Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για το πολυδιαφημισμένο συνέδριο για την Άμυνα, Athens Defence Summit που διεξάγεται σήμερα και αύριο στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία) και των ΕΑΣ (Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων). Κι αυτό γιατί πίσω από τα φώτα του λαμπερού συνεδρίου και τα χαμόγελα υπουργών, τα δείπνα με ξένους αξιωματούχους και τις βαρύγδουπες εξαγγελίες περί «εθνικής ασφάλειας», φαίνεται πως στήθηκε ένα ακόμη πάρτι διαπλοκής, αποδεικνύοντας πώς στήνονται «υπόγεια» δίκτυα εξουσίας και συναλλαγής ανάμεσα στην κυβέρνηση, συγγενείς στελεχών της κυβερνητικής παράταξης και μιντιακών-εκδοτικών συγκροτημάτων που βασική τους επένδυση είναι η εξυπηρέτηση των κυβερνητικών προπαγανδιστικών αναγκών.

Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως «γεωπολιτικό πυλώνα σταθερότητας», αποκαλύπτεται ότι το περιβόητο συνέδριο για την αμυντική βιομηχανία φέρεται να πέρασε στα χέρια μιας νεοσύστατης ΙΚΕ, η οποία δημιουργήθηκε κυριολεκτικά στο παρά πέντε, από πρόσωπα με απευθείας πολιτικές και οικογενειακές διασυνδέσεις με τον σκληρό πυρήνα της κυβερνητικής εξουσίας.

Όταν ένα μεγάλο συνέδριο με επίσημη κυβερνητική αιγίδα το αναλαμβάνει μια ΙΚΕ που ιδρύθηκε πριν 3,5 μήνες

Το συνέδριο Athens Defence Summit είναι από τα μεγαλύτερα τέτοια συνέδρια που οργανώνονται στη χώρα. Γίνεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και συγκεντρώνει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου προσκεκλημένους από τον πολιτικό, αμυντικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Τέτοια συνέδρια κοστίζουν ακριβά, απαιτούν σημαντικές χορηγίες τραπεζών, δημοσίων οργανισμών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τα αναλαμβάνουν εταιρείες που έχουν σημαντική εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση τέτοιων μεγάλων διοργανώσεων.

Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρξε συνεργασία με κάποια από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία. Το συνέδριο το ανέλαβε μια ΙΚΕ που συστήθηκε πριν από 3,5 μηνες.

Η εταιρεία ονομάζεται European Defence Summit ΙΚΕ. Συστάθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026 με μετοχικό κεφάλαιο 5.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες εμφανίζεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός συνεδρίου όπου οι συνολικές χορηγίες ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα «πριγκιπόπουλα» κατεβαίνουν στον κόσμο των επιχειρήσεων

Η απάντηση στο γιατί μια νεόκοπη εταιρεία, μια εταιρεία από το πουθενά, ανέλαβε ένα τόσο μεγάλο και ακριβό συνέδριο και βρέθηκε να διαχειρίζεται τόσο μεγάλες χορηγίες ίσως να βρίσκεται στην ταυτότητα της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι ο γιος του πρώην υπουργού – και νυν βουλευτή Ηλείας – της ΝΔ Δημήτρη Αβραμόπουλου Φίλιππος και ο γιος του εκδότη της Political, Νίκου Καραμανλή, Γιώργος.

Δηλαδή, ξαφνικά εμφανίζεται μια εταιρεία που μόλις ιδρύθηκε, βασικοί μέτοχοι είναι ο γιός ενός σημερινού βουλευτή και πρώην υπουργού της κυβερνητικής παράταξης και ο γιός ενός εκδότη που σήμερα έχει σημαντικό ρόλο στη φιλοκυβερνητική προπαγάνδα, και ως δια μαγείας επιλέγεται αυτή η εταιρεία για να διαχειριστεί ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια και μάλιστα ένα συνέδριο με αντικείμενο την εθνική άμυνα. Πράγμα που μεταφράζεται ότι η επιλογή έγινε ακριβώς γιατί αυτή η εταιρεία μπορούσε να αξιοποιήσει την πρόσβαση που είχε στο όλο σύστημα άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας.

Ο Γιώργος Καραμανλής εμφανίζεται να κατέχει το 37% και να είναι ο διαχειριστής της εταιρείας, ενώ ο Φίλιππος – Λάμπρος Αβραμόπουλος κατέχει το 31,5%. Τα υπόλοιπα ποσοστά μοιράζονται σε ακόμη τρία πρόσωπα, που προστέθηκαν σχεδόν αμέσως μετά τη σύσταση της εταιρείας.

Ενδιαφέρον έχει η περίπτωση του κ. Βασιλείου Γαβαλά. Όπως σημειώνεται σε πρόσφατο δημοσίευμα του Forber, παρά το νεαρό της ηλικίας του «υπηρέτησε ως σύμβουλος στην Ελληνική Κυβέρνηση και σε think tanks στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το ΔΙΚΤΥΟ, το Ινστιτούτο Καραμανλή και το ECFR, στράφηκε στην επιχειρηματική διπλωματία.»

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι έχοντας «στρατηγικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση τεχνητής νοημοσύνης και εθνικής ασφάλειας, συνυπέγραψε µε τον γενικό γραμματέα Γιάννη Μαστρογεωργίου την πρώτη σχετική ελληνική μελέτη». Σημειώνουμε ότι ο κ. Μαστρογεωργίου, που επίσης έχει περάσει και από το Ίδρυμα Καραμανλή και από το Δίκτυο, το think tank της Άννας Διαμαντοπουλου, ήταν από το 2019 έως το 2022 Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ενώ από το 2022 είναι Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση, τα ερωτήματα γιατί επιλέχτηκε για μια τόσο μεγάλη δουλειά μια… start-up παραμένουν, εκτός αν αρκούν οι σχέσεις με ένα ευρύτερο κυβερνητικό οικοσύστημα.

Η άνθιση των επιχειρήσεων του Νίκου Καραμανλή στην εποχή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την εταιρεία European Defence Summit ΙΚΕ, είναι ότι φέρεται να λειτουργεί ουσιαστικά μέσα από τις εγκαταστάσεις των ΜΜΕ του Νίκου Καραμανλή στη Συγγρού (όπου πλην της Political διαθέτει τις ηλεκτρονικές εκδόσεις Paraskinio και Karfitsa), ενώ δηλώνει άλλη «τυπική» έδρα. Στα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχει το email του λογιστηρίου επιχειρήσεων του Νίκου Καραμανλή logistirio@nkmediagroup.gr.

Το γεγονός ότι οι εκδοτικές επιχειρήσεις Καραμανλή έχουν «ανθίσει» χάρη στις επαφές που έχουν με το Μαξίμου, είναι γνωστό. Ακόμα και εντός της ΝΔ είναι ουκ ολίγα τα στελέχη που εδώ και καιρό έχουν ενοχληθεί σφόδρα από τη στάση που κρατάνε οι εκδόσεις απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα εντός κόμματος. Την ίδια ώρα σε εμπορικό επίπεδο οι απευθείας αναθέσεις πάνε κι έρχονται, όπως είχε αναδείξει αποκαλυπτικό δημοσίευμα των ΝΕΩΝ, τον προηγούμενο Απρίλιο.

Το δημοσίευμα μεταξύ άλλων έγραφε πως «οι λογαριασμοί τους στα κοινωνικά δίκτυα και οι κοινωνικές εκδηλώσεις των επιχειρήσεών τους (σ.σ. της οικογένειας Καραμανλή), μάλιστα, μοιάζουν με φωτογραφικά άλμπουμ της ΝΔ. Ενώ διατηρούν σχέσεις και συνεργασίες με άλλες εταιρείες του «γαλάζιου οικοσυστήματος» όπως η Bright Business Solutions των Γιώργου Πουλόπουλου και Κώστα Σάκκαρη, η οποία επενδύει σε media, sites, εφημερίδες και… φυλλάδια, μεταξύ άλλων και του ομίλου Καραμανλή». Ας σημειώσουμε εδώ ότι η Bright βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας πρόσφατα γιατί φαίνεται ότι αποτελεί το μεγάλο success story στο ευρύτερο φάσμα της διαχείρισης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, παρότι μέχρι πολύ πρόσφατα ουσιαστικά δεν είχε δραστηριότητα, αλλά και γιατί προσπαθεί να ανοιχτεί και στον χώρο των ΜΜΕ διαπραγματευόμενη την αγορά του ομίλου Real.

