Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, 18:00–21:00, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, διοργανώνεται από την πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (The Left) εκδήλωση με θέμα «Η αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη: Κοινωνικός διάλογος και πολιτικές απέναντι στην κλιμάκωση δυστυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών».

Η πρωτοβουλία αυτή της Left και του Κώστα Αρβανίτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου το δικαίωμα στη ζωή και την υγεία στον χώρο εργασίας, σε μια συγκυρία όπου:

τα εργατικά δυστυχήματα αυξάνονται ανησυχητικά,

οι πολιτικές ευθύνες παραμένουν διάχυτες,

και η φωνή των εργαζομένων απουσιάζει από τις αποφάσεις.

Η Αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής και θεσμικής αλλαγής, που θα προστατεύουν τη ζωή στην εργασία.

Στόχος: Να μετατραπεί το αυτονόητο σε πολιτική δέσμευση. Γιατί καμία δουλειά δεν αξίζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Συμμετέχουν και παρεμβαίνουν κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και ελληνικής πολιτικής και επιστημονικής κοινότητας:

Leila Chaibi, Ευρωβουλεύτρια The Left, συντονίστρια της Επιτροπής Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), La France Insoumise

Verónica Martínez Barbero, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του SUMAR (Ισπανία), Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης του Ισπανικού Κοινοβουλίου, πρώην ΓΓ Εργασίας

Μαρίλη Μέξη, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)

Δημήτρης Πλουμπίδης, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Γιάννης Κουζής, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τάσος Πετρόπουλος, Εργατολόγος, πρώην Υφυπουργός Εργασίας

Χαιρετισμοί:

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων

Yolanda Díaz, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ισπανίας & Υπουργός Εργασίας, SUMAR

Li Andersson, Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EMPL), Ευρωβουλεύτρια Vasemmistoliitto, Φινλανδία

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, 18:00–21:00

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και συζήτηση με το κοινό.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί στο YouTube:

Στοιχεία από την έρευνα

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση της νέας έρευνας του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), με τίτλο «Η αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη: Κοινωνικός διάλογος και πολιτικές απέναντι στην κλιμάκωση δυστυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών».

H κατάσταση λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, γεγονός που δημιουργεί ιστορικό υψηλό για το 2025 σε νεκρούς και βαριά τραυματίες.

164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. 253 τραυματίστηκαν σοβαρά. Ένα δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες. Ένα αιματηρό ρεκόρ, σε μια χώρα όπου η εργασία γίνεται ολοένα πιο επικίνδυνη, ανθυγιεινή και αναξιοπρεπής.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3.300 εργάτες σκοτώθηκαν μέσα σε έναν χρόνο και τρία εκατομμύρια τραυματίστηκαν.

Η τάση βελτίωσης των δεικτών Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ) στην Ευρώπη άλλαξε από το 2023 με σταθεροποίησή τους, ενώ οι πληροφορίες δίνουν την εικόνα ελαφριάς επιδείνωσης για το 2024 και 2025.

Ανάλυση του Γαλλικού Ινστιτούτου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (EUROGIP, 2017) διαπιστώνει επίσης ότι η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας το 2013 κυμαίνονταν στο διάστημα 15% έως 42% με τη χρήση τριών διαφορετικών μεθοδολογικών εργαλείων προσέγγισης. Με βάση τα παραπάνω, μεσοσταθμική εκτίμηση είναι ότι η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων πλέον κινείται μεταξύ του 15%-25%.

Σύμφωνα με την έρευνα οι αρχές καταγράφουν μόλις το 1/3 με 1/3,5 των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα.

2000 – 2500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στην Ελλάδα από επαγγελματικές ασθένειες σύμφωνα με διεθνείς φορείς. Οι ελληνικές αρχές δεν καταγράφουν τις επαγγελματικές ασθένειες.

Στην έρευνα θα παρουσιαστούν οχτώ ισχυρές δομικές αλλαγές και είκοσι μία αποφασιστικές νομικές ρυθμίσεις για να σταματήσει η ανθρωποθυσία στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα.