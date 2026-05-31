Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί μετά και τα «μπρος – πίσω» του Τραμπ, ο οποίος φέρεται να απέστειλε στο Ιράν μια νέα πρόταση με «αυστηρότερους όρους» από εκείνους που είχαν καταλήξει οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, κι ενώ μόλις την περασμένη Παρασκευή δήλωνε ότι θα λάμβανε μια «τελική απόφαση» πάνω σε αυτό το σχέδιο αρχικής συμφωνίας. Οι New York Times ανέφεραν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροπoιούν τους όρους για συμφωνία, ενώ ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ ήθελε να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας, σχετικά κυρίως με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Κατόπιν αυτών, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσινγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά της.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε την βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», δήλωσεδηλώνει ο επικεφαλής της ιρανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις », εξήγησε κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου μετά την επανεκλογή του στο πόστο.

«Στη νέα φάση του πολέμου, ο εχθρός, μέσω οικονομικής πίεσης και εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης, επιδιώκει να δημιουργήσει διχασμό και να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να αντισταθμίσει τη στρατιωτική του ήττα και να μας εξαναγκάσει σε παράδοση.

Τι μάταιη αυταπάτη!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

📹 قالیباف در نطق پیش از دستور اولین جلسه سال سوم مجلس دوازدهم: پیام رهبر انقلاب را نقشه راه مجلس می‌دانیم رهبر شهید، پایه گذار ایران قوی شدند اصلاح برنامه‌ هفتم با تمرکز بر بازسازی خسارات جنگ در دستور کار قرار گیرد در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ‌ساز هستیم https://t.co/DGQoPC6GeI pic.twitter.com/ZDQsaghg3W — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) May 31, 2026

Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο – Κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ

Λάδι στη φωτιά, ρίχνει και το Ισραήλ, που διευρύνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, προχωρώντας όλο και πιο βαθιά στη χώρα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, πέρα από τον ποταμό Λιτάνι όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του

«Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την ηρωική Μάχη του Μποφόρ και σήμερα, ημέρα μνήμης των πεσόντων στρατιωτών στον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου (1982),» στρατιώτες «επέστρεψαν στην κορυφή του Μποφόρ και ύψωσαν για άλλη μια φορά την ισραηλινή σημαία», θριαμβολόγησε ο Κατζ

«Κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Νετανιάχου και δικής μου εντολής, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους στον Λίβανο, διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι και κατέλαβαν την κορυφογραμμή Μποφόρ — ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία για την άμυνα των κοινοτήτων της Γαλιλαίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των δυνάμεών μας», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως «η εκστρατεία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι IDF είναι ισχυρές και όλοι μας είμαστε αποφασισμένοι να συντρίψουμε τη δύναμη της Χεζμπολάχ και να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας: να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων του Βορρά».

44 שנים אחרי קרב הגבורה על הבופור, וביום האזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל ובהם חיילי גולני שנפלו בקרב על הבופור – לוחמי צה”ל ובראשם חטיבת גולני, שבו אל פסגת הבופור והניפו עליה מחדש את דגל ישראל ואת דגל גולני. בהנחיית ראש הממשלה נתניהו ובהנחייתי, צה”ל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את… pic.twitter.com/NjtlYSZqu4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 31, 2026

Νετανιάχου: Ξεκινάμε δράση σε όλα τα μέτωπα Συρία – Γάζα και Λίβανο

Στο θέμα αναφέρθηκε σε ομιλία του και ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Νετανιάχου: «Έδωσα εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στον Λίβανο. Οι δυνάμεις μας ξεπέρασαν ισχυρά εμπόδια. Κατέλαβαν κυρίαρχα υψώματα και πήραν τον έλεγχο της κορυφογραμμής Μποφόρ.

Και τώρα η εντολή μου είναι να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε τον έλεγχό μας σε περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ.

Ξεκινάμε δράση, επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα — στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο.

Θα πάρει χρόνο, αλλά θα ολοκληρώσουμε την αποστολή».

Netanyahu: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed powerful obstacles. They seized commanding terrain and captured the Beaufort Ridge. And now my instruction is to deepen and expand our hold on areas that were under Hezbollah’s control. We… pic.twitter.com/aztzq4xvfe — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

Οι IDF εξέδωσαν νέες εντολές εκκένωσης καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνι, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι ένας Ισραηλινός στρατιώτης του σκοτώθηκε χθες από εκρηκτικό drone που εκτοξεύτηκε από την Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν από τις αρχές Μαρτίου σε 25.

Σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τον Λίβανο ζητά η Γαλλία

Η Γαλλία ζήτησε στο μεταξύ ζήτησε επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής δηιπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ζήτησα επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διότι, αν και αναγνωρίζουμε στο Ισραήλ, όπως και σε κάθε χώρα, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ (…) τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την (ισραηλινή) κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.