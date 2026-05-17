Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Οι πέντε (πολύτιμες) μέρες του «σκακιστή»
On Field 17 Μαΐου 2026, 20:00

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βάζει τις τελευταίες «πινελιές» ενόψει του ημιτελικού της Ευρωλίγκας κόντρα στην Φενέρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Ο Ολυμπιακός έκανε χθες το απόγευμα το 2-0 στην σειρά με τον Κολοσσό, για τα πλέι οφ της GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να παίζουν εξαιρετικό μπάσκετ και στην δεύτερη αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Ρόδου.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος επικεντρώνονται πλέον στο final 4 του ΟΑΚΑ και πιο συγκεκριμένα στον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής, απέναντι στην Φενέρ.

Όλοι στο μεγάλο λιμάνι δηλώνουν αποφασισμένοι να δώσουν το 110% για να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά παράλληλα αναγνωρίζουν πως τίποτε δεν θα είναι εύκολο.

Απέναντι στον Ολυμπιακό θα βρεθεί η πρωταθλήτρια Ευρώπης κι αυτό από μόνο του φανερώνει τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής των «ερυθρόλευκων».

Αυτό που πρέπει πάντως να σημειωθεί είναι πως οι επόμενες πέντε μέρες ή αν θέλετε οι επόμενες πέντε προπονήσεις των πειραιωτών, μέχρι τον ημιτελικό της Παρασκευής,  είναι κάτι παραπάνω από σημαντικές.

Ο κόουτς της ομάδας του λιμανιού δίνει μεγάλη βαρύτητα στις συνεχόμενες προπονήσεις της ομάδας του και θεωρεί μεγάλη υπόθεση για την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων», τις προπονήσεις μέχρι τον μεγάλο αγώνα κόντρα στην τουρκική ομάδα.

Σε αυτές τις προπονήσεις θα μπουν οι τελευταίες «πινελιές» από τον προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδος και θα συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, για τον τρόπο με τον οποίο θ’ αντιμετωπίσουν τη Φενέρ οι «ερυθρόλευκοι».

Το σημαντικό για τον κόουτς Μπαρτζώκα είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση και ήταν επίσης σωστή η επιλογή να μην παίξει ο Βεζένκοφ στη Ρόδο, λόγω μιας μικροενόχλησης.

Δεν χρειάζονταν κάποιο ρίσκο την ώρα που έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το final 4 του ΟΑΚΑ και σωστά προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ο φόργουορντ των πειραιωτών.

Οι πειραιώτες θα πρέπει να είναι πανέτοιμοι και πνευματικά για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στην Φενέρ και ο Μπαρτζώκας θα εστιάσει και στην παραμικρή λεπτομέρεια, που ίσως αποδειχθεί και καθοριστική.

Ο Ντόντα Χολ πάντως, που έκανε μεγάλο παιχνίδι και χθες απέναντι στον Κολοσσό, στάθηκε στην άμυνα που θα πρέπει να παίξουν οι «ερυθρόλευκοι» στον ημιτελικό.

«Μέσα από την άμυνα θα έρθει και η επίθεση» ήταν το νόημα των δηλώσεων του Αμερικανού σέντερ των πρωταθλητών Ελλάδος κι αυτό ίσως να είναι και το «κλειδί» της επιτυχίας για τον Ολυμπιακό, κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης στον μεγάλο ημιτελικό του final 4.

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
On Field 14.05.26

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
On Field 14.05.26

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
On Field 14.05.26

Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Βάιος Μπαλάφας
Η βραδιά του Ροντινέι
On Field 13.05.26

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
On Field 13.05.26

Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Βάιος Μπαλάφας
Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Δεν υποχωρεί 17.05.26

Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
Οκτώ τραυματίες 17.05.26

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή για τα αίτια της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα όπου τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στο ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Σύνταξη
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
ΥΠΕΞ 17.05.26

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Σύνταξη
Μεσαιωνικό βιβλίο έκρυβε ένα μυστικό – Το παλαιότερο ποίημα στην αγγλική γλώσσα
Δουβλίνο 17.05.26

Ένα ποίημα του Καίδμωνα, του παλαιότερου Άγγλου ποιητή, εντόπισαν ερευνητές σε ξεχασμένο μεσαιωνικό βιβλίο που βρέθηκε στη Ρώμη. Το ποίημα, γραμμένο μέσα στο λατινικό κείμενο, θεωρείται από τις απαρχές της αγγλικής λογοτεχνίας.

Σύνταξη
Αλήθειες από πρώην ανώτατο αξιωματούχο CIA: Το Ισραήλ έχει προκαλέσει μεγαλύτερο πόνο από Χεζμπολάχ
Το ερώτημα 17.05.26

Έχοντας ειδικευτεί στη Μέση Ανατολή, βετεράνος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών εκτιμά πως οι ΗΠΑ πρέπει να τιθασεύουν το Ισραήλ, καθώς αυτός είναι ο υπαίτιος των δεινών στον Λίβανο, όχι τόσο η Χεζμπολάχ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κέιτ Μπλάνσετ: «Στο πλατό υπάρχουν 10 γυναίκες, 75 άνδρες. Είναι βαρετό»
«Ίδια κατάσταση» 17.05.26

Η Κέιτ Μπλάνσετ διετέλεσε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών το 2018, στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo, και ηγήθηκε μιας γυναικείας διαδήλωσης που έλαβε χώρα στο φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Νέες απειλές 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Τι λένε ειδικοί 17.05.26

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Δύο έρευνες 17.05.26

Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

