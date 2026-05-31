O Γουεμπανιάμα «ξέσπασε» μετά την πρόκριση των Σπερς στους τελικούς του NBA (vid)
«Τρελάθηκε» ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μετά την πρόκριση των Σαν Αντόνιο Σπερς στους τελικούς του NBA.
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν των Θάντερ μέσα στην Οκλαχόμα με 111-103 και εξασφάλισαν την πρόκριση στους τελικούς του NBA, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να αναδεικνύεται MVP των τελικών της Δύσης, πραγματοποιώντας ένα μαγικό Game 7.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ με τη λήξη του αγώνα είχε ένα μυθικό «ξέσπασμα» χαράς, εξωτερίκευσε τα συναισθήματα του και άρχισε να αντιλαμβάνεται τι πέτυχε μαζί με τους συμπαίκτες του, αφού είναι τέσσερις νίκες μακριά από το πρωτάθλημα.
Ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Τέξας έκανε… όργια, ενώ πλέον έχει μια ακόμη σειρά να κερδίσει, αυτή κόντρα στους Νικς με πλεονέκτημα έδρας, για να φορέσει το πρώτο του δαχτυλίδι στο NBA.
Δείτε το βίντεο με τον Γουεμπανιάμα:
THE RAW EMOTION 🥹
THE MOMENT THE SPURS CLINCHED THEIR SPOT IN THE 2026 NBA FINALS IN OKLAHOMA CITY! pic.twitter.com/uCfQdOOnI5
— NBA (@NBA) May 31, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν αυτός που ξεχώρισε και στο Game 7 στην Οκλαχόμα, καθώς σκόραρε 22 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ.