Απευθείας αναθέσεις και κρατικό χρήμα

Το δημοσίευμα των Νέων αναδείκνυε σειρά απευθείας αναθέσεων που έλαβε από δημόσιους φορείς η εταιρεία GK MASTER Consulting, η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Την εταιρεία αγόρασε πριν δύο χρόνια ο 25χρονος γιος του εκδότη Γιώργου Καραμανλή, Νίκος και σχεδόν αμέσως άρχισε να λαμβάνει αναθέσεις που φλέρταραν με το όριο των 30.000 ευρώ.

Βέβαια η χρηματοδότηση των μέσων Καραμανλή με κρατικό χρήμα πάει ακόμα πιο παλιά, την περίοδο του «αμαρτωλού» ΚΕΕΛΠΝΟ. Σύμφωνα με τη λίστα που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, μέσω Βουλής, ο εκδότης του «Παρασκηνίου» και των λοιπών μέσων ενημέρωσης, είχε λάβει περισσότερες από 490.000 ευρώ ως δαπάνες προβολής για το έτος 2014.

Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει την αντίδραση του τότε βουλευτή της ΝΔ, Μάριου Σαλμά, ο οποίος είχε καταθέσει μάλιστα σχετική ερώτηση στη Βουλή. Επ’ αυτών φαίνεται ότι ουδέποτε είχε απαντήσει ο τότε αρμόδιος υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι τα μέσα του ομίλου χρηματοδοτήθηκαν επαρκώς και από τη λίστα Πέτσα για την πανδημία, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα εξ αυτών έχουν εξαιρετικά περιορισμένη κυκλοφορία, σύμφωνα με τις μηχανές μέτρησης του Διαδικτύου.

Η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη και η «εξαφάνιση» από το πρόγραμμα του συνεδρίου

Την εκτίμησή του στην οικογένεια του Νίκου Καραμανλή έχει αναδείξει και ο ίδιος ο κ. Δημητριάδης, αναρτώντας φωτογραφίες είτε από το γραφείο του όπου και δέχεται τον πατέρα και υιό Καραμανλή είτε από κοινωνικές κομματικές εκδηλώσεις στις οποίες έχουν κοινή παρουσία.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αυτού του είδους η «άνθιση» τέτοιων μιντιακών επιχειρήσεων, που επιδίδονται σε συστηματική κυβερνητική προπαγάνδα, και μάλιστα συχνά με όρους προώθησης συγκεκριμένων στελεχών σε βάρος άλλων, και που κυρίως στηρίζονται στην πρόσβαση σε δημόσιο χρήμα και όλες τις παραλλαγές τις κρατικής «δαπάνης προβολής», είναι μια στρατηγική στην οποία κατεξοχήν επένδυσε ο πάλαι ποτέ ισχυρός άνδρας του Μεγάρου Μαξίμου, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Και αυτό μας φέρνει σε ένα βασικό ερώτημα και σε σχέση με το Athens Defence Summit.

Όπως είναι γνωστό, προκλήθηκε μεγάλος σάλος από το γεγονός ότι κ. Δημητριάδης είχε ανακοινωθεί ως ομιλητής σε αυτό το συνέδριο και μάλιστα σε «βαρύ» πάνελ στο οποία θα συμμετείχε και ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την εταιρεία Intellexa, του Ταλ Ντίλιαν, την εταιρεία που εμπορεύεται το λογισμικό κατασκοπείας Predator και που ο ιδιοκτήτης της έχει καταδικαστεί στη χώρα μας από το μονομελές πλημμελειοδικείο.

Ο θόρυβος αφορούσε το γιατί προσκλήθηκε ο κατά δήλωσή του απλός εθελοντής της ΝΔ και χωρίς αυτή τη στιγμή κάποιο δημόσιο αξίωμα κ. Δημητριάδης (και χωρίς κυβερνητική προϋπηρεσία άλλη από αυτή του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού) και γιατί θεωρήθηκε ότι θα συνέφερε σε μια συζήτηση για τα θέματα εθνικής ασφάλειας, κάποιος που συνδέθηκε με μια υπόθεση υποκλοπών που περιλάμβανε και απειλές για την εθνική ασφάλεια (αφού παγιδεύτηκαν και τηλέφωνα αξιωματούχων που χειρίζονταν τέτοια θέματα). Σημειώνουμε εδώ ότι ο ίδιος ο κ. Δημητριάδης εμφανιζόταν ως ομιλητής στο εν λόγω συνέδριο όπως αποκάλυψε το in, έχοντας ως… προσόν το γεγονός ότι υπήρξε «πρώην γενικός γραμματέας (Chief of Staff)» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έως το 2022.

Αποτέλεσμα αυτού του θορύβου ήταν σιωπηλή απόσυρση του κ. Δημητριάδη από το πρόγραμμα και τον κατάλογο των ομιλητών του συνεδρίου. Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση. Απλώς τη μία μέρα ήταν και την άλλη δεν ήταν. Ενδεχομένως να αντιλήφθηκαν στην κυβέρνηση τι ακριβώς συμβαίνει ή να διάβασαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του in και ν’ ανέλαβαν δράση. Άλλωστε, μπορεί όλοι οι κυβερνητικοί στόχοι των υποκλοπών (υπουργοί, υφυπουργού, γραμματείς κλπ,) να ποιούν την νήσσαν για το θέμα και να μην έχουν κινήσει καμία νομική διαδικασία εις βάρος εκείνων που τους παρακολουθούσαν, όμως υποθέτουμε ότι δεν θα ήθελαν να βρίσκονται σε ένα συνέδριο για την ασφάλεια παρέα με τον άνθρωπο που δήλωσε ότι «πήρε επάνω του» για το καλό της παράταξης την υπόθεση των υποκλοπών. Μια υπόθεση που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αφορά ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα υποκλοπών στην Ευρώπη και μια ένα ανοιχτό θεσμικό τραύμα για τη χώρα.

Ωστόσο το ερώτημα γιατί είχε συμπεριληφθεί εξαρχής παραμένει. Και ίσως η απάντηση να βρίσκεται ακριβώς στο ότι τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου ανέλαβε μια μέχρι πρότινος ανύπαρακτη ΙΚΕ, μια start-up, που όμως φτιάχτηκε από ανθρώπους που διάφοροι δεσμοί τους συνδέουν με τη Νέα Δημοκρατία και το σύστημα εξουσίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ένα σύστημα εξουσίας στο οποίο δεν ανήκει τυπικά ο κ. Δημητριάδης, αλλά συνέβαλε στο παρελθόν ουσιαστικά στο να διαμορφωθεί, την ώρα που κάνει μια συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να κάνει ένα εντυπωσιακό πολιτικό come back με αποκορύφωμα τη συνέντευξή του στη Real αλλά και την παρουσία του στο συνέδριο της ΝΔ όπου προσπάθησε να δώσει και την εικόνα ότι είναι «λαοπρόβλητος». Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η μεθόδευση ώστε να εμφανιστεί και ως ομιλητής σε ένα βαρύ συνέδριο, με «βαριά ονόματα», θα μπορούσε να θεωρηθεί και τμήμα μιας προσπάθειας να δείξει ότι δεν είναι ο «εθνικός κοριός», όπως διάφοροι τον κατηγορούν (κατηγορία που ο ίδιος αρνείται μετ’ επιτάσεως), αλλά ένας statesman έτοιμος να διεκδικήσει αναβαθμισμένο ρόλο στη διαχείριση του μέλλοντος της χώρας.

Πώς ακριβώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση το δημόσιο χρήμα;

Όμως πέρα από τα ερωτήματα σε σχέση με τον κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, υπάρχει και ένα συνολικότερο πολιτικό ζήτημα που αφορά το ήθος και το ύφος της κυβερνητικής εξουσίας.

Ποιος αποφάσισε ότι μια άγνωστη νεόκοπη ΙΚΕ θα διαχειρίζεται χορηγίες εκατομμυρίων γύρω από την αμυντική βιομηχανία; Με ποια διαδικασία; Με ποια κριτήρια; Με ποια εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας και διοργάνωσης τέτοιων συνεδρίων; Ποιος ενέκρινε τις συνεργασίες; Ποιος άνοιξε τις πόρτες υπουργείων, τραπεζών και κρατικών οργανισμών ώστε να αρχίσουν να ρέουν οι χορηγίες;

Και κυρίως: πώς γίνεται κάθε φορά που υπάρχει δημόσιο χρήμα, κρατική προβολή ή στρατηγικός τομέας, να εμφανίζονται οι ίδιοι κύκλοι, τα ίδια επώνυμα, οι ίδιοι «ημέτεροι»; Πώς γίνεται να μαζεύουν όλο το χαρτί από τους επιχειρηματίες; Οι πληροφορίες λένε πως εδώ χρησιμοποιείται απλώς η λέξη «Μαξίμου» που λειτουργεί ως ο μέγας προστάτης τους ή απλώς ως το «μαγικό» κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες.

Να το πούμε απλά: πληθαίνουν ότι ενδείξεις ότι το Μέγαρο Μαξίμου προτείνει σε διάφορες επιχειρήσεις «μια συμφωνία που δεν μπορούν να αρνηθούν». Το πλαίσιό της απλό: η προνομιακή πρόσβαση σε δημόσιο χρήμα, από το Ταμείο Ανάκαμψης έως την «κρατική διαφήμιση» θα πρέπει να μεταφράζεται και σε «ευγνωμοσύνη» που θα δείχνει εμπράκτως και αδιαλείπτως το φιλοκυβερνητικό μιντιακό οικοσύστημα.

Βεβαίως, αυτό δείχνει και την ποιότητα του συστήματος εξουσίας. Όπως σημείωναν πρόσφατα και τα ΝΕΑ, κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο «Εθνάρχης» που όλοι μνημόνευσαν στο πρόσφατο συνέδριο της ΝΔ συνομιλούσε με εκδότες όπως η Ελένη Βλάχου (Καθημερινή), ο Νάσος Μπότσης (Απογευματινή) και ο Ιώννης Βελλίδης (Μακεδονία, Θεσσαλονίκη). Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με τον Νίκο Καραμανλή και τον Χάρη Παυλίδη (Manifesto).

Διαπλοκής το ανάγνωσμα

Το Athens Defence Summit παρουσιάστηκε ως εθνική υπόθεση υψηλής γεωπολιτικής σημασίας. Όμως πίσω από τις σημαίες, τα πάνελ και τις δημόσιες σχέσεις, φαίνεται να αποκαλύπτεται μια γνώριμη εικόνα της «Ελλάδας 2.0»: συγγενείς πολιτικών, πρόσωπα του στενού μητσοτακικού περιβάλλοντος, κρατικές πλάτες, αδιαφανείς διαδρομές χρημάτων και μια επιχειρηματική δραστηριότητα που γεννήθηκε σχεδόν από το πουθενά — μόνο και μόνο για να βρεθεί αμέσως στο κέντρο της εξουσίας.

Κι όσο η κυβέρνηση μιλά για «μεταρρυθμίσεις», η κοινή γνώμη παρακολουθεί ένα ακόμη επεισόδιο ενός συστήματος που μοιάζει να έχει μετατρέψει το κράτος σε κλειστό οικογενειακό club. Δεν θα μιλήσουμε καν για τη Δικαιοσύνη που επιμελώς δείχνει να αγνοεί δημοσιεύματα (για παράδειγμα όπως αυτό των ΝΕΩΝ) και καταγγελίες κι έχει ξεχάσει ολοσχερώς τον όρο «αυτεπάγγελτη έρευνα».

Σε τελική ανάλυση, το γεγονός ότι όπως δείχνουν ακόμη και οι δημοσκοπήσεις πλέον οι πολίτες εμπιστεύονται πρωτίστως τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς και όχι τις ελληνικές δικαστικές αρχές, μάλλον στοιχείο κατάντιας είναι της χώρας και των θεσμών της.