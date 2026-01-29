newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 23:35

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

ΡεπορτάζΑφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Spotlight

Στη χώρα αυτή όσοι τολμάνε και μιλάνε για τα εργατικά ατυχήματα, παραθέτοντας στοιχεία και απόψεις που δεν ταιριάζουν με τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι είμαστε «η τρίτη ασφαλέστερη χώρα της ΕΕ» είναι «κίνημα τυμβωρύχων», «πολιτικοί απατεώνες» και «ξεφτίλες». Είναι επίσης «γνωστοί-άγνωστοι», «δήθεν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι», θέλουν «να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να κάνουν καριέρα».

Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, δείγμα ενός υψηλού πολιτικού πολιτισμού, εκστόμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου. Δεν έπεσε κανείς από τα σύννεφα. Μια πρόγευση είχε δώσει στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Σκάι την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ τη σκυτάλη πήρε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η ρητορική, το λεξιλόγιο, το ήθος και το ύφος παραπέμπουν στα υπόγεια της «Ομάδας Αλήθειας», κάτι που επίσης δεν μας εκπλήσσει.

Αλλά όλα αυτά δεν είναι παρά το κερασάκι στην τούρτα. Αν αντιπαρέλθουμε τον οχετό χαρακτηρισμών, αυτό που μένει είναι μια συρραφή από δικαιολογίες μετάθεσης ευθυνών και επίκλησης στην αυθεντία της στατιστικής. Μόνο που οι ίδιες οι στατιστικές, όσο και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο πεδίο καταγράφοντας τα εργατικά ατυχήματα, διαψεύδουν τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Τι διευκρινίζει η Eurostat για τα εργατικά ατυχήματα

Η Eurostat σημειώνει ξεκάθαρα, στην τελευταία ανακοίνωση για τα εργατικά ατυχήματα, ότι τα στοιχεία μεταξύ των χωρών της δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. Αναγνωρίζει τον κίνδυνο υποδήλωσης των εργατικών ατυχημάτων και συνιστά προσοχή.

Για παράδειγμα, οι χώρες με τα λιγότερα καταγεγραμμένα σοβαρά μη θανατηφόρα ατυχήματα στην ΕΕ, ανά 100.000 απασχολούμενους, είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Πρώτες σε σοβαρά μη θανατηφόρα (που οδηγούν σε απουσία από την εργασία τουλάχιστον τέσσερις ημέρες), είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

«Τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά συχνότητας μη θανατηφόρων ατυχημάτων ενδέχεται να αντανακλούν την υποδήλωση, για παράδειγμα, λόγω ανεπαρκώς καθιερωμένων συστημάτων αναφοράς, ελάχιστων οικονομικών κινήτρων για τα θύματα να αναφέρουν τέτοια ατυχήματα ή μη δεσμευτικών νομικών υποχρεώσεων για τους εργοδότες. Ομοίως, τα καλά οργανωμένα συστήματα αναφοράς/αναγνώρισης μπορεί συχνά να εξηγούν τα υψηλά ποσοστά συχνότητας σε ορισμένες χώρες».

Ποιοι θάνατοι δεν καταγράφονται ως «εργατικά δυστυχήματα»

«Ενώ το φαινόμενο των χαμηλών ποσοστών συχνότητας μη θανατηφόρων ατυχημάτων μπορεί εν μέρει να θεωρηθεί ότι αντανακλά την υποδήλωση, η κατάσταση για τα ποσοστά συχνότητας θανατηφόρων ατυχημάτων είναι διαφορετική, καθώς είναι πολύ πιο δύσκολο να αποφευχθεί η αναφορά ενός θανατηφόρου ατυχήματος», υπογραμμίζει η Εurostat. Πράγματι, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από εργατικά ατυχήματα είναι πιο δύσκολο να κρυφτούν, εκτός και αν συντρέχουν μια σειρά προϋποθέσεις.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα οι θάνατοι στις αγροτικές δραστηριότητες, που είναι αποδεδειγμένα από τους πιο επικίνδυνους επαγγελματικούς κλάδους,  δεν καταγράφονται ως «εργατικά δυστυχήματα».

Στη χώρα μας, όπως αναγνωρίζουν επίσης οι επίσημες εκθέσεις της Eurostat, η πλειονότητα των αγροτοκτηνοτρόφων είναι αυτοαπασχολούμενοι ή εργαζόμενοι στην οικογενειακή φάρμα, συχνά με άτυπες μορφές εργασίας. Όσο για τους εργάτες γης, στην πλειονότητά τους μετανάστες, ούτε εκείνοι καταγράφονται αφού ως εποχικοί δεν υπολογίζονται καν στο εργατικό δυναμικό – κάτι που επίσης αναγνωρίζει η σχετική έκθεση της Εurostat.

Επίσης στην Ελλάδα, τα εργατικά δυστυχήματα που συμβαίνουν στο δρόμο, σε επαγγελματικά- αγροτικά οχήματα ή δίτροχα ή στη διαδρομή προς και από τη δουλειά, καταγράφονται στην συντριπτική τους πλειονότητα ως «τροχαία».

Οι θάνατοι εν ώρα εργασίας από παθολογικά αίτια επίσης δεν καταγράφονται ως εργατικά δυστυχήματα, μολονότι πολλοί εξ αυτών μπορεί να οφείλονται σε αιτίες που σχετίζονται με την εργασία (π.χ. θερμική καταπόνηση, εργασιακή εξουθένωση κ.λπ).

Τέλος ενώ στη χώρα μας οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εργατικού δυναμικού, για πολλά χρόνια δεν καταγράφονταν καν στα εργατικά ατυχήματα, ενώ ακόμα και τώρα κινούνται σε μια «γκρίζα ζώνη».

«Αόρατα» τα επτά στα δέκα εργατικά ατυχήματα

Όλα τα παραπάνω, δεν είναι αποκύημα της φαντασίας των «δήθεν δημοσιογράφων ούτε «γνωστών αγνώστων», αλλά προέρχονται από «γνωστές-γνωστές» πηγές, με επωνυμία, έδρα και επιστημονική ιδιότητα.

Μία από αυτές τις πηγές είναι το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητή ριο που ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων για την ασφάλιση και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Το Eurogip είναι οργανισμός δημοσίου συμφέροντος και λειτουργεί από το 1991 στη Γαλλία, υπό την αιγίδα του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας Εργαζομένων, και συνεργάζεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, μεταξύ άλλων και η Eurostat, την οποία αναφέρει στην έρευνά του.

Από την τελευταία έρευνα που διεξήγαγε με θέμα «Εκτιμήσεις για το φαινόμενο της υπο-Δηλωση των εργατικών ατυχημάτων στην Ευρώπη» (δείτε ΕΔΩ) καταλήγει ότι στην Ελλάδα καταγράφεται μόλις το 10% ως 30% των εργατικών ατυχημάτων (ανάλογα με τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί) εφαρμόζονται.

Η έρευνα αναγνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια στα συστήματα καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Κατά κανόνα, στις χώρες όπου λειτουργούν υποχρεωτικά Συστήματα Ασφάλισης Επαγγελματικών Ατυχημάτων, η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων είναι πολύ υψηλή και φτάνει ως και το 100% (π.χ. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Δανία κ.ά).

Αυτό συμβαίνει επειδή οι εργαζόμενοι έχουν συμφέρον να δηλώσουν το ατύχημα ως εργατικο, γιατί αποζημιώνονται απευθείας από το ασφαλιστικό ταμείο. Στην Ελλάδα τα θύματα των εργατικών ατυχημάτων και οι συγγενείς των νεκρών σε εργατικά δυστυχήματα, περνάνε ένα δεύτερο δικαστικό Γολγοθά, αν επιδιώξουν να αποζημιωθούν, με μεγάλο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος.

ΟΣΕΤΕΕ: «Γίνεται προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα»

Ο Ανδρέας Στοϊμενίδης, πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) και γραμματέας ΥΑΕ ΓΣΕΕ, αντί απάντησης στην κυβερνητική εκστρατεία λάσπης, προχώρησε στην εξής δήλωση:

Επειδή γίνεται μία προσπάθεια αποδόμησης, απόδοσης κομματικής σκοπιμότητας και δολοφονίας χαρακτήρα, καθώς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά τα επιχειρήματά μας, θα ήθελα να δηλώσω ότι:

1. Ο θεσμικός μου ρόλος ως Προέδρου της ΟΣΕΤΕΕ και Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΣΕΕ μου επιτάσσει να συνεισφέρω στην ανάδειξη της ανθρωποθυσίας που εξελίσσεται στην πατρίδα μας στους εργασιακούς χώρους ώστε να φωτίσουμε το φαινόμενο στην πραγματική του διάσταση και να συνεργαστούμε με τις αρχές για την επίλυσή του.

Δεν είναι δουλειά μας η κομματική αντιπαράθεση

2. Δεν είναι η δουλειά μας η κομματική αντιπαράθεση και η συμμετοχή σε έναν κύκλο έντασης ιδιαίτερα αυτές τις μέρες πένθους, ύστερα από το τρομακτικό, πολύνεκρο, βιομηχανικό, εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Λυπούμαστε για την μονόπλευρη ζοφερή ατμόσφαιρα έντασης και ζητούμε συνεργασία με όλες τις πλευρές για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους εργασίας.

3. Από το πρωί (29/1) έχει γίνει μία προσπάθεια από λίγα ΜΜΕ, να μου αποδοθεί κομματική σκοπιμότητα υπέρ διαφορετικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον κ. Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, προφανώς για να αποδυναμωθεί ο δημόσιος λόγος μου. Θεσμική μου υποχρέωση είναι να επικοινωνώ και να μεταφέρω τις προτάσεις των Συνδικάτων και της ΓΣΕΕ για την προστασία της εργασίας, στο Υπουργείο Εργασίας και στα πολιτικά κόμματα. Αυτό κάνω. Είναι πολιτική τους επιλογή για το αν θα γίνουν αποδεκτές και αν θα συμπεριληφθούν στους εργασιακούς νόμους ή στο πρόγραμμα των κομμάτων. Οι προτάσεις βασίζονται στην ευρωπαϊκή εμπειρία, διεθνείς καλές πρακτικές και την ελληνική πραγματικότητα.

4. Δυστυχώς από τις δεκάδες προτάσεις για θέματα ΥΑΕ που υποβάλαμε ως ΓΣΕΕ στο Υπουργείο Εργασίας, στον εργασιακό νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, έγινε αποδεκτή μόλις μία. Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση για υποχρεωτική συγκρότηση επιτροπών ΥΑΕ στις επιχειρήσεις. Αν περιλαμβάνονταν στον νόμο, θα είχαμε αντίστοιχη επιτροπή στη Βιολάντα και θα αναδεικνύονταν οι επικίνδυνοι παράγοντες με θεσμικό τρόπο εντός της βιομηχανίας.

5. Τον Φεβρουάριο του 2025 ήμουν κεντρικός προσκεκλημένος (key speaker) σε εκδήλωση των Χριστιανοδημοκρατικών Συνδικάτων στην Αθήνα.

Να γίνει διάλογος σε θέματα ουσίας

6. Μου αποδίδεται ότι αποτυπώνοντας της πραγματική εικόνα στην ΥΑΕ χαλάω την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ενός Οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν ισότιμα η κυβερνητική, η εργοδοτική και η εργατική πλευρά μίας χώρας, μπορεί να θεωρηθεί αναβάθμιση για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα οι ομόλογοί μου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έχουν επιλέξει στην Προεδρία της μοναδικής Μόνιμης Επιτροπής για θέματα ΥΑΕ, αυτής για τον εξορυκτικό κλάδο και της Ομάδας Εργασίας Vision Zero της Κομισιόν.

7. Ο περιορισμός της συζήτησης στη μέθοδο καταγραφής παρουσιάζει την απροθυμία να συζητήσουμε για θέματα ουσίας. Σήμερα παρουσιάσαμε δημόσια τις 8 δομικές θεσμικές προτάσεις μας για την ανάταξη του συστήματος ΥΑΕ. Θα συνεχίσουμε την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων στο δημόσιο διάλογο.

8. Σε όσους αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς τις έννοιες, είναι σαφές ότι η καταγραφή της Ομοσπονδίας μας, αφορά το σύνολο των ανθρωπίνων απωλειών στους χώρους εργασίας. Θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες συνεχίζοντας να καταθέτουμε στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν σε περιβάλλον ήρεμου διαλόγου.

9. Η παρουσία μας και η ανάδειξη των σχετικών θεμάτων είναι σταθερή και έγκυρη. Παρουσιάσαμε τη δυστοπική εικόνα του 2025 με τελευταία ανακοίνωσή μας στις 08/01. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της ΥΑΕ εργαλειοπειώντας το, μετά το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

10. Είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου για να συνεργαστούμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 29.01.26

Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία
Ανατριχιαστικό 29.01.26

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29.01.26

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα [βίντεο]
Τραγωδία στα Τρίκαλα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε - Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 29.01.26

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα
Europa League 29.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Σφαγή 29.01.26

Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Χρόνια προτού κυκλοφορήσουν τα βιβλία και η σειρά με ήρωα τον serial killer Dexter Morgan, υπήρξε ένας βραζιλιάνος που υποστήριζε ότι σκότωνε μόνο όσους το άξιζαν - και ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Τζεφ Λίντσεϊ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο