Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία: Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια
Τα ακριβή αίτια του εργατικού δυστυχήματος στην Αμφιλοχία διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα, στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας.
Ειδικότερα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το e-maistros.gr, ο άτυχος χειριστής κάτοικος περιοχής του Αγρινίου περίπου 40 ετών, εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αμφιλοχίας, δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, και με ειδικό εξοπλισμό τον απεγκλώβισαν, ωστόσο ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για το δυστύχημα στην Αμφιλοχία:
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, ύστερα από καταπλάκωσή του από μηχάνημα έργου, στην περιοχή Αλευράδα Αιτωλοακαρνανίας. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025
Τα ακριβή αίτια του εργατικού δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο, κατά πληροφορίες του ίδιου μέσου.
