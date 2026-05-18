Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές
Η συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.
Την προσεχή Τετάρτη θα διεξαχθεί τελικά η συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής όπου και θα κληθούν να καταθέσουν, ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας για την υπόθεση των υποκλοπών.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχικά η επιτροπή θα ακούσει τον κ. Δεμίρη, παρουσία του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου για τον ρόλο της Εθνικής Υπηρεσίας Υπηρεσιών στην υπόθεση των υποκλοπών.
Ωστόσο, ακολουθώντας την πάγια τακτική επί ΝΔ, η συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.
Την ίδια μέρα το μεσημέρι πάντως η επιτροπή θα καλέσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για να ζητήματα «της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας κατόπιν των συνημμένων σχετικών αιτημάτων».
Στην πράξη, ο κ. Τζαβέλλας θα πρέπει να εξηγήσει στα κόμματα της αντιπολίτευσης την απόφασή του να θέσει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών παρά τα νέα στοιχεία και την αρχική αντίθετη απόφαση της Δικαιοσύνης.
Παράλληλα, η Βουλή φαίνεται πως έχει αποφασίσει να «τελειώσει» τα ενοχλητικά για την κυβερνητική πλειοψηφία ζητήματα εντός της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς την Πέμπτη, έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί η πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους Λιβανό και Αραμπατζή στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ είναι πολύ πιθανό την Παρασκευή να τεθεί επί τάπητος και η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για για τις υποκλοπές.
