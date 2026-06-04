Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/6): Δράση με Σουηδία – Ελλάδα και φιλικά ματς ενόψει Μουντιάλ
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/6).
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Συνεχίζονται τα φιλικά παιχνίδια των Εθνικών ομάδων ενόψει του Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, τα οποία και κυριαρχούν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/6).
Ανάμεσά τους φυσικά και αυτό της Εθνικής Ελλάδας, κόντρα στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη (20:00).
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/6)
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Γαλλία Euro Κ17
19:00 Novasports Start Σλοβενία – Κύπρος Φιλικός Αγώνας
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπαρτσελόνα – Μούρθια ACB Liga Endesa
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιταλία – Ισπανία Euro Κ17
20:00 ALPHA Σουηδία – Ελλάδα Φιλικός Αγώνας
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
22:00 Novasports Start Ισπανία – Ιράκ Φιλικός Αγώνας
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τενερίφη – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Ρώμη
22:15 Novasports Prime Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού Φιλικός Αγώνας
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