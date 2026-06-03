Εθνική Ελλάδας: Πέταξε για Σουηδία η γαλανόλευκη (vids)

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Η Εθνική Ελλάδας «πετάει» με προορισμό τη Στοκχόλμη, όπου και θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα δοκιμάσει σχήματα και πράγματα στην αναμέτρηση με τους Σκανδιναβούς που προετοιμάζονται για το Μουντιάλ στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά, που ξεκινάει σε λίγες μέρες.

Το διεθνές φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 20:00 ώρα Ελλάδας, αποτελώντας μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Γιοβάνοβιτς να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις μυϊκές ενοχλήσεις που είχε με συνέπεια να αποδεσμευτεί από την αποστολή καθώς δεν θα προλάβαινε να είναι έτοιμος.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τάσος Μπακασέτας μπορεί να έμεινε εκτός λόγω του τραυματισμού του, ωστόσο βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ομάδας. Ο αρχηγός της Εθνικής πέρασε από το ξενοδοχείο της γαλανόλευκης και είδε από κοντά τους συμπαίκτες του και τον Γιοβάνοβιτς.