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Στο φινάλε του παιχνιδιού; Έκανε ένα παράπονο για ένα φάουλ που δόθηκε στον Εβάν Φουρνιέ. Γενικά όμως ο Εργκίν Αταμάν έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και έδειξε ήρεμος.

Στη συνέντευξη Τύπου, ωστόσο, ο Τούρκος προπονητής είχε προφανώς αποφασίσει να πει ότι ήθελε και να αποχωρήσει δίχως να δεχτεί ερωτήσεις. Κάνοντας ξεκάθαρη αναφορά στη διαιτησία του πρώτου τελικού. Και δη στον αριθμό των βολών που εκτέλεσαν οι δύο ομάδες.

«Ξέρετε στην Τουρκία έχουμε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές (σ.σ μάλλον σίριαλ ήθελε να πει). Και κάποιες τις βλέπετε και εδώ. Έτσι είναι και οι τελικοί. Σαν αυτές» προλόγισε. Και υποστήριξε ότι ο πρώτος τελικός ήταν «οι βολές: 29-5. Για τα σερβικά Μέσα και τα ελληνικά Μέσα, συνεχίστε να γράφετε εβδομαδιαία, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής της Ευρώπης. Είναι εύκολο και έχετε τους καλύτερους διαιτητές της Ηπείρου. Συγχαρητήρια», είπε ο Αταμάν.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα στο flash interview ο Τούρκος προπονητής είχε αναφέρει: «Ένα θέμα ήταν το σφύριγμα στον Φουρνιέ, στα τελευταία δευτερόλεπτα, που έδωσε βολές στον παίκτη του Ολυμπιακού σε επαφή με τον Ναν. Δεν ήταν, όμως, μόνο αυτό. Εμείς ήμασταν πολύ κακοί επιθετικά. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε, αλλά ήμασταν κακοί στο επιθετικό κομμάτι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το 1-0, συνεχίζουμε».