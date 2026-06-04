Γιορτή σήμερα 4 Ιουνίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 4 Ιουνίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν, ποιες Αγίες τιμά η Εκκλησία και τι αναφέρει το εορτολόγιο της ημέρας.
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- Γιορτή σήμερα 4 Ιουνίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
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Γιορτή σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου και πολλοί αναζητούν ποια ονόματα έχουν την τιμητική τους σύμφωνα με το εορτολόγιο.
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε δύο ιδιαίτερα σημαντικές μορφές της χριστιανικής παράδοσης, τις αδελφές του Λαζάρου, που συνδέονται στενά με τη ζωή και τη δράση του Ιησού.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Ιουνίου
Σήμερα γιορτάζει:
- Μάρθα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει το όνομα
Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:
- Τις Αγίες Μάρθα και Μαρία, αδελφές του Λαζάρου
Οι δύο γυναίκες αναφέρονται στα Ιερά Ευαγγέλια και συνδέονται με ένα από τα σημαντικότερα θαύματα του Χριστού, την Ανάσταση του Λαζάρου.
Οι Αγίες Μάρθα και Μαρία – Η σχέση τους με τον Λάζαρο
Η Μάρθα και η Μαρία ήταν οι αδελφές του Λαζάρου από τη Βηθανία και θεωρούνται από τις πιο γνωστές γυναικείες μορφές της Καινής Διαθήκης. Σύμφωνα με την παράδοση, φιλοξενούσαν συχνά τον Ιησού στο σπίτι τους.
Η ιστορία τους έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με την πίστη, τη φιλοξενία και την αφοσίωση, ενώ η Ανάσταση του Λαζάρου αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα της χριστιανικής παράδοσης.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
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