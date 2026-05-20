Η ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε χθες Τρίτη παράκτιο τομέα του νότιου Περού, την περιφέρεια Ίκα, είχε συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά κάπου τριάντα άνθρωποι και να σημειωθούν υλικές ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο σεισμός ήταν της τάξης των 5,9 Ρίχτερ (άλλες μετρήσεις τον έδιναν στα 6,1 Ρίχτερ).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα· 20:57 ώρα Ελλάδας) 41 χιλιόμετρα νότια από την Ίκα, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

A 5.9-magnitude earthquake struck Peru’s Ica region on May 19, damaging a local cemetery and exposing coffins after niche walls collapsed. https://t.co/Sibm8uFLJf pic.twitter.com/TO1Z9nA8MZ — Reuters (@Reuters) May 20, 2026

🇵🇪 | Un sismo de magnitud 6.1 estremeció la región Ica, Perú. pic.twitter.com/Rkdzi8DG3v — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 19, 2026



Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, πολλοί έσπευσαν να βγουν από σπίτια και εμπορικά κέντρα αναζητώντας ανοικτούς χώρους όπου αισθάνονταν πιο ασφαλείς.

«Έχουμε 27 αστυνομικούς τραυματίες, υπέστησαν κυρίως μώλωπες, κανένας δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», είπε στον Τύπο ο υπουργός Άμυνας Αμαντέο Φλόρες, ο οποίος μετέβη στην Ίκα για να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παλιού νεκροταφείου, με αποτέλεσμα να εκτεθούν οστά.

Shocking visuals from Peru: Coffins exposed as cemetery walls collapse after a 5.9-magnitude earthquake struck the Ica region

.#PeruEarthquake pic.twitter.com/SIQiTqsOzf — WION (@WIONews) May 20, 2026

Τμήμα της οροφής κτιρίου πανεπιστημίου επίσης κατέρρευσε, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους, ανέφερε η αστυνομία.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός, βγήκαμε έξω μαζί με τη γυναίκα μου», δήλωσε κάτοικος στο ραδιοφωνικό δίκτυο RPP.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ως τη Λίμα, κάπου 400 χιλιόμετρα από την Ίκα.

Μετασεισμική δόνηση 4,1 βαθμών σημειώθηκε στην ίδια περιοχή στις 17:18 (01:18 ώρα Ελλάδας), ενημέρωσε το IGP.

Το Περού, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό, συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες στη σεισμική δραστηριότητα.

Κάθε χρόνο, καταγράφονται κάπου 400 σεισμοί μεγέθους υψηλότερου από 4 βαθμούς. Ο χθεσινός ήταν ο πρώτος από την αρχή της χρονιάς που είχε μέγεθος μεγαλύτερο από τους 6 βαθμούς.