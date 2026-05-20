Ρόδος: Σήμερα οι κηδείες της 57χρονης μητέρας και της κόρης της που σκοτώθηκαν στο φρικτό τροχαίο

Βαρύ παραμένει το κλίμα στη Ρόδο μετά το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε δύο γυναίκες, μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί σήμερα με τις κηδείες των δύο θυμάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Νεκροταφείο Ρόδου.

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ραγίζει την καρδιά»

Την ίδια ώρα, ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο δυστύχημα, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»

Μιλώντας χθες στο Live News, ο αδερφός της άτυχης 57χρονης είπε: «Είδα το βίντεο και δεν το πίστευα ότι ήταν αδερφή και η ανιψιά μου. Ήρθε ένας γνωστός μου και που είπε για το συμβάν και τρέχαμε σε νοσοκομεία και τροχαία. Μου έχουν πει για παραβίαση κόκκινου φαναριού αλλά δεν ξέρω. Είναι δικαστικά αυτά. Χάθηκαν δύο ζωές. Ήταν πολύ προσεκτική οδηγός η αδερφή μου. Θέλω να πω ότι για μια φορά πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, χάσαμε δύο αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία δεν έφταιγαν».