sports betsson
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παπαδόπουλος: «Οι φήμες έκαναν κακό στον Λεβαδειακό, πρώτα θα μιλήσω με την ομάδα μου»
Ποδόσφαιρο 17 Μαΐου 2026, 21:00

Παπαδόπουλος: «Οι φήμες έκαναν κακό στον Λεβαδειακό, πρώτα θα μιλήσω με την ομάδα μου»

Ο Νίκος Παπαδόπουλος μίλησε για τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με το μέλλον του και αναφέρθηκε στην επόμενη κίνησή του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Λεβαδειακός έκλεισε με ήττα τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα, χάνοντας από τον Άρη με 3-ο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι μίλησε για το τι συνέβη στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, ενώ στάθηκε και στο μέλλον του.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Παπαδόπουλος:

Για το μέλλον του: «Ενιωσα πολύ άσχημα με αυτά τα δημοσιεύματα, ειδικά όταν ένας Έλληνας συνάδελφός μου είναι στην ομάδα. Το συζητήσα με τον Μιχάλη, με τον οποίο μας συνδέει μία μακροχρόνια φιλία. Πρώτα απ’ όλα δεν έκανε καλό στην ομάδα μου. Το να υπάρχουν φήμες για ένα ενδιαφέρον, είναι καλό για την ομάδα μου και το έχω κερδίσει. Γνωρίζω ότι υπάρχουν φήμες αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία να μιλήσω επίσημα, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Πρώτα θα μιλήσω με την ομάδα στην οποία ανήκω. Μετά θα δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ούτε μπήκα στη διαδικασία να μιλήσω με σεβασμό προς τους συναδέλφους. Αυτές οι φήμες έκαναν κακό στην ομάδα μου, όταν οι παίκτες μου άκουγαν ότι ο προπονητής θα φύγει. Πιο πολύ επηρέασε το γκρουπ. Για να το κλείσω, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Θα μιλήσω με την ομάδα μου πρώτα και θα δούμε».

Για το παιχνίδι: «Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, από δύο πολύ καλές ομάδες. Στο πρώτο μέρος είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε το προβάδισμα (σ.σ. με τον Κωστή). Οταν χάνεις τέτοιες ευκαιρίες, κόντρα σε μεγάλες ομάδες θα δεχθείς πίεση και σε μία φάση θα μείνεις πίσω. Είχαμε μία καλή φάση και με τον Πεντρόσο, μετά το 1-0 όμως καταρρεύσαμε. Δεν ξέρω αν ήταν ψυχολογικό, αλλά δεν κάναμε τίποτα για να αντιδράσουμε.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα να συγχαρώ τους παίκτες μου για το ποδόσφαιρο που παίξαμε και την σεζόν που κάναμε. Μας έλειψε η εμπειρία όταν ήμασταν ψηλά στη βαθμολογία. Μας επηρέσαν και προβλήματα τραυματισμών που επηρέσαν την απόδοση της ομάδας σε κάποια ματς. Δεν μειώνει, όμως, την προσπάθεια των παικτών και την αναγνώριση του κόσμου. Μπήκαν οι βάσεις ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική τα επόμενα χρόνια. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Είναι περίοδος ξεκούρασης για τους περισσότερους. Και πάνω απ’ όλα την επόμενη σεζόν να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως το φετινό. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, όπως και στον ΟΦΗ άσχετα που δεν άρεσε σε καμία ομάδα των πλέι οφ. Ηταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ως το τέλος. Ισως λιγο πριν το τέλος να τελείωσαν τα κινητρα για κάποιους».

Headlines:
World
Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Τουρισμός
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης για την 37η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)

Η Μπράιτον και η Μπρέντφορντ έχασαν βαθμούς και η Μπόρνμουθ, που ...χρωστά ματς για την 37η αγωνιστική, έχει το πάνω χέρι για να τερματίσει στην 6η θέση που οδηγεί στη League Phase του Europa League

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Δεν υποχωρεί 17.05.26

Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες

Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
Οκτώ τραυματίες 17.05.26

Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή για τα αίτια της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα όπου τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στο ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Σύνταξη
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
ΥΠΕΞ 17.05.26

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Σύνταξη
Μεσαιωνικό βιβλίο έκρυβε ένα μυστικό – Το παλαιότερο ποίημα στην αγγλική γλώσσα
Δουβλίνο 17.05.26

Μεσαιωνικό βιβλίο έκρυβε ένα μυστικό – Το παλαιότερο ποίημα στην αγγλική γλώσσα

Ένα ποίημα του Καίδμωνα, του παλαιότερου Άγγλου ποιητή, εντόπισαν ερευνητές σε ξεχασμένο μεσαιωνικό βιβλίο που βρέθηκε στη Ρώμη. Το ποίημα, γραμμένο μέσα στο λατινικό κείμενο, θεωρείται από τις απαρχές της αγγλικής λογοτεχνίας.

Σύνταξη
Αλήθειες από πρώην ανώτατο αξιωματούχο CIA: Το Ισραήλ έχει προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο από Χεζμπολάχ
Το ερώτημα 17.05.26

Αλήθειες από πρώην ανώτατο αξιωματούχο CIA: Το Ισραήλ έχει προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο από Χεζμπολάχ

Έχοντας ειδικευτεί στη Μέση Ανατολή, βετεράνος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών εκτιμά πως οι ΗΠΑ πρέπει να τιθασεύουν το Ισραήλ, καθώς αυτός είναι ο υπαίτιος των δεινών στον Λίβανο, όχι τόσο η Χεζμπολάχ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κέιτ Μπλάνσετ: «Στο πλατό υπάρχουν 10 γυναίκες, 75 άνδρες. Είναι βαρετό»
«Ίδια κατάσταση» 17.05.26

Κέιτ Μπλάνσετ: «Στο πλατό υπάρχουν 10 γυναίκες, 75 άνδρες. Είναι βαρετό»

Η Κέιτ Μπλάνσετ διετέλεσε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών το 2018, στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo, και ηγήθηκε μιας γυναικείας διαδήλωσης που έλαβε χώρα στο φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Νέες απειλές 17.05.26

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Τι λένε ειδικοί 17.05.26

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα - Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Δύο έρευνες 17.05.26

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα

Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies