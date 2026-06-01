Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, λίγο πριν από τα ΚΤΕΛ και κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το όχημα ανετράπη, προκαλώντας υλικές ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Μετά το συμβάν, συνεργείο οδικής βοήθειας προχώρησε στην απομάκρυνση του αναποδογυρισμένου οχήματος, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.