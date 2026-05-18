Έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο, βιντεοσκοπώντας την πράξη τους με κινητά τηλέφωνα, ενώ στη συνέχεια εξύβρισαν και χτύπησαν το θύμα τους.

Πρόκειται για έξι νεαρούς, 16 έως 19 ετών, που συνελήφθησαν, έπειτα από την καταγγελία του 22χρονου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη χθες το βράδυ, ενώ τα αίτια δεν έχουν γίνει -μέχρι στιγμής- γνωστά.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων (τρεις Έλληνες και τρεις Αλβανοί), σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη.