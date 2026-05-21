Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ εναντίον Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων μπορεί να κοστίσει τον Νοέμβριο
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 05:30

Ο Τραμπ προχώρησε σε εκκαθαρίσεις διαφωνούντων Ρεπουμπλικανών, με στήριξη και υψηλές χρηματοδοτήσεις των αντιπάλων τους από το σύστημα του, στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Δεκαέξι μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι πιο αντιδημοφιλής από ποτέ στο αμερικανικό εκλογικό σώμα, όμως η επιρροή του στην πυρήνα της εκλογικής του βάσης, τους ψηφοφόρους του κινήματος «Make America Great Again» -MAGA, παραμένει ακλόνητη.

Αυτή η δύναμη φάνηκε ξεκάθαρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ απέκλεισε μια σειρά συναδέλφων του Ρεπουμπλικάνων που θεωρούσε αποστάτες, επειδή δεν του έδειχναν επαρκή προσωπική υποταγή.

Η εκστρατεία εκδίκησης του προέδρου συνεχίστηκε την Τρίτη, όταν ένας επιλεγμένος από τον ίδιο πιστός του νίκησε τον βουλευτή Τόμας Μέισι, έναν συχνό επικριτή του, στις προκριματικές εκλογές στο Κεντάκι. Με ρεκόρ μάλιστα χρηματοδότησης του αντιπάλου του από τους χρηματοδότες του ίδιου του Τραμπ.

Ωστόσο, η επιτυχία του Τραμπ στην εκκαθάριση των διαφωνούντων από το κόμμα θα μπορούσε επίσης να βλάψει τις πιθανότητές του να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με ορισμένους Ρεπουμπλικάνους στρατηγικούς.

Συσπείρωση των φανατικών υποστηρικτών του – Αγνοεί τους μετριοπαθείς ο Τραμπ

Οι ενέργειες του Τραμπ φαίνεται να στοχεύουν στην κινητοποίηση των πιο φανατικών υποστηρικτών του, αντί να προσεγγίζουν ανεξάρτητους ή μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους, οι οποίοι πιθανότατα θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Και οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι σε αυτές τις αναμετρήσεις ενδέχεται να αισθάνονται πίεση να συνδεθούν ακόμη πιο στενά με τον Τραμπ για να αποφύγουν να γίνουν οι τελευταίοι στόχοι της οργής του, ακόμα κι αν αυτό μπορεί να τους κοστίσει ψηφοφόρους εκτός της βάσης του «Make America Great Again».

«Κάθε φορά που το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία στις ενδιάμεσες εκλογές αντιμετωπίζει αντιξοότητες, ο πρόεδρος θα πρέπει να επιδιώκει να διευρύνει τον συνασπισμό του», δήλωσε ο Τζεφ Γκραπόν, πρώην σύμβουλος αρκετών Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών.

Με τον πόλεμο στο Ιράν να οδηγεί σε αύξηση του κόστους της ενέργειας, το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ βρισκόταν στο 35% σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία για τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης.

Ο Τραμπ προτιμά τους πιστούς παρά τους έντιμους

Η εκστρατεία εκδίκησης του Τραμπ σημείωσε την πρώτη της νίκη στις 5 Μαΐου, όταν πέντε γερουσιαστές της πολιτείας της Ιντιάνα, οι οποίοι είχαν αρνηθεί να υπακούσουν στο αίτημά του για αναδιαμόρφωση του εκλογικού χάρτη της πολιτείας, ηττήθηκαν από τους υποψηφίους που υποστήριζε ο Τραμπ. Το Σάββατο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής των ΗΠΑ Μπιλ Κάσιντι τερμάτισε πολύ πίσω από έναν υποψήφιο που υποστηριζόταν από τον Τραμπ.

Και την Τρίτη, ο Μέισι, ο οποίος είχε δώσει αρκετές ψήφους που εξόργισαν τον Τραμπ, ηττήθηκε. Την ίδια μέρα, ο Τραμπ υποστήριξε τον Ρεπουμπλικανό Γενικό Εισαγγελέα του Τέξας Κεν Πάξτον για την κούρσα της πολιτείας για τη Γερουσία των ΗΠΑ έναντι του εν ενεργεία γερουσιαστή, Τζον Κόρνιν, απορρίπτοντας μήνες παρακλήσεων από Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας που ανησυχούσαν ότι ο Πάξτον, ο οποίος έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα, θα μπορούσε να τους κοστίσει μια αξιόπιστη Ρεπουμπλικανική έδρα τον Νοέμβριο.

Ακόμη και αν ο Πάξτον τελικά επικρατήσει το φθινόπωρο, οι Ρεπουμπλικανοί πιθανότατα θα αναγκαστούν να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αποσπώντας πόρους από ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία σε πολιτείες όπως η Βόρεια Καρολίνα και η Τζόρτζια, δήλωσε ο Ρομπ Γκόντφρεϊ, Ρεπουμπλικανός στρατηγικός αναλυτής στη Νότια Καρολίνα.

Ο Τσακ Κάφλιν, στρατηγικός αναλυτής με έδρα το Φοίνιξ, ο οποίος αποχώρησε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το 2017 και πλέον αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητος, χαρακτήρισε τις τελευταίες εκκαθαρίσεις του Τραμπ ως «πράξη εξαγνισμού» που θα μπορούσε να αποξενώσει τη μικρότερη αλλά σημαντική μειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων που στήριξαν τους Κόρνιν, Μέισι και Κάσιντι.

«Είναι πρόσθεση μέσω αφαίρεσης», είπε ο Κάφλιν. «Μειώνει το μέγεθος του κόμματος». Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες ότι ενδέχεται να βλάπτει τις πιθανότητες του κόμματός του τον Νοέμβριο, επιτιθέμενος στους εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνους.

«Δεν θα έχουν πρόβλημα με αυτό», είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, αναφερόμενος στους Ρεπουμπλικάνους ηγέτες. «Θέλουν να κερδίσουν. Ξέρω πώς να κερδίζω νομίζω ότι το έχω αποδείξει, έτσι δεν είναι;»

Κάποιοι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν περισσότερο από άλλους

Η άρνηση του Τραμπ να ανεχθεί οποιαδήποτε έλλειψη αφοσίωσης θα μπορούσε να δυσκολέψει τους Ρεπουμπλικάνους σε ευάλωτες εκλογικές περιοχές να του αντιταχθούν σε ψηφοφορίες που προκαλούν πολιτικές διαιρέσεις, όπως η χρηματοδότηση της αίθουσας δεξιώσεων του προέδρου ή η επιβολή τερματισμού του πολέμου με το Ιράν.

Να σημειωθεί πως παραδοσιακά, οι βουλευτές και οι γερουσιαστές τηρούσαν μια γενική κομματική γραμμή, αλλά δεν έμοιαζε καθόλου με την ελληνική κομματική πειθαρχία.

Η Ρέιτσελ Μπλουμ, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, δήλωσε ότι το κόμμα που έχει τον έλεγχο παραδοσιακά δίνει στα μέλη του Κογκρέσου περιθώριο να διαφωνήσουν μαζί του κατά την περίοδο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ειδικά όταν ο πρόεδρος είναι μη δημοφιλής. «Αυτές είναι ακριβώς οι συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν βλέπεις να παρέχεται τέτοια ελευθερία ή περιθώριο ελιγμών στα μέλη», είπε.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει τη στρατηγική των Ρεπουμπλικάνων αμφισβήτησε αυτή την άποψη, λέγοντας ότι ο Τραμπ έχει στοχεύσει κυρίως Ρεπουμπλικάνους σε εκλογικές περιφέρειες που θεωρούνται εξαιρετικά ασφαλείς —όπως οι Μέισι και Κάσιντι— ενώ επιτρέπει σε ορισμένα μέλη σε περιφέρειες όπου ο αγώνας είναι αμφίρροπος να επιδείξουν υπερκομματική στάση ή ακόμη και να διαφωνήσουν με τον πρόεδρο σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Ο Τραμπ θα κάνει εκστρατεία την Παρασκευή με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή των ΗΠΑ Μάικ Λόουλερ, η περιφέρεια του οποίου στη Νέα Υόρκη θεωρείται ευρέως ως μία από τις πιο εφικτές ευκαιρίες των Δημοκρατικών να κερδίσουν έδρες τον Νοέμβριο.

