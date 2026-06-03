Στη Στοκχόλμη η αποστολή της Εθνικής (vids)

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Η Εθνική Ποδοσφαίρου έφτασε στη Στοκχόλμη για το φιλικό με τη Σουηδία (4/6, 20:00) στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Οι διεθνείς μας θα δώσουν το πρώτο φιλικό κόντρα στη Σουηδία και στη συνέχεια η προετοιμασία θα συνεχιστεί με το ματς κόντρα στην Ιταλία (7/6).

Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αφίχθη στη Σουηδία το μεσημέρι, με τους διεθνείς μας να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει τον Μπακασέτα λόγω τραυματισμού αλλά και τον Γιαννούλη εξαιτίας μυικών ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν.