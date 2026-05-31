Τουρίστρια βούτηξε και κολύμπησε στη Φοντάνα ντι Τρέβι – Έφαγε πρόστιμο 500 ευρώ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η απόφαση τουρίστριας να βουτήξει στη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη.

Η γυναίκα καταγράφηκε να βουτά στα νερά του ιστορικού μνημείου ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Ιταλίας, ενώ δεκάδες επισκέπτες παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Βίντεο που τράβηξε τουρίστας δείχνει υπάλληλο ασφαλείας να της φωνάζει επανειλημμένα «όχι» και να της κάνει νοήματα να βγει αμέσως από το νερό. Παρά τις συστάσεις, η γυναίκα παρέμεινε για λίγα λεπτά μέσα στο συντριβάνι.

🇮🇹 Woman got €500 fine & administrative ban from the monument area for swimming in the Trevi Fountain, Rome, Italy She definitely wasn’t thinking about the 264y.o. Carrara marble stone or the crowds that would also love to swim in it… Her husband tried to deal with the Roman… pic.twitter.com/8CyTFeV86J — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 29, 2026

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, η αστυνομία της Ρώμης της επέβαλε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για την παραβίαση των κανονισμών που ισχύουν για την προστασία του μνημείου.

Η ίδια όχι μόνο δεν έδειξε μεταμέλεια, αλλά δημοσίευσε αργότερα βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να κολυμπά μέσα στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Όπως ανέφερε, αστυνομικοί τη ρώτησαν: «Καταλαβαίνεις ότι μόλις έπεσες μέσα στο πιο διάσημο μνημείο του κόσμου;», με την ίδια να απαντά ότι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο το έκανε.

Colombian TikToker sparks massive international backlash after jumping into Rome’s historic Trevi Fountain for clout while her husband filmed. Tourists who jump in face a €500 fine (approximately $580) and are often issued a lifetime ban from the Baroque landmark. pic.twitter.com/guwNIgfpVY — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 28, 2026

Τα βίντεο συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές σε TikTok και X, ωστόσο τα σχόλια των χρηστών ήταν στην πλειονότητά τους επικριτικά. Πολλοί χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά της «προσβλητική» και «ασέβεια απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά», ενώ αρκετοί υποστήριξαν ότι το πρόστιμο δεν ήταν αρκετά αυστηρό.