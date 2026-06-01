Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο
Κόσμος 01 Ιουνίου 2026, 07:50

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν - Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις - Tο Ισραήλ με εντολή Νετανιάχου, επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ταυτόχρονα η επιχειρησιακή κινητικότητα στο πεδίο, ενισχύει του φόβους για αναζωπύρωση της σύγκρουσης.

Την ένταση τροφοδοτεί και η επέκταση της ισραηλινής εισβολής στον Λίβανο η οποία προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με τη Γαλλία να ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (έχει οριστεί για σήμερα), σπεύδοντας ωστόσο να διαβεβαιώσει ότι αναγνωρίζει «το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα»

Νέα επίθεση… «αυτοάμυνας»  των ΗΠΑ στο Ιράν

«Αυτοάμυνα» χαρακτήρισαν και οι ΗΠΑ, τις επιθέσεις τους σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone

Συγκεκριμένα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δηλώνει ότι πραγματοποίησε «επιθέσεις αυτοάμυνας» εναντίον ιρανικών ραντάρ και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ.

Σε ανάρτηση στο X, το CENTCOM ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν σε «επιθετικές ενέργειες του Ιράν», οι οποίες περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός drone MQ1 σε διεθνή ύδατα.

Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν «ιρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους και δύο drone επίθεσης μονής κατεύθυνσης που αποτελούσαν σαφή απειλή για τα πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα».

Πλήγμα σε αμερικανική βάση από τους Φρουρούς της Επανάστασης -Επιθέσεις λέει ότι αντιμετώπισε το Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αεροπορική βάση η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, χρησιμοποιήθηκε για επίθεση εναντίον τηλεπικοινωνιακού πύργου στο νησί Σιρίκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του νοτίου Ιράν. σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η επίθεση έλαβε χώρα περίπου μία ώρα μετά το πλήγμα που αποδίδεται στις αμερικανικές δυνάμεις.

«Μετά την επίθεση του αμερικανικού στρατού σε έναν πύργο τηλεπικοινωνιών στο νησί Σίρικ της επαρχίας Χορμοζγκάν πριν από μία ώρα, τα μαχητικά της Αεροδιαστημικής Δύναμης του IRGC χτύπησαν την αεροπορική βάση από όπου προήλθε η επίθεση και οι προβλεπόμενοι στόχοι καταστράφηκαν», ανέφερε το δημοσίευμα.

Το IRGC δεν διευκρίνισε την τοποθεσία της εγκατάστασης, όπως αναφέρει το  Al Jazeera.

Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι είχαν ενεργοποιηθεί συστήματα αεράμυνας στο Κουβέιτ, για την «αντιμετώπιση επίθεσης με πυραύλους και drones», με σειρήνες να ηχούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ιράν – ΗΠΑ: Το μπρος – πίσω με τις συνομιλίες

Στο μέτωπο της διπλωματίας, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς  Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

«Οι συνομιλίες και η ανταλλαγή μηνυμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη και, έως ότου επιτευχθεί συγκεκριμένο αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί κάποια κρίση σχετικά με αυτές. Οτιδήποτε λέγεται αυτή τη στιγμή αποτελεί εικασία και δεν πρέπει να του αποδίδεται σημασία», σημείωσε.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αυστηρότερους όρους στο προκαταρκτικό σχέδιο συμφωνίας.

Κλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου

Στον Λίβανο, οι  ισραηλινές δυνάμεις, με εντολή του πρωθυπουργού Νετανιάχου, επέκτειναν την εισβολή και προχώρησαν βαθύτερα στο νότιο τμήμα της χώρας, καταλαμβάνοντας στρατηγικά σημεία που θεωρούνται κρίσιμα για τον έλεγχο της περιοχής.

Χθες ανακοινώθηκε ότι οι IDF, κατέλαβαν το ιστορικό κάστρο Μποφόρ στον Λίβανο, υψώνοντας εκεί την την ισραηλινή σημαία, με τον Νετανιάχου να θριαμβολογεί γοια την επέκταση και εμβάθυνση της εισβολής στον Λίβανο:

«Έχω δώσει εντολή στις IDF να επεκτείνουν την εισβολή στο Λίβανο. Οι δυνάμεις μας έχουν διασχίσει τον ποταμό Λιτάνι. Κατέλαβαν στρατηγικά σημεία. Κατέλαβαν την κορυφογραμμή Μποφόρ.

Και τώρα η εντολή μου είναι να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας σε περιοχές που ήταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ.

Η κατάληψη του Μποφόρ αποτελεί ένα δραματικό ορόσημο και μια δραματική αλλαγή στην πολιτική που ακολουθούμε. Έχουμε σπάσει το φράγμα του φόβου. Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία, δραστηριοποιούμαστε σε όλα τα μέτωπα – στη Συρία, στη Γάζα, στον Λίβανο· έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας για να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας».

 Δείτε το βίντεο των IDF
YouTube thumbnail

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προωθήσεις ισραηλινών δυνάμεων στο λιβανικό έδαφος τα τελευταία χρόνια και έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με την Γαλλία να ζητά έκτακτη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ, διαβεβαιώνοντας ωστόσο – όπως προαναφέραμε-  ότι αναγνωρίζει «το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα».

«Ζητήσαμε τη σύγκληση του ΣΑ ενώ αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ, όπως και όλων των χωρών, στην αυτοάμυνα… τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την ολοένα και βαθύτερη κατοχή του λιβανέζικου εδάφους», ανέφερε ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Μπαρό.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ συνέχισε τις επιθέσεις με ρουκέτες και πυραυλικά συστήματα προς το βόρειο Ισραήλ, ενώ οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios πιέζουν για νέο σχέδιο εκεχειρίας. Επικαλούμενο κορυφαίο αμερικανό αξιωματούχο, το μέσο αναφέρει ότι ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο ο πρόεδρος Αούν εμφανίστηκε θετικός στην πρόταση αυτή, όμως πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.

ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός

ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Συνεντεύξεις
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία
Κόσμος 01.06.26

Η σκιά του πολέμου στη Ρουμανία

Το Βουκουρέστι κλείνει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντσα - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αμφισβήτησε ότι το drone που συνετρίβη ήταν ρωσικό

Κίττυ Ξενάκη
Κολομβία: Και ο αριστερός υποψήφιος απέφυγε να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
Μετά τον Πέτρο 01.06.26

Ούτε ο αριστερός υποψήφιος αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κολομβία

Μετά τον απερχόμενο πρόεδρο της Κολομβίας που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, ο υποψήφιος της αριστεράς απέφυγε να τα αναγνωρίσει, κάνοντας λόγο για παρατυπίες.

Κολομβία: Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών
Κολομβία 01.06.26

Ο πρόεδρος Πέτρο αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

Για καταμέτρηση «εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων» μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, κάνει λόγο ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Γάζα: Τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε καφενείο
Γάζα 01.06.26

Φονικό πλήγμα του Ισραήλ σε καφενείο

Καφενείο που ήταν γεμάτο με κόσμο στο έκτακτο λιμάνι της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους.

Ιράν: Υπέρ αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης τάσσεται ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 01.06.26

Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης ζητά ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων αλλά να εκπροσωπούνται σε αυτήν ευρύτερες δυνάμεις της κοινωνίας.

Κολομβία: Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό Σεπέδα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών
Κολομβία 01.06.26

Ο ακροδεξιός ντε λα Εσπριέγια κατά του αριστερού Σεπέδα στον β΄ γύρο των προεδρικών

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία θα αναμετρηθούν ο ακροδεξιός Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια που προηγείται με 43,73%, και ο αριστερός Ιβάν Σεπέδα που εξασφαλίζει το 40,91%.

Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Συρία 01.06.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της
Εκατέρωθεν επιθέσεις 01.06.26

Χερσώνα: Παιδί σκοτώθηκε από πλήγμα ουκρανικού drone – Ρωσική επίθεση στη Νικόπολ, γυναίκα έχασε τη ζωή της

Τι λένε οι φιλορωσικές αρχές για την επίθεση της Ουκρανίας στη Χερσώνα - Η ανακοίνωση των αρχών του Ντνιπροπετρόφσκ για το πλήγμα στη Νικόπολ - Νέα συνέντευξη Ζελένσκι

Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες
Διχασμένη πόλη 31.05.26

Γερμανία: Οι κάτοικοι του Αμβούργου είπαν «όχι» στο δημοψήφισμα για να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες

Δημοψήφισμα οργάνωσε ο δήμος του Αμβούργου για να ρωτήσει τους κατοίκους, αν θέλουν η πόλη να θέσει υποψηφιότητα για να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και απάντησαν αρνητικά, και για τις τρεις επόμενες διοργανώσεις.

Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας
Κόσμος 31.05.26

Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας

Ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Αλβανία, που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, προκαλεί αντιδράσεις λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανησυχίες στην ελληνική μειονότητα.

Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)
Τένις 01.06.26

Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)

Ενάμιση χρόνο μετά το τέλος της μυθικής καριέρας του στο τένις, ο Ράφα Ναδάλ «ανησύχησε» το κοινό και τους θαυμαστές του μετά την τελευταία φωτογραφία του που κυκλοφόρησε στα social media.

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
Διεθνής Οικονομία 01.06.26

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
Απροετοίμαστοι 01.06.26

Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»

Με τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή τους αλλά με λιγοστό προσωπικό και χωρίς κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα τους, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας δυσκολεύονται να απαντήσουν στις πολλαπλασιαζόμενες περιβαλλοντικές κρίσεις- Μιλούν στο in ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο

Πώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αναζωπυρώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Γιάννης Μπασκάκης
Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων
Αποκάλυψη in 01.06.26

Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά... αγνοείται. Τι απαντά στο in η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τις καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, η παραδοχή για «αντικειμενικό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων»

Πάνος Τσίκαλας
100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων
Icon 01.06.26

100 χρόνια Μέριλιν Μονρόε – Ακόμη και τα εσώρουχα της στο σφυρί στην πιο ιδιωτική δημοπρασία όλων

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της γυναίκας που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα, μια αυστηρά ιδιωτική δημοπρασία φέρνει μυστικά της Μέριλιν στο φως

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Αλλαγή... εποχής 01.06.26

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια - Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά
Λέει την αλήθεια; 01.06.26

Το αφεντικό της OpenAI άλλαξε γνώμη – Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μη φέρει εργασιακό Αρμαγεδδώνα τελικά

Ο Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι η πρόβλεψή του, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι η «Αποκάλυψη για τις θέσεις εργασίας», πιθανότατα δεν θα συμβεί. Νιώθει μάλιστα «ευγνώμων» που ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα θα παραμείνει σημαντικός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού
«Νοοτροπία καταναλωτή» 01.06.26

Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο – Η νέα τεχνολογία κληρονόμησε προκαταλήψεις και τα «τυφλά» σημεία του Ιστού

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σε μεγάλο βαθμό εκπαιδευτεί από το υλικό του διαδικτύου. Έτσι, οι απαντήσεις της, όσο λεπτομερείς και αν είναι, στερούνται πληροφοριών και ποικιλομορφίας. Είτε αυτό είναι επιστημονικά στοιχεία είτε πολιτισμική ποικιλομορφία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
