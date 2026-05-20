newspaper
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ένταση στη Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικά μαχητικά αναχαίτισαν κατασκοπευτικό αεροσκάφος της RAF
Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 20:49

Ένταση στη Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικά μαχητικά αναχαίτισαν κατασκοπευτικό αεροσκάφος της RAF

Δύο ρωσικά μαχητικά παρεμπόδισαν επικίνδυνα άοπλο βρετανικό αεροσκάφος επιτήρησης στη Μαύρη Θάλασσα, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα νέο, σοβαρό επεισόδιο στους αιθέρες της Μαύρης Θάλασσας έφερε στο φως το βρετανικό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη (20/5). Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τον περασμένο μήνα, δύο ρωσικά μαχητικά προέβησαν σε «επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες» παρεμποδίσεις ενός άοπλου κατασκοπευτικού αεροσκάφους της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF).

Το βρετανικό αεροσκάφος εκτελούσε προγραμματισμένη τακτική πτήση επιτήρησης στον διεθνή εναέριο χώρο, στο πλαίσιο συμμαχικών αποστολών για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων:

Εμπλοκή με Su-35: Το ρωσικό μαχητικό πλησίασε το βρετανικό αεροπλάνο σε τόσο μικρή απόσταση που προκάλεσε την ενεργοποίηση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης του δεύτερου.

A Russian Su-35, flies over the Black Sea alongside an RAF Rivet Joint aircraft (not pictured) in April 2026. RAF/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

A Russian Su-35, flies over the Black Sea alongside an RAF Rivet Joint aircraft (not pictured) in April 2026. RAF/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Επικίνδυνοι ελιγμοί από Su-27: Ένα δεύτερο ρωσικό μαχητικό πραγματοποίησε έξι διαδοχικά περάσματα μπροστά από το αεροσκάφος της RAF, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής, μόλις έξι μέτρων από το ρύγχος του.

A Russian Su-27, flies over the Black Sea alongside an RAF Rivet Joint aircraft (not pictured) in April 2026. RAF/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

A Russian Su-27, flies over the Black Sea alongside an RAF Rivet Joint aircraft (not pictured) in April 2026. RAF/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Αντίδραση από το Λονδίνο

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της βρετανικής κυβέρνησης. Τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών κάλεσαν τη ρωσική πρεσβεία, απαιτώντας την καταδίκη του συμβάντος.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, καταδίκασε έντονα την «απαράδεκτη» συμπεριφορά των Ρώσων πιλότων, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος και πιθανής κλιμάκωσης. Παράλληλα:

Εξήρε τον «εξαιρετικό επαγγελματισμό» που επέδειξε το πλήρωμα της RAF.

Διαμήνυσε ότι το περιστατικό δεν πρόκειται να κάμψει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου στην υπεράσπιση του ΝΑΤΟ και των συμμαχικών συμφερόντων απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Το υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε το συμβάν ως την πιο ριψοκίνδυνη ρωσική ενέργεια εναντίον βρετανικού αεροσκάφους από το 2022.

Το ιστορικό: Το 2022, ρωσικό μαχητικό είχε εκτοξεύσει πύραυλο κοντά σε βρετανικό αεροπλάνο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Αν και η Μόσχα απέδωσε το γεγονός σε «τεχνική βλάβη» —εξήγηση που το Λονδίνο δέχτηκε επίσημα—, ανώτερες δυτικές πηγές αποκάλυψαν αργότερα στο BBC ότι η εκτόξευση προήλθε έπειτα από μια ασαφή εντολή ρωσικού σταθμού εδάφους.

Το νέο αυτό περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο που οι βρετανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδίρ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των εκατέρωθεν κατηγοριών περί κατασκοπείας. Εντάσσεται δε σε ένα ευρύτερο μοτίβο αυξανόμενης ρωσικής κινητικότητας:

Βόρεια Θάλασσα: Καταγράφεται έντονη δραστηριότητα ρωσικών υποβρυχίων γύρω από κρίσιμες βρετανικές υποβρύχιες υποδομές. Νωρίτερα φέτος, το Λονδίνο ανέπτυξε πολεμικά πλοία για την προστασία καλωδίων και αγωγών.

Βαλτική: Μόλις αυτή την εβδομάδα σημειώθηκαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Λιθουανίας από drone, ενώ καταρρίφθηκε ύποπτο drone πάνω από την Εσθονία.

Το προφίλ του RC-135W Rivet Joint

Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο περιστατικό ανήκει στην 51η Μοίρα της RAF και επιχειρεί συνήθως από τη βάση του Λίνκολνσαϊρ. Είναι ένα εξειδικευμένο πλαίσιο συλλογής πληροφοριών, εξοπλισμένο με προηγμένους αισθητήρες. Σύμφωνα με την RAF, αποστολή του είναι να «υποκλέπτει και να αναλύει σήματα σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, παρέχοντας στρατηγικές και τακτικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο».

YouTube thumbnail

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Πιθανόν η ΑΜΚ να φτάσει στα 4,5 δισ. ευρώ, λέει το Reuters

ΔΕΗ: Πιθανόν η ΑΜΚ να φτάσει στα 4,5 δισ. ευρώ, λέει το Reuters

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

World
Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα
Και από ΥΠΕΞ 20.05.26

«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Ανοιχτό «άδειασμα» Νετανιάχου και Σαάρ στον Μπεν-Γκβιρ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με την εξευτελιστική μεταχείριση δεμένων ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας.

Σύνταξη
Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Λατινική Αμερική 20.05.26 Upd: 20:54

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα

Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

Σύνταξη
«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
Μέση Ανατολή 20.05.26 Upd: 20:24

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Σύνταξη
Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
«Απαράδεκτο» 20.05.26

Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Διεθνή οργή προκάλεσε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ, το οποίο δείχνει δεμένους και γονατιστούς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
Παγκόσμια ανησυχία 20.05.26

Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή

Ο Αμερικανός γιατρός δεν γνώριζε ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από Έμπολα. Στη Γερμανία για παρακολούθηση βρίσκονται επίσης η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά τους. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Charite.

Σύνταξη
«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»
Κόσμος 20.05.26

«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»

Η Χαμάς καταδίκασε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ που δείχνει δεμένους Παλαιστίνιους ακτιβιστές, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια και ηθική εξαχρείωση»

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ
Επαίσχυντο βίντεο 20.05.26

Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ - «Free, free Palestine», του φώναξε ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla όταν τον είδε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα
Και από ΥΠΕΞ 20.05.26

«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Ανοιχτό «άδειασμα» Νετανιάχου και Σαάρ στον Μπεν-Γκβιρ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με την εξευτελιστική μεταχείριση δεμένων ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας.

Σύνταξη
Τραγωδία στο Δαφνί: Yποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς
Ελλάδα 20.05.26

Τραγωδία στο Δαφνί: Yποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς

Με αφορμή το θλιβερό περιστατικό της δολοφονίας ενός τρόφιμου από έναν άλλο στο Δαφνί, ο Νεκτάριος Χαϊντάρ, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΨΝΑ, μιλά στο in για την εξουθένωση του ιατρικού προσωπικού σε ένα νοσοκομείο το περιβάλλον του οποίου γίνεται επισφαλές για ασθενείς και εργαζόμενους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν: «Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για το Μουντιάλ»

Καθησυχαστική η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ιράν για τη συμμετοχή της Εθνικής ομάδας της χώρας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος

«Δεν είναι το Σύνταγμα εργαλείο» διαμήνυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε μία παρέμβαση κόλαφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον τρόπο που ο πρωθυπουργός μεταχειρίζεται το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη
Πολιτική 20.05.26

Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη

Το συνέδριο για την ασφάλεια Athens Defence Summit διοργανώνεται από μια ΙΚΕ που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και που την τρέχουν ο υιός του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ο υιός του γαλάζιου εκδότη Καραμανλή. Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Βασίλης Ρίζος
To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος
Φιάσκο 20.05.26

To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος

Το πολυσυζητημένο κινητό Trump Mobile κυκλοφόρησε έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, όμως η πρώτη εμφάνιση του κινητού του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς
Τραγωδία 20.05.26

Τραγωδία στο Δαφνί – Η ανακοίνωση των εργαζομένων μετά τον θάνατο ασθενούς

Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ υποστηρίζει ότι το συμβάν στο Δαφνί αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία "κάτω από τα όρια ασφαλείας"».

Σύνταξη
Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Λατινική Αμερική 20.05.26 Upd: 20:54

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα

Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

Σύνταξη
Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»
Μπάσκετ 20.05.26

Έφτασε στην Αθήνα η Φενέρμπαχτσε – Μέλι: «Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες»

Η Φενέρμπαχτσε έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην Ελλάδα, με τον Νικολό Μέλι να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν στο Ελ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
Μέση Ανατολή 20.05.26 Upd: 20:24

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Σύνταξη
Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
Culture Live 20.05.26

Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ

Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα

Οι υποκλοπές και πάλι στο προσκήνιο με τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου να αρνείται να πάει και να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άλλη μια κίνηση της Δικαιοσύνης που δυστυχώς παραπέμπει σε συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Queen 20.05.26

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
«Απαράδεκτο» 20.05.26

Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Διεθνή οργή προκάλεσε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ, το οποίο δείχνει δεμένους και γονατιστούς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies