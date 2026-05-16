Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στη Λάρισα, όταν ένα 12χρονο κορίτσι κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το larissanet, όλα ξεκίνησαν στις 7 το πρωί όταν το παιδί, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του διαπιστώθηκε ότι δεν είχε αισθήσεις.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και σε ελάχιστα λεπτά έφτασε εκεί το πρώτο ασθενοφόρο, ενώ αμέσως μετά κατέφθασε και η Κινητή Ιατρική Μονάδα.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε ζωτικές ενδείξεις και ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ και τις προβλεπόμενες ιατρικές ενέργειες. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, το παιδί επανήλθε.

Στη συνέχεια, και παρότι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του εκεί, καθώς ήταν το πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 12χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.