Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής οι πολύωρες απολογίες των υπόλοιπων δέκα κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, οπότε και εκδόθηκε η απόφαση – με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα – για προφυλάκιση του ενός από τους δύο λογιστές.

Το κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε «κατασκευασμένες» δηλώσεις εκτάσεων και πλαστά μισθωτήρια

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι αρχές έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία διέταξαν την προφυλάκιση για το ένα από τα δύο πρόσωπα που θεωρούνται κεντρικά στην υπόθεση. Ο συγκεκριμένος λογιστής κατάγεται από το Ρέθυμνο και, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.

Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι όροι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτικές εμφανίσεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση που κυμαίνεται από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής των κατηγορουμένων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι 12 του πρώτου κύκλου απολογιών

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι 12 κατηγορούμενοι ενώ σε κάποιους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους φέρονται να αρνήθηκαν τις εις βάρος τους κατηγορίες.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 22 συλληφθέντες από την Κρήτη. Το κατηγορητήριο τους προσάπτει συμμετοχή σε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που, σύμφωνα με τις Αρχές, εξασφάλιζε παράνομες ενισχύσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να φτάνει περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορούν, μεταξύ άλλων, σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου και άμεση συνέργεια σε απάτη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε «κατασκευασμένες» δηλώσεις εκτάσεων και πλαστά μισθωτήρια, αξιοποιώντας αδυναμίες στο σύστημα υποβολής αιτήσεων για να αποσπά επιδοτήσεις.