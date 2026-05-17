Σταύρος Φλώρος: Το πρώτο βίντεο μέσα από το νοσοκομείο

Ο Σταύρος Φλώρος δημοσίευσε το πρώτο του βίντεο μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο. Ο πρώην παίκτης του φετινού Survivor εμφανίστηκε αισιόδοξος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενόσω δίνει τη δική του μάχη.

Στο νέο του μήνυμα, ο νεαρός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους και όσες εξέφρασαν την στήριξη τους, επισημαίνοντας ότι το χαμόγελό του οφείλεται στην θετική ενέργεια που λαμβάνει.

Παράλληλα, καθησύχασε όσους ανησυχούν για την υγεία του, αναφέροντας πως η ανάρρωση του βαίνει καλώς.

Σε άλλο σημείο της δήλωσης του, ο Σταύρος Φλώρος θέλησε να ευχαριστήσει δημοσίως τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό. Ο νεαρός μελισσοκόμος και αθλητής αναφέρθηκε στη σωτήρια παρέμβασή του, υπογραμμίζοντας ότι πλέον έχουν αναπτύξει ένα ιδιαίτερο δέσιμο.

«Το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε όλη αυτή την αγάπη που έχω λάβει, πραγματικά το όλο συμβάν πρόκειται για θαύμα. Σας ευχαριστώ όλους σας που μου χαρίσατε αυτό το χαμόγελο», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

H αποκατάσταση

Υπενθυμίζεται ότι, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Το χτύπημα είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, ενώ του προκάλεσε σοβαρά τραύματα και στον αστράγαλο του δεξιού ποδιού.

Ο 22χρονος αναμένεται να μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι, ώστε να υποβληθεί σε μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση του δεξιού του αστραγάλου, τις οποίες θα αναλάβει Έλληνας ιατρός.