειακού πλαισίου, με κατάργηση της απαλλαγής για αποστολές μικρής αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Την αυστηρή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον ψηφιακό τομέα, όπως είναι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA Act).

Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αρχών προστασίας καταναλωτή.

Αθέμιτος ανταγωνισμός

«Δεν ζητάμε να κλείσει η πόρτα της Ευρώπης στο διεθνές εμπόριο, αλλά η «κερκόπορτα» του αθέμιτου ανταγωνισμού. Το 1 στα 5 ευρώ στη χώρα μας στο ηλεκτρονικό εμπόριο κατέληξε στα δύο κινέζικα μεγαθήρια του ecommerce. Με ευθύνη, δυστυχώς, της ίδιας της Ε.Ε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο «άλωσης» της ευρωπαϊκής και της ελληνικής αγοράς. Χρειαζόμαστε χωρίς καμία καθυστέρηση έναν μηχανισμό ουσιαστικού ελέγχου, υποχρεωτικής συμμόρφωσης και σαφούς ευθύνης για όλους», είχε τονίσει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, χτυπώντας «καμπανάκι» για επίσπευση των αποφάσεων.