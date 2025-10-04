Επείγουσα έκκληση για την επιβολή εθνικού τέλους σε όλα τα δέματα από τρίτες χώρες απευθύνει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) προς το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το εθνικό τέλος θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο κύμα αθέμιτου ανταγωνισμού

Όπως αναφέρει, η ανεξέλεγκτη ροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως μέσω πλατφορμών που κατακλύζουν την ελληνική αγορά με υπερβολικά χαμηλού κόστους και αμφίβολης συμμόρφωσης στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα ασφαλείας προϊόντα, υπονομεύει συστηματικά τον ανταγωνισμό.

Επιβολή τέλους 7 ευρώ στα δέματα

«Οι επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς φορολόγησης με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές, γεγονός που έχει οδηγήσει τα τελευταία δύο χρόνια σε ανεπανόρθωτη ζημία για τις εγχώριες επιχειρήσεις και έχει εδραιώσει στην αγορά αθέμιτο ανταγωνισμό», σημειώνει.

Η χώρα μας δεν μπορεί να παραμένει θεατής σε αυτή την άδικη συνθήκη ανταγωνισμού, αναφέρει και προσθέτει πως «ήδη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, έχουν προχωρήσει σε εθνικές πρωτοβουλίες, θεσπίζοντας τέλος ανά εισαγόμενο δέμα. Η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί άμεσα στην ίδια κατεύθυνση».

Η Επιτροπή προτείνει την επιβολή εθνικού τέλους ύψους 7 ευρώ σε κάθε δέμα που εισάγεται από τρίτες χώρες, υπογραμμίζοντας πως το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο κύμα αθέμιτου ανταγωνισμού που πλήττει καθημερινά τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στήριξη στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ταυτόχρονα, προτείνει τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από το εθνικό τέλος πρέπει να κατευθυνθούν αποκλειστικά:

• στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων,

• στην ενίσχυση της ψηφιακής εξωστρέφειας, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταγωνιστούν ισότιμα σε μια παγκοσμιοποιημένη και εξαιρετικά απαιτητική αγορά.

«Η άμεση δράση αποτελεί αναγκαιότητα, όχι επιλογή. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν άλλο το κόστος της αδράνειας. Ζητούμε από την πολιτεία να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη θεσμοθέτηση του εθνικού τέλους, προκειμένου να προστατευθεί η ελληνική οικονομία και να διασφαλιστεί ένα δίκαιο και βιώσιμο περιβάλλον ανταγωνισμού, τονίζει εκ μέρους της Επιτροπής ο πρόεδρός της Ευδόκιμος Σαββίδης.

Πηγή: ΟΤ