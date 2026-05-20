Ρόδος: Σήμερα οι κηδείες της 57χρονης μητέρας και της κόρης της που σκοτώθηκαν στο φρικτό τροχαίο
Στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες της μητέρας και της κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Βαρύ παραμένει το κλίμα στη Ρόδο μετά το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε δύο γυναίκες, μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.
Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί σήμερα με τις κηδείες των δύο θυμάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Νεκροταφείο Ρόδου.
«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ραγίζει την καρδιά»
Την ίδια ώρα, ο 44χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο δυστύχημα, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Μιλώντας χθες στο Live News, ο αδερφός της άτυχης 57χρονης είπε: «Είδα το βίντεο και δεν το πίστευα ότι ήταν αδερφή και η ανιψιά μου. Ήρθε ένας γνωστός μου και που είπε για το συμβάν και τρέχαμε σε νοσοκομεία και τροχαία. Μου έχουν πει για παραβίαση κόκκινου φαναριού αλλά δεν ξέρω. Είναι δικαστικά αυτά. Χάθηκαν δύο ζωές. Ήταν πολύ προσεκτική οδηγός η αδερφή μου. Θέλω να πω ότι για μια φορά πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, χάσαμε δύο αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία δεν έφταιγαν».
Από τη BMW απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι ο 44χρονος οδηγός, η σύντροφός του και ο γιος του. Όλοι τους γλίτωσαν από θαύμα όπως προκύπτει από την εικόνα του αυτοκινήτου.
Οι δύο γυναίκες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Οι στενοί συγγενείς τους παραμένουν συντετριμμένοι. Ο 44χρονος οδηγός υποστηρίζει ότι δεν πέρασε με κόκκινο και πως δεν είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Από την άλλη πάντως, οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας και τα λόγια αυτοπτών μαρτύρων, οδηγούν σε άλλη κατεύθυνση.
Μαρτυρίες και ντοκουμέντα
Αυτόπτες μάρτυρες μιλώντας στο MEGA τόνισαν πως το όχημα του 44χρονου οδηγού είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο λίγο πριν χτυπήσει το όχημα με τις δύο γυναίκες.
«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ‘ραγίζει’ την καρδιά. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν» ανέφερε μάρτυρας.
O ανατριχιαστικός ήχος της σύγκρουσης
Όπως ανέφεραν άλλοι οδηγοί που βρίσκονταν στο επαρχιακό δίκτυο της Ρόδου την ώρα του τροχαίου, ο οδηγός της BMW είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.
Σύμφωνα με τον ήχο από βίντεο – ντοκουμέντο, οι ειδικοί σημειώνουν ότι θα πρέπει να κινούνταν αρκετά πάνω από το όριο των 60 χλμ / ώρα που ισχύει στην περιοχή της σύγκρουσης. Όπως τονίζουν, η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το πολυτελές γκρι ΙΧ αυτοκίνητο πλησίαζε τα 140 χιλιόμετρα ανά ώρα.
- Σεισμός στην Τουρκία: Δόνηση 5,6 Ρίχτερ στη Μαλάτια
- Σαν Ντιέγκο: Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες
- Μεγάλη Εικόνα: Καινούργια κόμματα, αναταράξεις και νέες ισορροπίες
- Υποκλοπές: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης – Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί
- Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (20/5): Πού θα δείτε τον τελικό του Europa League που απασχολεί και τον Ολυμπιακό
- Σι: Μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο – Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή
- Σάλος με τη γυμνή Σίντνεϊ Σουίνι και τον πύθωνα στο Euphoria – Rosalia, Σάρον Στόουν και απόλυτο χάος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις