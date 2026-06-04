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Ζεφύρι: Μάχη για τη ζωή της δίνει 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Ελλάδα 04 Ιουνίου 2026, 08:09

Ζεφύρι: Μάχη για τη ζωή της δίνει 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου

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Kρίσιμη παραμένει η κατάσταση μιας 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μετά από σοβαρό τραυματισμό από παράσυρση αυτοκινήτου σε καταυλισμό στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βράδυ του ατυχήματος το κοριτσάκι βρέθηκε μόνο του πίσω από όχημα που οδηγούσε ένας 31χρονος άνδρας. Ο οδηγός, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού, έκανε όπισθεν και το παρέσυρε, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου καθώς δύο μέρες μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», εάν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τους αρμόδιους φορείς, παρόμοια περιστατικά ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί.

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