Ο Λόουλερ έχει διαφωνήσει με τον Τραμπ κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένης της στήριξής του στους Δημοκρατικούς σε νομοθεσία που προστατεύει τους Αϊτινούς μετανάστες από την απέλαση. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει επίσης δείξει προθυμία να επιτεθεί σε Ρεπουμπλικάνους σε πιο ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους την Τετάρτη, επέκρινε τον βουλευτή των ΗΠΑ Μπράιαν Φιτζπάτρικ, έναν Ρεπουμπλικανό από την Πενσυλβάνια τον οποίο οι Δημοκρατικοί έχουν στοχεύσει στις ενδιάμεσες εκλογές και ο οποίος είναι ένας από τους μόλις τρεις Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ του τερματισμού του πολέμου με το Ιράν.

«Δεν ξέρω τι τον πιάνει», είπε ο Τραμπ. «Του αρέσει να ψηφίζει εναντίον του Τραμπ. Ξέρετε τι γίνεται με αυτό… δεν έχει καλή κατάληξη», είπε απειλώντας τον εμμέσως.

Οι κυνηγημένοι από τον Τραμπ Ρεπουμπλικανοί, δεν έχουν τίποτα να χάσουν

Οι επιτυχημένες εκκαθαρίσεις του Τραμπ ενδέχεται επίσης να θέσουν σε κίνδυνο την ατζέντα του στην Ουάσιγκτον, όπου η οριακή πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντέξουν να χάσουν παρά μόνο λίγες ψήφους.

Λιγότερο από 72 ώρες μετά την ήττα του στις προκριματικές, ο Κάσιντι άλλαξε απότομα πλευρά και υποστήριξε ένα μέτρο των Δημοκρατικών για να αναγκάσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο, βοηθώντας να περάσει το μέτρο από τη Γερουσία μετά από επτά προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες.

«Ο Τραμπ σίγουρα έχει τον έλεγχο του κόμματός του, αλλά έχει περιπλέξει τη θέση του στην εξουσία στο Καπιτώλιο», είπε ο Γκραπόν. «Τώρα έχουμε Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές στους οποίους έχει αντιταχθεί ή τους έχει υπονομεύσει και οι οποίοι δεν έχουν πια τίποτα να χάσουν».

Ο Μπράιαν Σέιτσικ, Ρεπουμπλικανός στρατηγικός αναλυτής με έδρα την Αριζόνα, δήλωσε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές θα αποτελέσουν σε μεγάλο βαθμό δημοψήφισμα για το έργο του Τραμπ, ό,τι και να γίνει, καθιστώντας δύσκολο για τους Ρεπουμπλικάνους να αποστασιοποιηθούν από αυτόν, ακόμη και αν είχαν την τάση να το επιχειρήσουν.

«Κατά γενικό κανόνα, τα κόμματα κολυμπούν και πνίγονται μαζί», είπε. Ωστόσο, σημείωσε, ο Τραμπ έχει ιστορικό ανατροπής των πολιτικών παραδοχών.

«Είναι κοινή λογική να λέμε ότι αν δεν είσαι με τον Τραμπ, τότε χάνεις τις προκριματικές, και αν είσαι με τον Τραμπ, χάνεις τις γενικές εκλογές», είπε ο Σίτσικ. «Αυτή είναι η κοινή λογική της εποχής, αλλά ο Τραμπ συνεχίζει και πάλι να αψηφά τη βαρύτητα».

