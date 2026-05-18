Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός

«Δεν έχω καμία σχέση εγώ με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου», απαντά ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης, με αφορμή καταγγελία του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχετικά με ακίνητο που είναι στην κατοχή της οικογενείας του.

Ο κ. Σπανάκης, μιλώντας στο MEGA, αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με το ακίνητο και την είσπραξη ενοικίου, δηλώνοντας ότι ανήκει στην αδελφή του και ότι το δημοσίευμα -όπου επικαλέστηκε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης- αποτελεί «ανήθικη επίθεση» από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, συγκρίνοντας την περίπτωσή του με αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη και τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες.

«Το ακίνητο είναι της οικογένειάς μου. Όμως, δεν έχω καμία σχέση εγώ με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου. Το ξεκαθαρίζω. Και δεν είναι θέμα, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να συμψηφίσει τα 10.000 που παίρνει από την Κρήτη ή το ένα εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει», τόνισε.

Πρόσθεσε ακολούθως πως «αν νομίζει ο κ. Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι με προσωπική επίθεση θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ με τέτοιου είδους επιθέσεις. Πρώτη φορά, μα πρώτη φορά, το ΠΑΣΟΚ κάνει προσωπική επίθεση και μάλιστα τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όταν το όνομά μου ακούγεται ότι μπορεί να είμαι ένας από τους γραμματείς της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές».

Ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ιωάννης Βαρδακαστάνης ανέφερε πως «δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με το δημοσίευμα και δε θέλουμε καμιά σπέκουλα, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, επί αυτού του θέματος. Το ότι βγάλαμε δελτίο τύπου και υποβάλουμε ορισμένα ερωτήματα, είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να γίνει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «όποιος ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, ο αέρας θα τον συνεπάρει. Και αυτό συμβαίνει εδώ. Διότι ξέρετε τι θα γίνει; Θα δείτε ότι μετά την υπόθεση του κου Σπανάκη, που βγήκε στη δημοσιότητα, πιθανά θα βγουν και άλλες περιπτώσεις», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως «θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Όλοι οι βουλευτές, όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, για να σταματήσει εδώ αυτό το θέμα, να μην αναζητεί ο ένας τον άλλον. Εμείς δεν αναζητούμε κανέναν. Δημοσίως να δηλώσουν εάν αυτοί ή συγγενικά τους πρόσωπα έχουν ενοικιάσει χώρους στο Δημόσιο και αν έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό».

Τέλος, επισήμανε ότι «γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει εδώ. Γιατί οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν για τις θέσεις των κομμάτων, για τα πραγματικά τους προβλήματα. Γιατί με αυτό που γίνεται πέφτει μια θολούρα στην πραγματική πολιτική. Δε συζητάμε για τα πραγματικά προβλήματα».

Όσα ανέφεραν στο MEGA:

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε σημερινή ανακοίνωσή του απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, διερωτήθηκε αν υπάρχει ηθικό θέμα με τον Βασίλη Σπανάκη.

Όσα ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη:

«Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ.

Κύριε Μαρινάκη, αναμένουμε τη σαφή σας τοποθέτηση:

Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, -αποκλειστικά έως τις 16/7/2028- όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας;

Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023;

Υπήρχε κάποια οφειλή απέναντι στην αδερφή του, που τον οδήγησε σε αυτήν τη μεταβίβαση ορισμένου χρόνου;

Προχθές, ο κ. Σπανάκης κουνούσε το δάχτυλο στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως ‘αυτά δείχνουν νοοτροπία ΠΑΣΟΚ του χθες’. Μήπως θέλει να κάνει την αυτοκριτική του;».