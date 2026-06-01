Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα και ανετράπη – Τραυματίστηκε ο οδηγός
Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη
- Google Earth: Δεν δείχνει ο δορυφόρος το Boeing MH370 βυθισμένο στον πάτο του ωκεανού – Είναι απλή οφθαλμαπάτη
- Επείγει να σιγήσουν τα όπλα, είπε ο Μακρόν για τον Λίβανο - Τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
- Παιδί 6 ετών νεκρό από ουκρανικό πλήγμα στη Χερσώνα
- Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Κάλιαρι - Έχει τεθεί σε απομόνωση
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, λίγο πριν από τα ΚΤΕΛ και κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το όχημα ανετράπη, προκαλώντας υλικές ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Μετά το συμβάν, συνεργείο οδικής βοήθειας προχώρησε στην απομάκρυνση του αναποδογυρισμένου οχήματος, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.
- Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες – Η εκτόξευση της Ερμού
- Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)
- Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 4 νεκροί μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής όπλων
- Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
- Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
- Dogville: Η νέα παράσταση του Άρη Μπινιάρη στο ΔΘΠ
- Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο
- Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις