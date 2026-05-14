Μπαρτζώκας για Final-4: «Πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα, πάντα υπάρχει πίεση»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην media day του Ολυμπιακού, ενόψει του Final Four της Euroleague (22-24/5) και μεταξύ άλλων σχολίασε τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, το αν αφαιρεί καθόλου από την πίεση, το γεγονός πως στον ημιτελικό αντιμετωπίζει την περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, αλλά και το αν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι στο Άμπου Ντάμπι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας στον άλλον, στα social media όπως δείτε κι εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέμπαρχτσε θα παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου μέσα σε αυτό το πράγμα», ανέφερε για την απουσία ο τεχνικός των Πειραιωτών.

Για το ότι πλέον έχει υπάρξει το ότι ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο είναι στο Final Four και αν στερεί καθόλου από αυτή τη χαρά της πρόκρισης: «Αναμφίβολα ναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλον τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση το κόσμο ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας το ότι καταφέρουμε να είμαστε. Oι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζει πίεση. Πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα έλεγαν ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Αλλά που δεν είναι καθόλου έτσι».

Για αν το παίζει κάποιο ρόλο το ότι είναι στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο ή κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας σε αυτή την περίπτωση: «Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε να δίνουμε στους Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψεις, συζήτηση για το πού παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος, είναι πονηρού. Εμείς εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο».

Για το αν αφαιρεί καθόλου από την πίεση, μπαίνοντας στον ημιτελικό επειδή η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια, ο κόουτς Μπαρτζώκας είπε: «Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνθεση των παικτών του Ολυμπιακού, ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη. Αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να την αντιμετωπίσει σαν μια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς. Για να πάρεις την EuroLeague πρέπει να έχεις χαρακτήρα».

Για το αν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι: «Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε έξι τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξέρουμε είμαστε υγιείς, έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι, αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός πώς ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πόσο θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τη συνήθως σήμερα. Για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ, νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς.

Για το αν έχει social media coaching η προετοιμασία: «Όχι, δεν έχει».

Για το αν σκοπεύει να κλείσει το κινητό τις επόμενες μέρες ή έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει εισιτήρια σε φίλους: «Είμαι πολύ απρόσιτος στο να δώσει. Έχετε 0% πιθανότητες, γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουμε την πραγματική πρόσβαση, ούτως ή άλλως».

Για το τι δείχνει στον οργανισμό το γεγονός ότι από χθες βράδυ έχει πιο πολλά εισιτήρια, ο Μπαρτζώκας σχολίασε: «Νομίζω δεν χρειάζεται να αποδειχθεί τώρα, γιατί τώρα είναι και στην Αθήνα, είναι εύκολο. Έχει αποδειχθεί σε πόλεις σαν το Κάουνας, σαν το Βελιγράδι που ήταν τέτοια μαζικότητα στον κόσμο που δεν υπήρχε. Στο Άμπου Ντάμπι, αλλά και πιο παλιά στο Παρίσι θυμίζω, στο Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός παντού κουβαλάει αυτό το μέγεθος, ότι ο κόσμος του είναι εκεί και πρέπει να παίξεις και για αυτούς».