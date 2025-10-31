Δραματική αύξηση στα εργατικά δυστυχήματα – Ένας νεκρός κάθε δύο μέρες

Δραματική αύξηση παρουσιάζουν τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια γεγονός που συνεχίσθηκε και κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2025, με την απώλεια 172 εργαζομένων στους χώρους εργασίας και τον σοβαρό τραυματισμό 272 συναδέλφων τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος το φαινόμενο είναι σε συνεχή έξαρση στη χώρα μας καθιστώντας την «αρνητικό παράδειγμα» στο σύνολο της Ευρωπαικής Ένωσης.

Σε πρόσφατη ημερίδα της Ομοσπονδίας παρουσιάσθηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το πρώτο επτάμηνο του έτους 139 εργαζόμενοι έχασαν την ζωή τους την ώρα της εργασίας τους , δηλαδή 1 νεκρός κάθε δυο μέρες.

Την ίδια ώρα η EUROSTAT εκτιμά πως κάθε μέρα στη χώρα μας σημειώνονται 40 εργατικά ατυχήματα χωρίς η καταγραφή να είναι πλήρης.

Αρκεί να σημειωθεί ότι το 2024 ο αριθμός των θυμάτων εργατικού ατυχήματος ξεπέρασε τους 150, γεγονός που σημαίνει ότι κατά την φετινή χρονιά καταγράφεται ένα νέο αρνητικό ρεκόρ.

Η ομοσπονδία συνδέει την δραματική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων με την συνολική επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων την τελευταία 15ετία, ενώ εκτιμά ότι το ίδιο ισχύει για μεγάλους κλάδους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναφορικά με τις επαγγελματικές ασθένειες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τις συνθήκες εργασίας σε κάθε εργασιακό χώρο.

Το πρόβλημα έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας καθώς κάθε έτος τα εργατικά ατυχήματα ξεπερνούν τις 14.000, κάτι που απεικονίζεται στις επίσημες εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεωρητών Εργασίας. Ένα μεγάλο μέρος από τα ατυχήματα αποδίδεται στις άθλιες συνθήκες εργασίας, αλλά και στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.

Ιδιαιτέρως σημαντικό και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα επίσημα στοιχεία της χώρας μας δεν καταγράφονται η επαγγελματική νοσηρότητα, οι επαγγελματικές ασθένειες και οι θάνατοι που προέρχονται από επαγγελματική νόσο.

Παρά ταύτα ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. Το 2023 αναγγέλθηκαν 14.920 εργατικά ατυχήματα, έναντι 14.388 το 2022 και 11.957 το 2021.

Το οικονομικό – πλην του κοινωνικού – κόστος των ατυχημάτων ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ετησίως.

Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, αντιστοιχούν κατά σειρά στον κλάδο του λιανικού εμπορίου εκτός οχημάτων (22,8%), στον κλάδο των καταλυμάτων (9,3%), στον κλάδο της Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (9,3%), στον κλάδο των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας (6,4%), στις κατασκευές (6%), στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου εκτός οχημάτων (5,3%) και στη βιομηχανία τροφίμων (4,9%).

Σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), συνολικά, τα εργατικά δυστυχήματα το 2023 ανήλθαν στα 179, ενώ 287 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Το 2022 οι νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα, ήταν 104 και σοβαρά τραυματισμένοι 140. Παράλληλα, δεν καταγράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες στη χώρα μας. Ο υψηλότερος αριθμός θυμάτων, εντοπίζεται μεταξύ εργατών και μισθωτών (60), ακολουθούν οι αγρότες (44), στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος (31), ενώ στην τέταρτη θέση με 21 θύματα τοποθετούνται οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα ασφαλείας.

Από τα 179 δυστυχήματα που προέκυψαν το 2023, τα περισσότερα, (τα 60), αφορούσαν εργάτες – μισθωτούς. Έπονται με 44 δυστυχήματα οι αγρότες, ενώ στην τρίτη θέση με 31 βρίσκεται ο κατασκευαστικός τομέας και ειδικά οι οικοδομικές εργασίες και τα εργοτάξια. Τέταρτη κατά σειρά κατηγορία εργατικών δυστυχημάτων, με 21 το 2023 είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, όπου και εκεί πλέον καταγράφονται πολύ σημαντικές απώλειες.

Η ΓΣΕΕ μιλά για εκρηκτική κλιμάκωση των θανάτων στην εργασία το τελευταίο διάστημα, ενώ έρευνα στην οποία συμμετέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, υπολογίζει ότι οι θάνατοι στη χώρα μας από επαγγελματικές νόσους φθάνουν τις 2.500 χωρίς να αναφέρονται ή να καταγράφονται από κανένα φορές.

Πηγή: OT