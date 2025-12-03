newspaper
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Εργατικά δυστυχήματα: Πού συμβαίνουν τα περισσότερα – Τα θλιβερά στοιχεία της Eurostat [Γραφήματα]
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 14:00

Εργατικά δυστυχήματα: Πού συμβαίνουν τα περισσότερα – Τα θλιβερά στοιχεία της Eurostat [Γραφήματα]

Τα εργατικά δυστυχήματα αυξάνονται αντί να μειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Το 2023 σημειώθηκαν 3.298 εργατικά δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 2,82 εκατομμύρια εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με την Eurostat.

Όσον αφορά τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ, το 2023 το υψηλότερο ποσοστό σημειώθηκε σε βιομηχανικούς χώρους

Το υψηλότερο ποσοστό εργατικών δυστυχημάτων στην ΕΕ καταγράφηκε σε δημόσιους χώρους (25%, 825 εργατικά δυστυχήματα), σε βιομηχανικούς χώρους (19,8%, 654 περιπτώσεις), εργοτάξια, λατομεία ή ορυχεία (16,9%, 556 περιπτώσεις) και γεωργικές, ιχθυοκαλλιεργητικές και δασικές ζώνες (10,6%, 349 περιπτώσεις).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 58,5% όλων των εργατικών δυστυχημάτων στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης και το 36,3% στον τομέα των εμπορικών διανομών συνέβησαν σε δημόσιους χώρους.

Από την άλλη πλευρά, στον τομέα της μεταποίησης, το 50,9% όλων των δυστυχημάτων στον τομέα αυτό συνέβησαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, το 64,6% των δυστυχημάτων στον τομέα της γεωργίας συνέβησαν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργητικές και δασικές ζώνες και το 51,6% των δυστυχημάτων στον τομέα των κατασκευών συνέβησαν σε εργοτάξια.

Πηγή: Eurostat

Τα στοιχεία της Eurostat για τα εργατικά ατυχήματα

Όσον αφορά τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ, το 2023 το υψηλότερο ποσοστό σημειώθηκε σε βιομηχανικούς χώρους (32,0%), ενώ ακολούθησε ο τριτογενής τομέας (17,8%), σε χώρους όπως είναι τα γραφεία.

Σχεδόν το ένα δέκατο όλων των μη θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία συνέβη σε δημόσιους χώρους και εργοτάξια, λατομεία ή ορυχεία (από 10,2%), ενώ το 6,4% σημειώθηκε σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, το 4,8% στη γεωργία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τις δασικές ζώνες και μόνο το 2,9% στο σπίτι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε ορισμένες δραστηριότητες ήταν πιο συχνά σε συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα, για παράδειγμα, τα ατυχήματα στον τομέα της μεταποίησης συνέβαιναν συχνότερα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (79,3 % του συνόλου για αυτή τη δραστηριότητα).

Στον κατασκευαστικό τομέα, τα ατυχήματα ήταν πιο συχνά σε εργοτάξια, λατομεία ή ορυχεία (60,2%) και τα ατυχήματα στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία ήταν πιο συχνά σε γεωργικές, ιχθυοκαλλιεργητικές ή δασικές ζώνες (72,3%).

Πηγή: Eurostat

Τρομάζουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι το in είχε δημοσιεύσει σε αποκλειστικότητα την έρευνα του Δρ Ανδρέα Στοϊμενίδη πριν αυτή παρουσιαστεί στην εκδήλωση «Η αξία της ζωής στην εργασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Η έρευνα διεξήχθη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον αντιπρόεδρο της Ομάδας THE LEFT και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ΕΚ, Κώστα Αρβανίτη.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2022, 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα. Το 2023, παρουσιάστηκε μία ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης με 179 απώλειες.

Το 2024 είχαμε μία ελαφριά ύφεση με 149 νεκρούς, ενώ το 2025 η κατάσταση λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης με 178 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, γεγονός που δημιουργεί ιστορικό υψηλό και η τάση να διαμορφώνεται προς ή και άνω των 200 απωλειών μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το 2022 είχαμε τον σημαντικό αριθμό των 140 σοβαρά τραυματιών, το 2023, μεγάλη αύξηση με 287, το 2024 παρουσιάστηκε μείωση με 232 σοβαρούς τραυματισμούς εργατών.

Ωστόσο, στο πρώτο δεκάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 278 σοβαρά τραυματίες.

Το βίντεο από την εκδήλωση:

YouTube thumbnail

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 7,258 δισ. ευρώ το δεκάμηνο

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 7,258 δισ. ευρώ το δεκάμηνο

Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι – 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας
Γάζα 03.12.25

Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι - 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα μιλούσε για το άνοιγμα της Ράφα που θα προϋπέθετε όμως την ελευθερία μετακίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Η κατάσταση επί εδάφους, πόλεμος πληροφοριών για το Ποκρόφσκ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φεντερίκα Μογκερίνι: Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν – Πώς θα επηρεάσει τη Λάιεν
Κρίση 03.12.25

Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν - Πώς το σκάνδαλο Μογκερίνι επηρεάζει τη Λάιεν

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ελέγχεται για απάτη με κοινοτικά κονδύλια μαζί με τον Στέφανο Σανίνο που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στο στόχαστρο οι σχέσεις με Λάειν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»
Κόσμος 03.12.25

Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»

Για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ένα ακροδεξιού τύπου αντιμεταναστευτικό ντελίριο, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό του τους Σομαλούς μετανάστες

Σύνταξη
Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά
«Επανεκκίνηση» 03.12.25

Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία «επενδύει» στην ίδρυση νέας οργάνωσης νεολαίας για την άνοδό του στην εξουσία, ενώ κατηγορείται για «αποδεδειγμένα ακροδεξιό εξτρεμισμό»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα
Ένα «νέο κλασικό» 03.12.25

Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα

Η Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με την ετήσια επίδειξη της συλλογής Métiers d’Art — την πρώτη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Matthieu Blazy -μια κινηματογραφική εμπειρία που γοήτευσε την καρδιά της πόλης, προώθησε τη συνεχή ισχυρή όραση του Blazy για τον οίκο και ανέδειξε την εξειδίκευση των τεχνιτών της Chanel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξ αναβολής αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ για τη 10η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ
Στη Μεσσηνία 03.12.25

Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ

Ο 47χρονος κατήγγειλε ότι τέσσερις κουκουλοφόροι τον μετέφεραν στην ερημιά και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού είχε τα λεφτά στο πατρικό του στην Αθήνα - Από το σπίτι στη Μεσσηνία πήραν 25.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο δυναμικό του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για λίγο περισσότερο από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αφού θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου για το Κόπα Άφρικα στα μέσα Δεκέμβρη, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες – Τι προτείνει ο Λέκκας για μικρά φράγματα
Λειψυδρία 03.12.25

Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες - Τι προτείνει ο Λέκκας για τη λειψυδρία

Το νερό που πέφτει εκτός ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετό χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς αλλά και να αντληθεί στη συνέχεια, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας για το πρόβλημα με τη λειψυδρία

Σύνταξη
Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μεταρρύθμιση 03.12.25

Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται το προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο να ζητάει τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του προσχεδίου.

Σύνταξη
H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά
Μετά τις αντιδράσεις 03.12.25

H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά

Η ινδική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή Sanchar Saathi απλά μπλοκάρει τα κλεμμένα κινητά. Πολλοί όμως φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση.

Σύνταξη
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει το δυναμικό «παρών» και στη Σύρο, με τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς να συνοδεύουν με πολλές μηχανές το πούλμαν της ομάδας πριν το ματς Κυπέλλου.

Σύνταξη
Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών
Πολιτική 03.12.25

Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών

«Καρότο και μαστίγιο» για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία από τη μία εμφανίζεται να επιχειρεί να κατευνάσει, δίνοντας χρόνο στα μπλόκα και από την άλλη -με το βλέμμα ξανά στους «νοικοκυραίους»- τα δαιμονοποιεί και υποδεικνύει στην αστυνομία να πράξει το «επιχειρησιακό καθήκον» της για εκκένωση των εθνικών οδών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
