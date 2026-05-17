Οι πέντε (πολύτιμες) μέρες του «σκακιστή»

Ο Ολυμπιακός έκανε χθες το απόγευμα το 2-0 στην σειρά με τον Κολοσσό, για τα πλέι οφ της GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να παίζουν εξαιρετικό μπάσκετ και στην δεύτερη αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Ρόδου.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος επικεντρώνονται πλέον στο final 4 του ΟΑΚΑ και πιο συγκεκριμένα στον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής, απέναντι στην Φενέρ.

Όλοι στο μεγάλο λιμάνι δηλώνουν αποφασισμένοι να δώσουν το 110% για να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά παράλληλα αναγνωρίζουν πως τίποτε δεν θα είναι εύκολο.

Απέναντι στον Ολυμπιακό θα βρεθεί η πρωταθλήτρια Ευρώπης κι αυτό από μόνο του φανερώνει τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής των «ερυθρόλευκων».

Αυτό που πρέπει πάντως να σημειωθεί είναι πως οι επόμενες πέντε μέρες ή αν θέλετε οι επόμενες πέντε προπονήσεις των πειραιωτών, μέχρι τον ημιτελικό της Παρασκευής, είναι κάτι παραπάνω από σημαντικές.

Ο κόουτς της ομάδας του λιμανιού δίνει μεγάλη βαρύτητα στις συνεχόμενες προπονήσεις της ομάδας του και θεωρεί μεγάλη υπόθεση για την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων», τις προπονήσεις μέχρι τον μεγάλο αγώνα κόντρα στην τουρκική ομάδα.

Σε αυτές τις προπονήσεις θα μπουν οι τελευταίες «πινελιές» από τον προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδος και θα συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, για τον τρόπο με τον οποίο θ’ αντιμετωπίσουν τη Φενέρ οι «ερυθρόλευκοι».

Το σημαντικό για τον κόουτς Μπαρτζώκα είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση και ήταν επίσης σωστή η επιλογή να μην παίξει ο Βεζένκοφ στη Ρόδο, λόγω μιας μικροενόχλησης.

Δεν χρειάζονταν κάποιο ρίσκο την ώρα που έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το final 4 του ΟΑΚΑ και σωστά προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ο φόργουορντ των πειραιωτών.

Οι πειραιώτες θα πρέπει να είναι πανέτοιμοι και πνευματικά για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στην Φενέρ και ο Μπαρτζώκας θα εστιάσει και στην παραμικρή λεπτομέρεια, που ίσως αποδειχθεί και καθοριστική.

Ο Ντόντα Χολ πάντως, που έκανε μεγάλο παιχνίδι και χθες απέναντι στον Κολοσσό, στάθηκε στην άμυνα που θα πρέπει να παίξουν οι «ερυθρόλευκοι» στον ημιτελικό.

«Μέσα από την άμυνα θα έρθει και η επίθεση» ήταν το νόημα των δηλώσεων του Αμερικανού σέντερ των πρωταθλητών Ελλάδος κι αυτό ίσως να είναι και το «κλειδί» της επιτυχίας για τον Ολυμπιακό, κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης στον μεγάλο ημιτελικό του final 4.