Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο ηγέτη του ένοπλου τμήματος της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάμεντ Όντεχ, σε πλήγμα που έπληξε τον παλαιστινιακό θύλακα παρά το γεγονός ότι υποτίθεται ότι υφίσταται εκεχειρία.

Περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα το Ισραήλ είχε δολοφονήσει τον προκάτοχο του Όντεχ, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, που ηγούνταν των ταξιαρχιών Κασάμ. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό δίκτυο Quds το Ισραήλ δολοφόνησε τον Όντεχ μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του.

«Ο 4ος διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα εξουδετερώθηκε και στάλθηκε να συναντήσει τους συνεργάτες του στα βάθη της κόλασης», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ σε ανακοίνωσή του. Ο ίδιος συνεχάρη τον ισραηλινό στρατό και την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet για την «εξαιρετική τους επιχείρηση».

Σύμφωνα με πηγές της Χαμάς που επικαλείται η σαουδαραβικής ιδιοκτησίας εφημερίδα Asharq Al-Awsat, ο Οντέχ εντάχθηκε στη Χαμάς κατά τη διάρκεια της πρώτης Ιντιφάντα το 1987 και αργότερα έγινε ένα από τα πρώτα μέλη των Ταξιαρχιών Κασάμ μετά το ξέσπασμα της Δεύτερης Ιντιφάντα το 2000.

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα την είδηση της δολοφονίας του Όντεχ.

Απειλές εθνοκάθαρσης

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας δεν περιορίστηκε στις πανηγυρικές δηλώσεις για τη δολοφονία του Όντεχ αλλά φρόντισε να επαναφέρει τις απειλές εθνοκάθαρσης κατά των Παλαιστινίων.

«Το σχέδιο για την εθελοντική μετανάστευση από τη Γάζα θα εφαρμοστεί επίσης – όλα στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο», είπε ο Κατζ επαναφέροντας ουσιαστικά το σχέδιο αναγκαστικού εκτοπισμού των Παλαιστινίων, που υποτίθεται ότι είχε αποκλειστεί με την εκεχειρία που επιβλήθηκε από τον Τραμπ τον Οκτώβριο.

Στην πραγματικότητα η εκεχειρία ποτέ δεν τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει πάνω από το μισό έδαφος της Λωρίδας της Γάζας. Η Χαμάς συνεχίζει να έχει τον έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος και δεν έχει παραδώσει τα όπλα.

Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί πάνω από 900 Παλαιστίνιοι από ισραηλινές επιθέσεις.

Το Τελ Αβίβ έχει ταχθεί κατά μιας συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν ενώ αρνείται να αποχωρήσει από τον Λίβανο όπου επίσης έχει προωθήσει μοντέλο Γάζας χαράσσοντας μία Κίτρινη Γραμμή στο νότιο τμήμα της χώρας το οποίο είναι υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» δεν έχει λάβει καθόλου χρήματα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα που ο Τραμπ παρουσίασε με τυμπανοκρουσίες πριν από τέσσερις μήνες, δεν έχει λάβει καθόλου χρηματοδότηση ενώ υποτίθεται θα συγκέντρωνε 17 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας, αναφέρουν οι Financial Times.

Πλέον οι συμφωνίες που υποτίθεται θα άλλαζαν τον χαρακτήρα της περιοχής έχουν τιναχτεί στον αέρα με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία προσπάθεια να βγει από το αδιέξοδο ζήτησε λίγο πολύ ως όρο από τα αραβικά κράτη να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή στην εξομάλυνση και εμβάθυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ.

Το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία ήδη απάντησαν αρνητικά ενώ οι δηλώσεις του Κατζ για εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων στέλνουν μήνυμα στην αμερικανική ηγεσία ότι το Τελ Αβίβ δεν είναι διατεθειμένο να υποχωρήσει σε κανένα μέτωπο.