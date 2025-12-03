Το 2023 σημειώθηκαν 3.298 εργατικά δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 2,82 εκατομμύρια εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με την Eurostat.

Όσον αφορά τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ, το 2023 το υψηλότερο ποσοστό σημειώθηκε σε βιομηχανικούς χώρους

Το υψηλότερο ποσοστό εργατικών δυστυχημάτων στην ΕΕ καταγράφηκε σε δημόσιους χώρους (25%, 825 εργατικά δυστυχήματα), σε βιομηχανικούς χώρους (19,8%, 654 περιπτώσεις), εργοτάξια, λατομεία ή ορυχεία (16,9%, 556 περιπτώσεις) και γεωργικές, ιχθυοκαλλιεργητικές και δασικές ζώνες (10,6%, 349 περιπτώσεις).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 58,5% όλων των εργατικών δυστυχημάτων στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης και το 36,3% στον τομέα των εμπορικών διανομών συνέβησαν σε δημόσιους χώρους.

Από την άλλη πλευρά, στον τομέα της μεταποίησης, το 50,9% όλων των δυστυχημάτων στον τομέα αυτό συνέβησαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, το 64,6% των δυστυχημάτων στον τομέα της γεωργίας συνέβησαν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργητικές και δασικές ζώνες και το 51,6% των δυστυχημάτων στον τομέα των κατασκευών συνέβησαν σε εργοτάξια.

Τα στοιχεία της Eurostat για τα εργατικά ατυχήματα

Όσον αφορά τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ, το 2023 το υψηλότερο ποσοστό σημειώθηκε σε βιομηχανικούς χώρους (32,0%), ενώ ακολούθησε ο τριτογενής τομέας (17,8%), σε χώρους όπως είναι τα γραφεία.

Σχεδόν το ένα δέκατο όλων των μη θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία συνέβη σε δημόσιους χώρους και εργοτάξια, λατομεία ή ορυχεία (από 10,2%), ενώ το 6,4% σημειώθηκε σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, το 4,8% στη γεωργία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τις δασικές ζώνες και μόνο το 2,9% στο σπίτι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε ορισμένες δραστηριότητες ήταν πιο συχνά σε συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα, για παράδειγμα, τα ατυχήματα στον τομέα της μεταποίησης συνέβαιναν συχνότερα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (79,3 % του συνόλου για αυτή τη δραστηριότητα).

Στον κατασκευαστικό τομέα, τα ατυχήματα ήταν πιο συχνά σε εργοτάξια, λατομεία ή ορυχεία (60,2%) και τα ατυχήματα στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία ήταν πιο συχνά σε γεωργικές, ιχθυοκαλλιεργητικές ή δασικές ζώνες (72,3%).

Τρομάζουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι το in είχε δημοσιεύσει σε αποκλειστικότητα την έρευνα του Δρ Ανδρέα Στοϊμενίδη πριν αυτή παρουσιαστεί στην εκδήλωση «Η αξία της ζωής στην εργασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Η έρευνα διεξήχθη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον αντιπρόεδρο της Ομάδας THE LEFT και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ΕΚ, Κώστα Αρβανίτη.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2022, 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα. Το 2023, παρουσιάστηκε μία ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης με 179 απώλειες.

Το 2024 είχαμε μία ελαφριά ύφεση με 149 νεκρούς, ενώ το 2025 η κατάσταση λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης με 178 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, γεγονός που δημιουργεί ιστορικό υψηλό και η τάση να διαμορφώνεται προς ή και άνω των 200 απωλειών μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το 2022 είχαμε τον σημαντικό αριθμό των 140 σοβαρά τραυματιών, το 2023, μεγάλη αύξηση με 287, το 2024 παρουσιάστηκε μείωση με 232 σοβαρούς τραυματισμούς εργατών.

Ωστόσο, στο πρώτο δεκάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 278 σοβαρά τραυματίες.

Το βίντεο από την εκδήλωση: