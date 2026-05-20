ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη

«Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό» και «δικαίως», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές, που κατηγόρησαν την Χαριλάου Τρικούπη για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για τις υποκλοπές, που αφορούσε στους λόγους της παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως σημειώνει, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ, «μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του ορωθυπουργού».

Παράλληλα, διαμηνύει στην κυβέρνηση πως «το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν. Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν».

«Και επαναλαμβάνουμε: Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, τονίζοντας πως «το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151. Θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, προσθέτει, «ο Πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας» και ρωτά αν «ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;».

Κυβερνητικές πηγές: Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων», σχολίασαν νωρίτερα κυβερνητικές πηγές.

Όπως υποστήριξαν, μάλιστα, «πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια».

Οι πηγές του Μαξίμου ισχυρίσθηκαν πως «ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, ‘πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά’», σημείωσαν ειρωνικά, για να καταλήξουν: «Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε ‘πράσινο ΣΥΡΙΖΑ’. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε ‘πράσινη Ζωή’».