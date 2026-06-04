Εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: Πολτοποιήθηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κιμά
Ώρες αγωνίας για 27χρονο εργαζόμενο κρεοπωλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ μετά από σοβαρό τραυματισμό σε μηχανή κιμά.
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Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης σε κρεοπωλείο του Ρεθύμνου, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το χέρι ενός 27χρονου υπαλλήλου παγιδεύτηκε σε μηχανή κοπής κιμά.
Ο νεαρός υπέστη βαρύτατο τραυματισμό που οδήγησε σε μερική πολτοποίηση του άκρου του και διακομίστηκε εσπευσμένα στο τοπικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι θεράποντες ιατροί έκριναν επιβεβλημένη την αντιμετώπιση του περιστατικού από εξειδικευμένο προσωπικό στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
Μέσα από μια συντονισμένη επιχείρηση διακομιδής, ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο και εν συνεχεία ταξίδεψε για την Αθήνα, όπου οι γιατροί δίνουν πλέον μάχη για να καταφέρουν να διασώσουν το εναπομείναν τμήμα του χεριού του.
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