Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, προέτρεψε την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων στο νησί. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η «περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια», δήλωσε σε ανάρτηση στο Facebook.

Και τόνισε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του ολοένα και πιο επιθετικού περιφερειακού στρατιωτικού αποτυπώματος του Πεκίνου. Η ανησυχία ότι η Κίνα μπορεί να κινηθεί στρατιωτικά εναντίον της Ταϊβάν έχει αυξηθεί.

Λάι: Οι αγορές όπλων είναι «το πιο σημαντικό αποτρεπτικό στοιχείο» για περιφερειακές συγκρούσεις

Η έκκληση για την προμήθεια όπλων έρχεται μόλις δύο 24ωρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας από την Κίνα δήλωσε ότι αναβάλλει την έγκριση πώλησης όπλων αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι δεν έχει αναλάβει δεσμεύσεις έναντι του Κινέζου προέδρου όσον αφορά την Ταϊβάν. Ωστόσο, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο νησί, που η Κίνα θεωρεί ότι είναι μέρος της κυριαρχίας της, εκφράζονται φόβοι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να υπαναχωρήσει στη δέσμευση των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Fox News αλλά και σε δημοσιογράφους στην πτήση της επιστροφής ο Τραμπ είπε ότι αναβάλλει την απόφαση ως «διαπραγματευτικό χαρτί» με το Πεκίνο. «Δεν το έχω εγκρίνει ακόμα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι», δήλωσε.

«Θέλει να μας προσαρτήσει»

Ο πρόεδρος Λάι σημείωσε στην ανάρτησή του: «Η Κίνα δεν εγκατέλειψε ποτέ την πρόθεσή της να προσαρτήσει την Ταϊβάν με τη βία και συνεχίζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές της δυνατότητες σε μια προσπάθεια να αλλάξει το περιφερειακό και διαστελλόμενο status quo». Και πρόσθεσε ότι οι πωλήσεις όπλων και η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας των ΗΠΑ «δεν είναι μόνο απαραίτητες, αλλά και βασικά στοιχεία για τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας».

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν τόνισε ότι οι αγορές όπλων από τις ΗΠΑ αποτελούν «το πιο σημαντικό αποτρεπτικό στοιχείο» για περιφερειακές συγκρούσεις και αστάθεια. Οι πωλήσεις όπλων και η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας δεν διέπονται μόνο από νόμο, είπε.

Και έσπευσε να κατευνάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας: «Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Τραμπ για τη συνεχή υποστήριξή του στην ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλο το Στενό της Ταϊβάν από την πρώτη του θητεία, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς αύξησης της κλίμακας και του ποσού των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν».

Η Ταϊβάν ως «διαπραγματευτικό χαρτί»

Ο Τραμπ ενέκρινε τον Δεκέμβριο ένα πακέτο όπλων ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται πύραυλοι, drones, συστήματα πυροβολικού και στρατιωτικό λογισμικό.

Στη συνέντευξή του στο Fox News είπε ότι το νέο πακέτο των 14 δισ. «εξαρτάται από την Κίνα». «Είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί για εμάς, ειλικρινά», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν με τον Σι «με μεγάλη λεπτομέρεια»

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Κίνα, το θέμα της Ταϊβάν ήταν από αυτά που συζητήθηκαν. Ο τερματισμός των πωλήσεων όπλων στην Ταϊπέι είναι μακροχρόνια απαίτηση του Πεκίνου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι τα σχόλια του Τραμπ δεν σηματοδοτούν οπισθοδρόμηση στις σχέσεις με την Ταϊβάν. «Ο πρόεδρος ήταν πραγματικά σαφής ως προς αυτό. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική για την Ταϊβάν», είπε στο ABC News. «Όταν ο πρόεδρος λαμβάνει μια απόφαση για την εθνική ασφάλεια, βασίζεται πρώτα στις αμερικανικές ανάγκες ασφάλειας», είπε ο Γκριρ.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, επαίνεσε τη δήλωση του Λάι, λέγοντας «Νόμιζα ότι ήταν λογικό να το πει ο ηγέτης εκεί». Ο Τζόνσον δήλωσε στο Fox News: «Η Κίνα δεν μπορεί απλώς να καταλάβει γη και θα το υποστηρίξουμε με σθένος και αποφασιστικότητα. Ξέρω ότι το Κογκρέσο θα το κάνει».

Τι λέει η Κίνα

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Κίνας ήταν σαφής, στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον προειδοποίησε για «αντιπαράθεση, ακόμη και συγκρούσεις» εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά.

Και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησε τις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ στην Ταϊβάν με τον Σι Τζινπίνγκ «με μεγάλη λεπτομέρεια». Ωστόσο, μια τέτοια ενέργεια είναι προφανής παραβίαση μιας δέσμευσης του Ρόναλντ Ρίγκαν, το 1982. Είχε πει ότι οι ΗΠΑ δεν συμβουλεύονταν το Πεκίνο γι’ αυτές τις συναλλαγές. Η αναστολή των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν θα παραβίαζε επίσης τον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν του 1979. Ο νόμος δεσμεύει τις ΗΠΑ να «παρέχουν στην Ταϊβάν όπλα αμυντικού χαρακτήρα» για την αποτροπή πιθανής κινεζικής επιθετικότητας. Αυτή η δέσμευση είναι «το πιο σημαντικό αποτρεπτικό μέσο ενάντια στις προσπάθειες υπονόμευσης της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας», δήλωσε ο Λάι.

Αλλά ο Τραμπ υπονόησε ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την κυβέρνησή της να κηρύξει επίσημη ανεξαρτησία. Και αυτή θα μπορούσε να γίνει αφορμή για σύγκρουση με το Πεκίνο.

«Δεν θέλουμε να πει κάποιος, “Ας γίνουμε ανεξάρτητοι, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μας υποστηρίζουν”», δήλωσε. «Η «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» και η ειρήνη στα Στενά είναι ασυμβίβαστες σαν τη φωτιά και το νερό», δήλωσε ο πρόεδρος Σι, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.