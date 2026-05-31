Ώρες αγωνίας για την 12χρονη που κατέρρευσε το πρωί του Σαββάτου (16/05) μέσα στο σπίτι της, στην Λάρισα.

Η 13χρονη αδερφή του που ήταν μπροστά στο περιστατικό τηλεφώνησε στο 112 όπου της δόθηκαν οι οδηγίες για να τις κάνει μαλάξεις στο στήθος μέχρι να βρεθεί στο σημείο το ΕΚΑΒ το οποίο κατέφτασε σε ελάχιστα λεπτά με τους διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο παιδί το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο (το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο «άνοιξε» για την 12χρονη), ενώ έπειτα μετά από απόφαση των γιατρών μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλεύτηκε μέχρι την περασμένη Πέμπτη όταν και αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο Νοσοκομείο στη Αθήνα.

Σύμφωνα με το onlarissa, το παιδί βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών και εφόσον όλα πάνε καλά αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Στο πλευρό των γονέων βρίσκονται οι διανομείς της Λάρισας καθώς ο πατέρας ανήκει στον σύλλογο διανομέων Λάρισας.