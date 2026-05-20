Περού: Νέα τρομακτικά βίντεο από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα της νότιας Αμερικής
Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 15:32

Περού: Νέα τρομακτικά βίντεο από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα της νότιας Αμερικής

Ο σεισμός στο Περού προκάλεσε σοβαρές ζημιές - Μάλιστα, προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παλιού νεκροταφείου, με αποτέλεσμα να εκτεθούν οστά

Η ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε χθες Τρίτη παράκτιο τομέα του νότιου Περού, την περιφέρεια Ίκα, είχε συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά κάπου τριάντα άνθρωποι και να σημειωθούν υλικές ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ως τη Λίμα, κάπου 400 χιλιόμετρα από την Ίκα

Ο σεισμός ήταν της τάξης των 5,9 Ρίχτερ (άλλες μετρήσεις τον έδιναν στα 6,1 Ρίχτερ).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα· 20:57 ώρα Ελλάδας) 41 χιλιόμετρα νότια από την Ίκα, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, πολλοί έσπευσαν να βγουν από σπίτια και εμπορικά κέντρα αναζητώντας ανοικτούς χώρους όπου αισθάνονταν πιο ασφαλείς.

«Έχουμε 27 αστυνομικούς τραυματίες, υπέστησαν κυρίως μώλωπες, κανένας δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», είπε στον Τύπο ο υπουργός Άμυνας Αμαντέο Φλόρες, ο οποίος μετέβη στην Ίκα για να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παλιού νεκροταφείου, με αποτέλεσμα να εκτεθούν οστά.

Τμήμα της οροφής κτιρίου πανεπιστημίου επίσης κατέρρευσε, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους, ανέφερε η αστυνομία.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός, βγήκαμε έξω μαζί με τη γυναίκα μου», δήλωσε κάτοικος στο ραδιοφωνικό δίκτυο RPP.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ως τη Λίμα, κάπου 400 χιλιόμετρα από την Ίκα.

Μετασεισμική δόνηση 4,1 βαθμών σημειώθηκε στην ίδια περιοχή στις 17:18 (01:18 ώρα Ελλάδας), ενημέρωσε το IGP.

Το Περού, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό, συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες στη σεισμική δραστηριότητα.

Κάθε χρόνο, καταγράφονται κάπου 400 σεισμοί μεγέθους υψηλότερου από 4 βαθμούς. Ο χθεσινός ήταν ο πρώτος από την αρχή της χρονιάς που είχε μέγεθος μεγαλύτερο από τους 6 βαθμούς.

