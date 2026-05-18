Δίωξη για κακούργημα στον 44χρονο οδηγό για το τροχαίο στη Ρόδο
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Μαΐου, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επιτόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της.
Η δίωξη για το δυστύχημα στ’ Αφάντου αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων και για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας κατά συρροή.
Έλαβε προθεσμία μέχρι την Τετάρτη
Ο 44χρονος συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου όπου και ζήτησε προθεσμία, μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου, προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.
Παράλληλα, η Τροχαία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες που οδήγησαν στη σύγκρουση.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός που συνελήφθη «έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
Πώς συνέβη το δυστύχημα
Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου, στο 18ο χιλιόμετρο της εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου. Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το αυτοκίνητο που βρίσκονταν οι δύο γυναίκες ανετράπη με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στο εσωτερικό του.
Όταν οι διασώστες κατάφεραν να τις απεγκλωβίσουν από το ΙΧ αυτοκίνητο, δεν είχαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τις επαναφέρουν στη ζωή.
Βίντεο με τον οδηγό που ενεπλάκη στο φονικό τροχαίο να κάνει κόντρες
Ο οδηγός του σπορ οχήματος που ενεπλάκη στο σοκαριστικό τροχαίο και σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, φαίνεται να είναι λάτρης της ταχύτητας, ενώ φέρεται να συμμετείχε και σε κόντρες.
Ενδεικτικό είναι το βίντεο-ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από παλαιότερη καταγραφή, στο οποίο ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Ρόδο φέρεται να συμμετέχει σε κόντρες και να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Δείτε το βίντεο:
