Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα εφαρμόζει τη Τροχαία το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, στο ύψος της Πανεπιστημίου, λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης σε κάθετο δρόμο.

Η κυκλοφορία διεκόπη ωσότου αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και πεζών

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη στην οδό Αμερικής από το ύψος της Πανεπιστημίου, δημιουργώντας αναστάτωση στους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες από τις Αρχές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις και αναγκαστικές αλλαγές στις διαδρομές.