Στη Στοκχόλμη η αποστολή της Εθνικής (vids)
«Πάτησε» Στοκχόλμη η Εθνική Ελλάδας για το φιλικό της Τετάρτης με τη Σουηδία (4/6, 20:00).
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Η Εθνική Ποδοσφαίρου έφτασε στη Στοκχόλμη για το φιλικό με τη Σουηδία (4/6, 20:00) στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Οι διεθνείς μας θα δώσουν το πρώτο φιλικό κόντρα στη Σουηδία και στη συνέχεια η προετοιμασία θα συνεχιστεί με το ματς κόντρα στην Ιταλία (7/6).
Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αφίχθη στη Σουηδία το μεσημέρι, με τους διεθνείς μας να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει τον Μπακασέτα λόγω τραυματισμού αλλά και τον Γιαννούλη εξαιτίας μυικών ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν.
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