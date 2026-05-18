Ήταν το καλοκαίρι του 1988 όταν στα δισκοπωλεία έκανε την εμφάνισή του το Kylie και μέσα σε λίγες εβδομάδες έγινε ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς. Τα singles I Should be so Lucky και The Loco-Motion μίλησαν στην ψυχούλα των εφήβων της εποχής και η Κάιλι Μινόγκ έγινε σταρ πρώτου μεγέθους.

Η -τότε- 20χρονη καλλιτέχνης ήταν ήδη γνωστή στην Αυστραλία χάρη στην τηλεοπτική σειρά Neighbours, ωστόσο η μουσική ήταν αυτή που απογείωσε την καριέρα της. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και η Κάιλι Μινόγκ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της μουσικής βιομηχανίας, με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, βραβεία και sold out συναυλίες.

Σε αυτόν τον κόσμο θα μας βάλει το ντοκιμαντέρ Kylie, που στις 20 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix. Εκεί που η 57χρονη pop star θα μιλήσει για τη ζωή και την καριέρα της, για τον καρκίνο, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες – και φυσικά για τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της.

Η ερωτική ζωή της Κάιλι Μινόγκ ήταν έντονη – είχε σχέση με τους ηθοποιούς Ολιβιέ Μαρτίνεζ και Τζόσουα Σάσε, το μοντέλο Αντρές Βελενκόσο, μέχρι και με τον Λένι Κράβιτζ. Ωστόσο κανένας από τους παραπάνω δεν την πλήγωσε τόσο πολύ όσο ο Μάικλ Χάτσενς.

Η Κάιλι Μινόγκ και ο leader των INXS γνωρίστηκαν στις αρχές του 1989 και είχαν μια έντονη σχέση που κράτησε κάτι λιγότερο από τρία χρόνια, για την οποία κάποτε είχε δηλώσει «σεξ, έρωτας, φαγητό, ναρκωτικά, μουσική, ταξίδια, βιβλία. Ήθελε να ζήσει τα πάντα – και ως σύντροφός του έζησα κι εγώ πολλά».

«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο από τότε που χωρίσαμε αλλά ποτέ δεν το βρήκα» ακούγεται να λέει η pop star στο ντοκιμαντέρ, ενώ για τον χωρισμό τους το 1991 τόνισε: «Ήταν ο πρώτος μου σε πάρα πολλά πράγματα και ο χωρισμός με διέλυσε. Ήταν αφόρητος».

Περίπου έξι χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο Μάικλ Χάτσενς έβαλε τέλος στη ζωή του. «Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα και απλά άκουσα μια φωνή να μου λέει ότι ‘έφυγε. Πήρα το πρώτο αεροπλάνο για το Σίδνεϊ και θυμάμαι να σκέφτομαι πως ακόμα και τώρα μου έδωσε μια νέα εμπειρία: θα ήταν η πρώτη κηδεία που θα πήγαινα» θυμήθηκε η Κάιλι.

«Θυμάμαι που ήμουν στην εκκλησία και ένιωθα μέσα μου μια έκρηξη αγάπης για εκείνον. Θα ακουστεί τρελό αλλά ήταν σαν να τον ακούσα να λέει ‘όλα καλά, όλα καλά’».

Πάντως ο Μάικλ Χάτσενς δεν ήταν η πρώτη σχέση της Κάιλι Μινόγκ, καθώς πριν έβγαινε με τον συμπρωταγωνιστή της από τη σειρά Neighbours Τζέισον Ντόνοβαν.

Μάλιστα, εκείνος ήταν που άθελά του της γνώρισε τον frontman των INXS. «Είχαμε πάει να τους δούμε στη συναυλία τους στο Σίδνεϊ και μετά ο Μάικλ μας κάλεσε στα παρασκήνια. Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε μαζί μου ούτε ένα λεπτό – κοιτούσε μόνο την Κάιλι» λέει στο ντοκιμαντέρ ο Ντόνοβαν.

«Μπορούσε να καταλάβω τι γινόταν από χιλιόμετρα μακριά – και κάποια στιγμή εκείνη εξαφανίζεται μαζί του στο μπάνιο, αν θυμάμαι καλά» βάζοντας έτσι ένα τέλος στα σχέδιά του.

«Αν πίστευα ότι θα παντρευόμασταν με την Κάιλι; Ναι, όπως ότι θα κάναμε και παιδιά. Αυτό το σενάριο ήταν γραμμένο στο μυαλό μου» τόνισε ο Ντόνοβαν.