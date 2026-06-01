«Ποιες είναι οι δύο επιλογές για να αντικαταστήσουν τον Πίτερς»
Ρεπορτάζ στο εξωτερικό καταγράφει τις δύο επιλογές που υπάρχουν για τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Άλεκ Πίτερς.
Ο Άλεκ Πίτερς είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τα Μέσα σε όλη την Ευρώπη να ασχολούνται με το μέλλον του και αν αυτό θα είναι στον Ολυμπιακό, είτε στην Αρμάνι Μιλάνο με την οποία έχει συμφωνήσει, τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο.
Μάλιστα, οι Πειραιώτες, που τρέχουν ήδη τον σχεδιασμό τους για τη νέα σεζόν, έχουν έτοιμη μία λίστα με παίκτες, σε περίπτωση που αποχωρήσει τελικά ο Αμερικανός φόργουορντ.
Η λίστα με ενδεχόμενους αντικαταστάτες του Πίτερς
Σύμφωνα με το Telesport, ο Μπόνζι Κόλσον της Φενέρμπαχτσε είναι ένα από τα ονόματα που απασχολούν τους «ερυθρόλευκους», εφόσον ο Ολυμπιακός χρειαστεί να κινηθεί για αντικαταστάτη του Πίτερς στη θέση «4». Ο παίκτης έχει buy out στο συμβόλαιό του, ωστόσο δεν είναι μεγάλο ώστε να προκαλέσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, με το ποσό να είναι κάπου στα 200.000 δολάρια, με βάση το σερβικό ρεπορτάζ.
Από’ κει και πέρα, ο Μπράξτον Κι της Βαλένθια έχει συνδεθεί ήδη με τους Πειραιώτες, αφού στην Ισπανία επιμένουν πως ο Ζαν Μοντέρο δεν θα είναι ο μόνος που θα κάνει το δρομολόγια από τις «Νυχτερίδες» στον Ολυμπιακό.
Όλα αυτά την ώρα που όπως αναφέρει το Telesport, «μετά την κατάκτηση της EuroLeague, η διοίκηση είναι έτοιμη να εκπληρώσει κάθε επιθυμία του Μπαρτζώκα» και το συνδέει αυτό με τις ήδη τελειωμένες περιπτώσεις των Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.
