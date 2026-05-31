ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν το Σάββατο στον εντεταλμένο ευρωπαίο ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
- Συνεχίζεται η αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της - Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
- Πάρτε πρωτεΐνη: Η απάντηση της αρρενωπής Αμερικής στους vegan και woke
- Μετεωρίτης εξερράγη στα ανοικτά των ακτών της Μασαχουσέτης, τρομάζοντας τις ΗΠΑ
- Γιορτή σήμερα 31 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής οι πολύωρες απολογίες των υπόλοιπων δέκα κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, οπότε και εκδόθηκε η απόφαση – με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα – για προφυλάκιση του ενός από τους δύο λογιστές.
Το κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε «κατασκευασμένες» δηλώσεις εκτάσεων και πλαστά μισθωτήρια
Όπως αναφέρει το patris.gr, οι αρχές έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία διέταξαν την προφυλάκιση για το ένα από τα δύο πρόσωπα που θεωρούνται κεντρικά στην υπόθεση. Ο συγκεκριμένος λογιστής κατάγεται από το Ρέθυμνο και, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.
Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι όροι περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτικές εμφανίσεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση που κυμαίνεται από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής των κατηγορουμένων.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι 12 του πρώτου κύκλου απολογιών
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι 12 κατηγορούμενοι ενώ σε κάποιους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 10.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους φέρονται να αρνήθηκαν τις εις βάρος τους κατηγορίες.
Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 22 συλληφθέντες από την Κρήτη. Το κατηγορητήριο τους προσάπτει συμμετοχή σε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που, σύμφωνα με τις Αρχές, εξασφάλιζε παράνομες ενισχύσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να φτάνει περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορούν, μεταξύ άλλων, σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου και άμεση συνέργεια σε απάτη.
Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε «κατασκευασμένες» δηλώσεις εκτάσεων και πλαστά μισθωτήρια, αξιοποιώντας αδυναμίες στο σύστημα υποβολής αιτήσεων για να αποσπά επιδοτήσεις.
- Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
- Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
- Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών»
- Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
- Πώς οι σκύλοι βοηθούν τους μαθητές να νικήσουν το άγχος των εξετάσεων
- Ο Billy Idol δεν έβγαινε στη σκηνή «εάν δεν ήταν χάι» – Σήμερα όλα είναι αλλιώς
- Το «σούπερ Ελ Νίνιο» και… το χαλασμένο θερμόμετρο του Μαξίμου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις