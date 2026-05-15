«Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Με τις απολογίες των τριών αστυνομικών συνεχίστηκε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση του βιασμού με θύμα μία 19χρονη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις ένστολοι τον Οκτώβριο του 2022 οδήγησαν την 19χρονη στο ΑΤ Ομόνοιας και οι δύο τη βίασαν μέσα στα αποδυτήρια, ενώ υπήρξε και καταγραφή σε βίντεο των πράξεων τους.

Στη διάρκεια των απολογιών τους παραδέχθηκαν ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με την κοπέλα, αλλά επανέλαβαν ότι όλα έγιναν και με τη δική της συναίνεση.

«Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω δεν θα το είχα κάνει. Την συναινετική σεξουαλική πράξη την έχω παραδεχτεί από τη πρώτη στιγμή. Είναι κάτι που δεν τιμά ούτε εμένα, ούτε την υπηρεσία μου, ούτε την οικογένειά μου. Το παραδέχτηκα από τη πρώτη στιγμή ότι ήταν λάθος η συναινετική πράξη να γίνει εν ώρα υπηρεσίας στο Αστυνομικό Τμήμα», υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος.

«Στο Τμήμα όταν φτάσαμε μας ζήτησε να τη συνοδεύουμε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Περιμέναμε το ασανσέρ για να την πάμε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Εκεί μας είπε ότι έχει μετανιώσει και δεν ήθελε να κάνει την καταγγελία για την εργασία της . Τότε μας ρώτησε τι είναι το δωμάτιο απέναντι. Της είπαμε ότι είναι τα αποδυτήρια. Εκεί μας είπε ότι της αρέσουν ερωτικά οι ένστολοι, ότι είναι ανοιχτή σε νέες εμπειρίες και ότι όλο αυτό ήταν μια πρόφαση για να μας προσεγγίσει», υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

«Δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας»

Πρόεδρος: Και εσείς δεν της είπατε ότι δεν είστε διαθέσιμος, είχατε σχέση μας είπατε…Δεν καταλαβαίνατε δηλαδή ότι είστε σε λάθος χώρο;

Κατηγορούμενος:Ήταν λάθος δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας, το έχω παραδεχθεί από την πρώτη στιγμή.

Την ίδια υπερασπιστική θέση διατύπωσε και ο δεύτερος κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται ότι κατέγραφε με κάμερα που έφερε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του τις σεξουαλικές πράξεις.

Πρόεδρος: Γιατί δεν την βγάλατε έξω από το ΑΤ, όταν σας είπε ότι δεν θέλει να προχωρήσει στην καταγγελία;

Κατηγορούμενος: Δεν μας πήγε το μυαλό. Λανθασμένα την πήγαμε στο δωμάτιο των αποδυτηρίων, μας ρώτησε τι είναι και την πήγαμε λανθασμένα.

Πρόεδρος: Κι αν ήταν παγίδα; Γιατί δίνατε πληροφορίες για το ΑΤ; Την ξέρατε;

«Ήταν λάθος, αν και συναινετικό»

Κατηγορούμενος: Ήταν ένα από τα μεγαλύτερά μου λάθη. Με προσέγγισε και μου είπε να μην αγχώνομαι και πως της αρέσω και πως δεν ήθελε να κάνει κάτι με τον άλλον αλλά με μένα.

Ήταν λάθος, αν και συναινετικό… Δεν την πίεσα, δεν ένιωσα καμία απώθηση, δεν κατάλαβα κάποια αντίσταση, αλλιώς δεν θα είχα προχωρήσει.

Ο τρίτος κατηγορούμενος αστυνομικός, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ και κατηγορείται ως συνεργός υποστήριξε πως δεν γνωρίζει τι συνέβη μεταξύ των δύο αστυνομικών και της 19χρονης στα αποδυτήρια του ΑΤ Ομονοίας.

Πρόεδρος: Μήπως έκαναν κατάχρηση εξουσίας σε χώρο προστατευμένο γι’ αυτούς;

Κατηγορούμενος: Δεν το πιστεύω αυτό… Έχω πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί μέσα. Είναι εξαιρετικά παιδιά τους εμπιστευόμουν απόλυτα. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, για το νεαρό της ηλικίας τους, ότι και οι δύο πλευρές να μην μπόρεσαν να συγκρατήσουν τις ορμές τους;;;

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου με την πρόταση του εισαγγελέα.