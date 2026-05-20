Κίνα: 22 νεκροί και 20 αγνοούμενοι από τις καταρρακτώδεις βροχές

Ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων των εκτεταμένων πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στην κεντρική και στη νότια Κίνα φθάνοντας τους 22 νεκρούς, ενώ άλλοι 20 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, ανέφεραν σήμερα επίσημα κινεζικά ΜΜΕ.

Φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν συχνά τη χώρα της Ασίας, ειδικά το καλοκαίρι. Κάποιες περιοχές υφίστανται σφοδρές κατακρημνίσεις, άλλες ακραία ζέστη ή/και ξηρασία.

Πολλοί τομείς της Κίνας κατέγραψαν τις τελευταίες ημέρες «βροχές ρεκόρ», με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία και να ανασταλεί η λειτουργία διαφόρων επιχειρήσεων και η άσκηση διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ανέφερε το αγγλόφωνο κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN.

Πέντε άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 11 αγνοούνται στην ορεινή επαρχία Χουνάν (κεντρικά), ανέφερε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πάνω από 61.500 κάτοικοι πλήττονται σε καντόνι της επαρχίας αυτής, είχε αναφέρει η ίδια πηγή χθες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Στην επαρχία Γκουανγκσί (νότια), 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό παρασύρθηκε από τα νερά φουσκωμένου ποταμού καθώς προσπαθούσε να το διασχίσει το βράδυ του Σαββάτου, ανέφερε χθες το Νέα Κίνα.

Η γειτονική επαρχία Γκουϊτζόου (νότια) χτυπήθηκε επίσης σκληρά από τις καταρρακτώδεις βροχές, με τις αρχές εκεί να καταμετρούν 4 νεκρούς και 5 αγνοούμενους, πάντα κατά το πρακτορείο.

Βορειότερα, στη Χουμπέι (κεντρικά), τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 4 αγνοούνται εξαιτίας πλημμυρών, ενώ έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις με πολλά χωριά.

Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες πως κατανέμουν 120 εκατ. γιούαν (15,2 εκατ. ευρώ) για να βοηθήσουν τους πληγέντες σε πέντε επαρχίες.

Κάπου 30 εκατ. γιούαν (3,7 εκατ. ευρώ) επιπλέον θα διατεθούν στην Γκουϊτζόου, που υπέστη «βαριές ανθρώπινες και υλικές απώλειες», σημείωσε το Νέα Κίνα.

Σχεδόν 24.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από πληγέντες τομείς των επαρχιών Χουνάν, Γκουϊτζόου και Χουμπέι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στους αριθμούς που ανακοινώθηκαν από τις αρχές ή μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης.

Η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Κίνα είναι η χώρα που κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τις εκλύσεις αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο, σύμφωνα με επιστήμονες, επιταχύνει την κλιματική αλλαγή και κάνει πιο συχνά και σφοδρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ταυτόχρονα, ο ασιατικός γίγαντας πρωτοπορεί παγκοσμίως στον τομέα των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας και έχει θέσει στόχο να επιτύχει τη λεγόμενη κλιματική ουδετερότητα ως το 2060.