Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης

Οι νορβηγικές δικαστικές αρχές αποφάσισαν ότι ο ακτιβιστής δεν πρέπει να εκδοθεί στην Ελλάδα, όπου κατηγορείται για για κατασκοπεία, μεταφορά παράτυπων μεταναστών και εγκληματική δραστηριότητα. Υποστηρίζουν ότι ο Τόμι Όλσεν δεν έχει υποπέσει σε κανένα αδίκημα που να τιμωρείται από τον νορβηγικό νόμο.

Ο Νορβηγός ακτιβιστής διαχειρίζεται τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Aegean Boat Report, η οποία παρείχε βοήθεια στους πρόσφυγες που έφταναν με βάρκες στα νησιά της Ελλάδας την περίοδο 2015-2016.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Έχει παραδεχθεί ότι βρισκόταν στην Ελλάδα το επίμαχο διάστημα, ότι είχε επαφή με πρόσφυγες. Επίσης, ότι κατέγραψε γεγονότα που αφορούν την άφιξη προσφύγων στην Ελλάδα. Ωστόσο, επαναλαμβάνει ότι παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια.

Παραβιάζεται η ελευθερία της έκφρασης

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι κατηγορίες κατά του Τόμι Όλσεν παραβιάζουν την ελευθερία της έκφρασης.

«Υπάρχουν απτά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι κατηγορίες εναντίον του Όλσεν αποτελούν πραγματικό κίνδυνο παραβίασης της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία προστατεύεται από το Άρθρο 10 της ΕΣΔΑ», αναφέρει.

Ο ίδιος και ο δικηγόρος του δήλωσαν δικαιωμένοι από την απόφαση του νορβηγικού εφετείου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, που μίλησε σε νορβηγικά ΜΜΕ, το δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι ελληνικές αρχές δεν δείχνουν ότι ο Τόμι Όλσεν έχει κάνει κάτι που τιμωρείται βάσει του νορβηγικού δικαίου.

Για να εκδοθεί κάποιος, πρέπει να έχει κάνει κάτι που θεωρείται επίσης τιμωρητέο ​​στη Νορβηγία.

Επίσης, κατήγγειλε τις ελληνικές αρχές για «κυνήγι μαγισσών».

Ο ίδιος ο Όλσεν δήλωσε πως η απόφαση δείχνει ότι το σύστημα στη Νορβηγία λειτουργεί.

Πριν από την έκδοση της απόφασης, οι νορβηγικές αρχές είχαν ζητήσει εγγυήσεις από την Ελλάδα ότι οι συνθήκες κράτησης δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Τόμι Όλσεν, οι ελληνικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ο Όλσεν θα είχε σταλεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ανάρτηση Καμπαγιάννη

Ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης έκανε την εξής δήλωση για την απόφαση των νορβηγικών αρχών:

«Χαστούκι στις ελληνικές αστυνομικες, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές η άρνηση των Νορβηγών δικαστών να επιτρέψουν την έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα βάσει εντάλματος για “διευκόλυνση παράνομης μετανάστευσης” και συμμετοχή σε “εγκληματική οργάνωση”.

Όπως αναφέρει η απόφαση του εκεί Εφετείου: “Υπάρχουν απτά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι κατηγορίες εναντίον του Όλσεν αποτελούν πραγματικό κίνδυνο παραβίασης της ελευθερίας της έκφρασής του, η οποία προστατεύεται από το Άρθρο 10 της ΕΣΔΑ”. Το “έγκλημα” της οργάνωσης του Όλσεν είναι ότι δημοσιοποιεί το στίγμα ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο κάνοντας το επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι προς την Ευρώπη μέσω του Αιγαίου και ότι καταγγέλλει παράνομες επαναπροωθήσεις.

Η Ελλάδα έχει ήδη τη μοίρα του μαντρόσκυλου: λειτουργεί ως μηχανισμός ανάσχεσης της μετανάστευσης και της προσφυγιάς για λογαριασμό της ΕΕ και πότε-πότε τρώει ένα σκαμπίλι για να μην εκθέτει τους πάτρωνές της».