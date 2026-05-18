Απροσπέλαστος και σήμερα ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Εξομολογήσεις 18 Μαΐου 2026, 10:41

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν το καλοκαίρι του 1988 όταν στα δισκοπωλεία έκανε την εμφάνισή του το Kylie και μέσα σε λίγες εβδομάδες έγινε ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς. Τα singles I Should be so Lucky και The Loco-Motion μίλησαν στην ψυχούλα των εφήβων της εποχής και η Κάιλι Μινόγκ έγινε σταρ πρώτου μεγέθους.

Η -τότε- 20χρονη καλλιτέχνης ήταν ήδη γνωστή στην Αυστραλία χάρη στην τηλεοπτική σειρά Neighbours, ωστόσο η μουσική ήταν αυτή που απογείωσε την καριέρα της. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και η Κάιλι Μινόγκ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της μουσικής βιομηχανίας, με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, βραβεία και sold out συναυλίες.

Σε αυτόν τον κόσμο θα μας βάλει το ντοκιμαντέρ Kylie, που στις 20 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix. Εκεί που η 57χρονη pop star θα μιλήσει για τη ζωή και την καριέρα της, για τον καρκίνο, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες – και φυσικά για τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της.

Η ερωτική ζωή της Κάιλι Μινόγκ ήταν έντονη – είχε σχέση με τους ηθοποιούς Ολιβιέ Μαρτίνεζ και Τζόσουα Σάσε, το μοντέλο Αντρές Βελενκόσο, μέχρι και με τον Λένι Κράβιτζ. Ωστόσο κανένας από τους παραπάνω δεν την πλήγωσε τόσο πολύ όσο ο Μάικλ Χάτσενς.

Η Κάιλι Μινόγκ και ο leader των INXS γνωρίστηκαν στις αρχές του 1989 και είχαν μια έντονη σχέση που κράτησε κάτι λιγότερο από τρία χρόνια, για την οποία κάποτε είχε δηλώσει «σεξ, έρωτας, φαγητό, ναρκωτικά, μουσική, ταξίδια, βιβλία. Ήθελε να ζήσει τα πάντα – και ως σύντροφός του έζησα κι εγώ πολλά».

«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο από τότε που χωρίσαμε αλλά ποτέ δεν το βρήκα» ακούγεται να λέει η pop star στο ντοκιμαντέρ, ενώ για τον χωρισμό τους το 1991 τόνισε: «Ήταν ο πρώτος μου σε πάρα πολλά πράγματα και ο χωρισμός με διέλυσε. Ήταν αφόρητος».

Περίπου έξι χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο Μάικλ Χάτσενς έβαλε τέλος στη ζωή του. «Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα και απλά άκουσα μια φωνή να μου λέει ότι ‘έφυγε. Πήρα το πρώτο αεροπλάνο για το Σίδνεϊ και θυμάμαι να σκέφτομαι πως ακόμα και τώρα μου έδωσε μια νέα εμπειρία: θα ήταν η πρώτη κηδεία που θα πήγαινα» θυμήθηκε η Κάιλι.

«Θυμάμαι που ήμουν στην εκκλησία και ένιωθα μέσα μου μια έκρηξη αγάπης για εκείνον. Θα ακουστεί τρελό αλλά ήταν σαν να τον ακούσα να λέει ‘όλα καλά, όλα καλά’».

Πάντως ο Μάικλ Χάτσενς δεν ήταν η πρώτη σχέση της Κάιλι Μινόγκ, καθώς πριν έβγαινε με τον συμπρωταγωνιστή της από τη σειρά Neighbours Τζέισον Ντόνοβαν.

Μάλιστα, εκείνος ήταν που άθελά του της γνώρισε τον frontman των INXS. «Είχαμε πάει να τους δούμε στη συναυλία τους στο Σίδνεϊ και μετά ο Μάικλ μας κάλεσε στα παρασκήνια. Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε μαζί μου ούτε ένα λεπτό – κοιτούσε μόνο την Κάιλι» λέει στο ντοκιμαντέρ ο Ντόνοβαν.

«Μπορούσε να καταλάβω τι γινόταν από χιλιόμετρα μακριά – και κάποια στιγμή εκείνη εξαφανίζεται μαζί του στο μπάνιο, αν θυμάμαι καλά» βάζοντας έτσι ένα τέλος στα σχέδιά του.

«Αν πίστευα ότι θα παντρευόμασταν με την Κάιλι; Ναι, όπως ότι θα κάναμε και παιδιά. Αυτό το σενάριο ήταν γραμμένο στο μυαλό μου» τόνισε ο Ντόνοβαν.

ΔΕΗ: Άνοιξε η αυλαία για την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ

Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί
Κάννες 17.05.26

Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Έφη Αλεβίζου
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Κουτσομπολιό 17.05.26

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Για την ιστορία 16.05.26

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Σε τεντωμένο σχοινί 18.05.26

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αεροσκάφη με αμερικανικά πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος 18.05.26

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

Τζούλη Τούντα
How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
English edition 18.05.26

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Planet Travel 18.05.26

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Τι λέει η μητέρα του 18.05.26

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα για τον εντοπισμό του Μπεν Νίνταμ που είχε εξαφανιστεί στην Κω το 1991.

Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Οικονομικές Ειδήσεις 18.05.26

Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
Κάννες 18.05.26

«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μαλδίβες 18.05.26

Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Editorial 18.05.26

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Oι Καβαλίερς συνέτριψαν τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής (125-94)
Μπάσκετ 18.05.26

Οι Καβαλίερς ήταν κυρίαρχοι στο 7ο παιχνίδι με τους Πίστονς, τους διέλυσαν με 125-94 και με 4-3 στις νίκες προκρίθηκαν στους τελικούς Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νικς με μειονέκτημα έδρας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

